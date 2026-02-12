Mofco nommée parmi les 50 meilleures entreprises de services TI gérés au Canada en 2025

Logo Mofco

Cette distinction souligne l’excellence de Mofco en services TI gérés, cybersécurité et transformation numérique au Canada

LAVAL, QUEBEC, CANADA, February 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mofco, fournisseur canadien de services TI gérés, figure pour une quatrième année consécutive parmi les 50 meilleures entreprises de services TI gérés au Canada en 2025. Cette distinction est remise par TechnoPlanet, éditeur de eChannelNEWS, dans le cadre du programme Canada’s 50 Best Managed IT Companies Award, qui reconnaît les fournisseurs les plus performants du secteur des services TI gérés au pays.

Le programme évalue les entreprises selon des critères rigoureux, notamment la performance opérationnelle, la croissance soutenue, la fidélisation de la clientèle, la maturité des processus internes et l’excellence en cybersécurité. Mofco obtient cette reconnaissance grâce à son modèle proactif de gestion TI et à son engagement constant envers la performance et la résilience technologique de ses clients.

Au cours de la dernière année, Mofco a consolidé sa position sur le marché canadien des services TI gérés en offrant des solutions complètes qui comprennent :

• Services TI gérés et gestion d’infrastructures

• Protection avancée en cybersécurité et surveillance continue

• Migration vers le cloud, solutions Microsoft 365 et solutions infonuagiques

• Planification de continuité des affaires et reprise après sinistre

• Services-conseils stratégiques en technologies de l’information

L’approche de Mofco repose sur la prévention, l’optimisation et l’accompagnement stratégique à long terme. L’entreprise aide les organisations à réduire leurs risques, à améliorer leur productivité et à moderniser leurs environnements technologiques de façon structurée et sécuritaire.

Cette reconnaissance confirme la solidité de notre expertise et la confiance que nos clients nous accordent, affirme Matthieu Moffet, président-fondateur de Mofco. Nous poursuivons notre mission qui consiste à sécuriser, optimiser et faire évoluer les environnements technologiques des entreprises canadiennes. Notre rôle dépasse la simple gestion TI : nous agissons comme partenaire stratégique de confiance en alignant les infrastructures technologiques sur les objectifs d’affaires, en anticipant les risques et en soutenant une croissance durable.

Dans un contexte où les cybermenaces augmentent et où la transformation numérique s’accélère, Mofco continue d’investir dans des cadres de cybersécurité robustes, des outils d’automatisation avancés et des pratiques de gouvernance technologique adaptées aux réalités des PME et des organisations en croissance.

Cette distinction positionne Mofco parmi les fournisseurs de services TI gérés les plus performants au Canada et renforce son rôle de partenaire stratégique auprès des entreprises qui recherchent une expertise technologique fiable, proactive et évolutive.

