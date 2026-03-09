Пока Залив регулирует, Узбекистан запрещает — время пересмотреть курс?

TASHKENT, UZBEKISTAN, March 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Платформа Path to Smoke-Free и международная сеть We Are Innovation представили новый аналитический доклад, посвящённый Узбекистану. Документ под названием “Запретили — не исчезли: почему запрет никотиновых паучей в Узбекистане дает обратный эффект” анализирует последствия курения и употребления насвая для общественного здоровья страны, оценивает влияние действующего запрета на никотиновые паучи и рассматривает альтернативные меры регулирования, способные ускорить движение к будущему без табачного дыма и предотвратить тысячи смертей.

Распространённость курения в Узбекистане составляет 10,7%, что соответствует примерно 3,5 миллиона человек, большинство из которых — мужчины. Кроме того, широкое распространение имеют традиционные табачные изделия, такие как насвай, который употребляют около 2,5 миллиона граждан. Несмотря на отсутствие процесса горения, эти продукты не менее опасны: они содержат вредные вещества, включая пестициды.

Сигареты и насвай наносят существенный ущерб общественному здоровью страны. В 2019 году от причин, связанных с курением, умерло около 30 тысяч узбекистанцев. Ведущая причина смертности — ишемическая болезнь сердца — также в значительной степени обусловлена курением. Кроме того, рак губы и полости рта занимает 12-е место среди всех онкологических заболеваний, что напрямую связано с широким употреблением насвая. Помимо человеческих потерь, табакокурение создаёт серьёзную нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны в целом.

В то же время менее рискованные альтернативы, такие как никотиновые паучи, в Узбекистане запрещены. Паучи не содержат табака и не предполагают горения, представляя собой продукт с наименьшим уровнем риска в спектре никотиновой продукции. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также Федеральный институт оценки рисков Германии (BfR) признают их приемлемой альтернативой для взрослых курильщиков, желающих отказаться от сигарет.

В этой связи запрет на никотиновые паучи требует пересмотра. Продукт обладает двойным преимуществом: он может стать инструментом отказа от курения и употребления насвая, а также представляет собой доступное решение для стран со средним и низким уровнем дохода. Паучи не требуют электричества, подзарядки или специальных условий хранения, легко транспортируются и могут эффективно распространяться даже в удалённых регионах.

Опыт Швеции демонстрирует, какую роль никотиновые паучи способны сыграть в снижении уровня курения. Швеция стала первой страной Европейского союза, достигшей статуса страны без табачного дыма: уровень курения там составляет 5,3% при среднем показателе по ЕС в 24%. Это стало возможным благодаря сочетанию традиционных мер контроля над табаком с политикой, обеспечивающей доступность, приемлемость и ценовую доступность инновационных никотиновых продуктов, включая паучи. Страны, культурно более близкие к Узбекистану, такие как Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, также добились положительных результатов, выбрав путь регулирования вместо запрета никотиновых паучей.

Таким образом, сочетание традиционных мер с инновационными альтернативами представляется ключом к формированию будущего без табачного дыма. Согласно данным платформы Path to Smoke-Free, при сохранении текущей политики Узбекистан сможет достичь статуса страны без табачного дыма лишь к 2067 году. Однако при темпах, сопоставимых со шведскими, это могло бы произойти уже в 2041 году — более чем на четверть века раньше.

С 2019 по 2023 год интерес и приверженность потребителей к никотиновым паучам в Узбекистане последовательно росли — вплоть до момента их запрета. Однако запрет не остановил потребление, а лишь лишил рынок механизмов контроля качества и налоговых поступлений. Хотя опасения по поводу продажи паучей несовершеннолетним обоснованны, их можно эффективно решить, опираясь на опыт таких стран, как Греция или Новая Зеландия, где продажа инновационных никотиновых продуктов несовершеннолетним находится под строгим контролем, не ущемляя при этом права взрослых потребителей.

Узбекистан является государством, не имеющим выхода к морю и полностью отрезанным от мирового океана. Однако это не означает, что страна должна быть изолирована от инноваций. Регулирование, основанное на доказательной базе вместо запретов — это эффективный путь к защите общественного здоровья при уважении прав потребителей.

О ПЛАТФОРМЕ PATH TO SMOKE-FREE

Path to Smoke-Free — аналитическая платформа сети We Are Innovation, демонстрирующая, как страны могут использовать инновации для достижения статуса свободных от табачного дыма. Основываясь на опыте Швеции, платформа выделяет три ключевых фактора успеха: доступность, приемлемость и ценовую доступность инновационных никотиновых продуктов. Проект объединяет анализ государственной политики, свидетельства бывших шведских курильщиков и прогнозные модели, показывающие, когда страны смогут достичь статуса smoke-free при различных сценариях регулирования. Больше доказательной базы здесь https://pathtosmokefree.global/.

О WE ARE INNOVATION

We Are Innovation — это глобальная сеть частных лиц и организаций, убеждённых в том, что инновации способны решать наиболее острые мировые проблемы. Объединяя более 50 аналитических центров, фондов и неправительственных организаций по всему миру, сеть представляет разнообразные интересы гражданского общества, приверженного развитию человеческого потенциала, новых технологий и инновационных решений.

Подробнее на сайте https://www.weareinnovation.global/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.