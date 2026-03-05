YWO Menambahkan Shiba Inu ke Lini Kripto; Menawarkan Leverage Tinggi pada Aset Utama

YWO Trading Platform Welcome to YWO YWO Trading Platform YWO Dashboard Platform YWO Trading Platform

Pasar cryptocurrency kini terbagi ke dalam dua perilaku perdagangan yang berbeda.

COMOROS, March 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Di satu sisi terdapat kelas aset yang semakin matang seperti Bitcoin dan Ethereum, yang dalam beberapa siklus pasar terakhir menunjukkan pergerakan harga yang lebih terstruktur dibandingkan periode awal. Di sisi lain masih ada sektor token yang sangat volatil dan digerakkan oleh sentimen. YWO mengumumkan pembaruan pada daftar instrumennya yang menjembatani kedua segmen ini. Broker tersebut telah mengintegrasikan Shiba Inu (SHIB) ke dalam platformnya.

Pembaruan ini mencerminkan evolusi yang lebih luas dalam strategi perdagangan ritel. Trader modern tidak lagi terpaku pada satu kelas aset saja. Mereka membutuhkan pendekatan portofolio yang menyeimbangkan stabilitas blockchain mapan dengan volatilitas agresif dari token yang lebih baru. YWO menyusun penawaran terbarunya untuk mendukung preferensi perdagangan yang terdiversifikasi ini.

Aset Utama: Bitcoin dan Ethereum

Bitcoin dan Ethereum pada dasarnya telah melewati fase “wild west” aset digital. Volatilitasnya telah menurun dibandingkan siklus sebelumnya. Stabilitas ini menarik bagi investor jangka panjang, namun bisa menjadi tantangan bagi day trader yang mencari keuntungan cepat.

YWO menjawab berkurangnya fluktuasi harga jangka pendek dengan menyediakan akses leverage pada instrumen tertentu. Dengan menawarkan hingga 1:200—tergantung pada kelayakan dan pertimbangan risiko—broker ini memungkinkan trader meningkatkan eksposur pasar relatif terhadap margin mereka. Hal ini sangat relevan bagi Ethereum yang tengah menjalani berbagai pembaruan dalam roadmap-nya. Trader dapat menyusun posisi intraday berdasarkan setup teknikal, sembari menyadari bahwa leverage meningkatkan potensi keuntungan sekaligus potensi kerugian.

Lapisan Utilitas: Solana dan Ripple

Di luar dua aset teratas, fokus pasar semakin mengarah pada utilitas. Solana (SOL) dan Ripple (XRP) mewakili lapisan fungsional dari ekosistem kripto. Solana mempertahankan posisinya sebagai alternatif berkecepatan tinggi untuk aplikasi terdesentralisasi meskipun pernah mengalami gangguan jaringan. Pergerakan harga SOL cenderung dipengaruhi oleh kinerja teknis dan tingkat adopsi pengembang.

Ripple (XRP) menempati ceruk yang berbeda. Pergerakan harganya sering kali tidak berkorelasi dengan pasar secara keseluruhan karena narasi hukum dan regulasi yang terus berjalan. Bagi trader, aset yang tidak berkorelasi dapat membantu diversifikasi portofolio dan manajemen risiko, meskipun hal ini tidak menghilangkan risiko sepenuhnya. YWO menyediakan akses ke kedua aset ini, memungkinkan klien berdagang berdasarkan utilitas fundamental blockchain, bukan semata sentimen pasar.

Pendatang Baru: Shiba Inu

Penambahan Shiba Inu (SHIB) merupakan respons spesifik terhadap permintaan klien akan aset berbeta tinggi. SHIB telah berkembang melampaui asal-usulnya sebagai meme coin. Ekosistemnya kini mencakup solusi blockchain layer-2 yang dikenal sebagai Shibarium. Namun demikian, aset ini tetap sangat dipengaruhi oleh sentimen.

YWO mendaftarkan SHIB dengan batas leverage khusus sebesar 1:10. Batas leverage yang lebih konservatif ini melindungi trader. Shiba Inu dapat mengalami pergerakan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Leverage yang lebih rendah memastikan klien dapat memperdagangkan volatilitas tanpa menghadapi risiko likuidasi langsung akibat koreksi kecil. Hal ini memposisikan SHIB sebagai alat untuk menangkap gelombang spekulatif, bukan sebagai jangkar utama portofolio.

Infrastruktur untuk Aset Digital

Kecepatan eksekusi tetap menjadi pembeda utama dalam perdagangan CFD kripto. Pasar kripto beroperasi 24/7 dan likuiditas dapat bervariasi selama sesi akhir pekan. YWO menggunakan konektivitas kelas institusional untuk memastikan harga tetap konsisten bahkan di luar jam pasar utama.

Kemampuan untuk melakukan posisi jual (short) juga sama pentingnya. Di pasar spot, trader hanya memperoleh keuntungan ketika harga naik. Melalui struktur CFD YWO, klien dapat berspekulasi atas penurunan harga di seluruh aset—mulai dari Bitcoin hingga Shiba Inu. Akses dua arah ini penting bagi trader yang ingin mengelola eksposur atau melakukan lindung nilai atas posisi aset digital yang sudah ada, dengan tetap menyadari bahwa perdagangan CFD melibatkan risiko tambahan, termasuk leverage dan risiko pihak lawan.

Tentang YWO

YWO adalah broker keuangan global yang berkembang pesat dan menawarkan berbagai aset untuk diperdagangkan, termasuk forex, komoditas, dan indeks. Berfokus pada inovasi teknologi dan layanan klien, YWO menyediakan akses ke platform berlatensi rendah serta sumber edukasi yang komprehensif. Perusahaan ini berkomitmen pada transparansi dan berupaya menawarkan kondisi perdagangan yang kompetitif bagi trader pemula maupun berpengalaman di seluruh dunia.

Pernyataan Risiko: Perdagangan instrumen keuangan melibatkan risiko yang signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Komisi yang diperoleh melalui Program Mitra IB bergantung pada aktivitas perdagangan klien, yang dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Mitra dan klien harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami risiko yang terlibat sebelum berpartisipasi.



