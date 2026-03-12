讓自信從髮型開始！中環「Goody」Salon 提供專業時尚服務！

好的髮型不只是造型，而是一種提升自信與生活質感的方式。” — Goody 髮型總監

位處上環核心地段、主打專業與時尚的中環 Salon「Goody」，以高質髮型服務、合理透明的收費與貼心體驗為品牌核心，致力成為「中環 Salon 推介」榜單上最具人氣的新晉選擇。開業以來，憑藉優秀的團隊及細緻的個人化設計理念，Goody 已迅速吸引不少追求質感生活的都市人，成為中環 Hair Salon 中以高性價比著稱的 Salon 新力量。

Goody 由一群擁有多年經驗的資深髮型師主理，服務範圍涵蓋日常剪髮、髮色設計、造型修護及 頭皮護理等。團隊擅長為不同髮質、頭型與職場需求的客人度身設計，確保每位顧客都能找到最適合自己的風格。Goody 的髮型總監表示：「我們希望讓每位客人都能感受到專屬的設計。我們相信，好的髮型不只是造型，而是一種提升自信與生活質感的方式。」

作為中環 Hair Salon 中的時尚新地標，Goody 的空間設計亦處處展現品牌理念。髮廊採用充足自然採光、柔和木質調與簡約現代的室內風格，以營造放鬆、舒適的剪髮體驗。設計靈感來自現代生活中對「輕盈與舒適」的追求，希望讓顧客在繁忙的中環步伐中，找到一個能短暫喘息的時尚角落。

Goody 致力提供「中環 Salon 平」但高質的服務。與一般給人印象較為高檔、價格偏高的中上環髮廊不同，Goody 堅持以合理透明的收費提供專業技術，例如剪髮、染髮、電髮及護理等均有清晰價目，讓顧客無需擔心額外附加費用。在特別節日期間，部分服務更推出期間限定優惠，吸引不少新客到訪體驗。

Goody 亦以使用高級專業髮品而聞名，包括國際級護髮品牌與專業染劑，確保髮質在變化造型的同時仍得到應有保護。配合專業技術與細心呵護，使其迅速成為尋求高質服務但希望價格合理的消費者心目中的「中環 Salon 平」之選。

以「專業」、「時尚」與「貼心」為核心的 Goody，正逐步成為中上環髮型界的新焦點。不論是想換季更新造型、打造適合職場的乾練形象，或是單純希望享受一次舒適放鬆的美髮時光，Goody 皆能提供令人放心的專業服務。

聯絡人：

Brian

公關部門

網站：https://haircuthk.com/中環Salon/

電話：5935 5605

電子郵件：goodysheungwan@gmail.com

