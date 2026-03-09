Mofco nomme Benoit D’Aragon au poste de Directeur Général

La nomination de Benoit D’Aragon comme Directeur Général marque une nouvelle étape dans la croissance et le développement stratégique de Mofco.

La nomination de Benoit marque une étape importante pour Mofco. Son approche centrée sur le client et sa capacité à mobiliser les équipes vont soutenir notre prochaine phase de croissance.” — Matthieu Moffet, Président

LAVAL, QC, CANADA, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Un dirigeant expérimenté prend la tête des opérations afin d’accélérer la croissance de l’entreprise et renforcer l’offre de services technologiques destinée aux PME.

Mofco annonce aujourd’hui la nomination de Benoit D’Aragon au poste de Directeur Général. Dans ce rôle, M. D’Aragon assurera la direction des opérations et pilotera les initiatives stratégiques visant à soutenir la croissance de l’entreprise et l’évolution de ses services informatiques.

Benoit D’Aragon possède une solide expérience dans le domaine des technologies de l’information et des services gérés. Sa connaissance du marché et des réalités opérationnelles des équipes techniques permettra à Mofco de renforcer son offre de services et d’accompagner davantage les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leurs environnements technologiques.

À titre de Directeur Général, M. D’Aragon supervisera les opérations, le développement des services ainsi que les initiatives visant à améliorer l’expérience client. Il contribuera également à faire évoluer les solutions technologiques proposées par Mofco afin de répondre aux besoins croissants des PME en matière de sécurité, de cloud et de gestion des infrastructures informatiques.

« Benoit se distingue par son approche fortement orientée vers les clients ainsi que par sa grande capacité à mobiliser et gérer des équipes. », a déclaré Matthieu Moffet, Président de Mofco. « Sa nomination constitue une étape importante dans l’évolution de Mofco et dans notre volonté d’offrir des services toujours plus performants à nos clients. »

Benoit D’Aragon travaillera étroitement avec l’équipe de direction afin d’améliorer les processus opérationnels, soutenir la croissance de l’entreprise et continuer d’offrir aux clients de Mofco un accompagnement technologique fiable et stratégique.

À propos de Mofco

Mofco est une entreprise spécialisée en services informatiques gérés, cybersécurité et solutions infonuagiques pour les PME. L’entreprise accompagne les organisations dans la gestion, la sécurisation et l’évolution de leurs environnements technologiques afin de soutenir leur croissance et leur performance opérationnelle. Pour en savoir plus, visitez mofco.ca.

