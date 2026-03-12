中環髮型屋「Goody」攜手畫廊，剪髮與藝術的完美結合

我們希望創造一個結合美髮與藝術的獨特空間，讓顧客在享受髮型設計的同時，也能欣賞和體驗當地藝術家的作品。” — 髮型屋創辦人Brian

在廣受青睞的中環髮型屋「Goody」，近期與本地畫廊合作，除了提供專業的中環剪頭髮服務，還將定期舉辦藝術畫展，為顧客帶來不一樣的美學體驗。

創新理念：髮型與藝術的結合

「Goody」髮型屋的創辦人Brian表示：「我們希望創造一個結合美髮與藝術的獨特空間，讓顧客在享受髮型設計的同時，也能欣賞和體驗當地藝術家的作品。」這一創新理念將改變人們對髮型屋的傳統印象，並使其成為社區藝術文化的一部分。

專業髮型服務

在「Goody」中，顧客不僅能享受一流的剪髮服務，還能由經驗豐富的造型師提供個性化建議。每位中環染髮造型師都經過專業訓練，具備敏銳的時尚觸覺，能夠根據顧客的需求和臉型設計最合適的髮型。隨著與畫廊的合作，顧客可以在享受剪髮過程中聽取藝術家的創作靈感及故事，讓每一個造型都充滿獨特的意義。

藝術展覽：創意邊界的延伸

「Goody」與畫廊的合作不僅限於髮型服務，還將定期舉辦各類藝術畫展，展示本地及國際藝術家的作品。這些畫展不僅為藝術愛好者提供交流的平台，也為髮型屋的顧客帶來新的靈感和視覺享受。每次展覽都將成為社區聚集的焦點，吸引眾多藝術愛好者和顧客共同參與。

提升社區參與感

這一合作不僅加強了「Goody」與社區的聯繫，還旨在提升人們對當地藝術文化的關注。中上環區域以其獨特的文化氛圍和多元的藝術創作而聞名，這一合作無疑將進一步加強社區的創意活力。當顧客來到「Goody」，他們將會感受到一種家的溫暖與社區的凝聚力。

關於「Goody」

「Goody」是中環 Hair Salon 的優質之選，以專業技術與親民價格提供剪染燙服務。我們根據客人臉型與風格打造個性造型，無論俐落短髮或潮流髮色都能完美呈現。作為中環 Salon 推介的高性價比選擇，「Goody」以平易近人的合理價格，讓每位顧客輕鬆擁有亮麗髮型。

