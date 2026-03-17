ハイパーサーム・アソシエイツ、Powermax33 XP を発表 より高出力と高い価値を実現した、コンパクトなプロフェッショナルグレードのプラズマシステム
EINPresswire.com/ -- 産業用切断システムおよびソフトウェアの米国大手メーカーである Hypertherm Associates は、新たな Powermax® プラズマ切断システム Powermax33® XP を発表しました。
高品質な切断性能、より大きな切断能力、そして優れた携帯性を求める金属加工のプロフェッショナル向けに設計された本製品は、より高い出力、より優れた価値、そして業界最高クラスの6年保証付き電源ユニット を提供します。幅広い産業の多様な切断作業に対応し、なおかつ手頃な価格帯を実現した Powermax33 XP は、強化された切断性能と、Powermax ブランドが誇る 高い信頼性と長寿命の消耗品 を兼ね備えています。厚板切断に十分なパワーを発揮し、薄板向けには微細で高品質な切断を可能にする FineCut® 消耗品にも対応するなど、高い汎用性を備えています。
「Powermax33 XP は、お客様が直面する現実的な課題を解決するために開発しました」と Powermax プロダクトマネージャーの ジェフ・ルーチー（Jeff Hluchyj） は述べています。「このシステムは、コンパクトで軽量でありながら、長年使えるよう頑丈に作られたプロフェッショナルグレードの性能を提供します。」
使いやすく携帯性に優れた本システムは、推奨切断能力13 mm（0.5インチ）、最大切断能力20 mm（0.75インチ） を発揮し、競合するワンランク・ワンモデル上の45Aクラスの一部システムに匹敵する切断パワーを提供します。さらに デュアル電圧（120V／240V）対応 により、工場内でも出先でも柔軟に使用できます。
Powermax33 XP の主な特長
• より高い出力と切断能力：厚い金属でも高速切断が可能
• 携帯性と使いやすさ：高品質な切断を素早く実現
• 消耗品寿命の大幅延長：競合他社製品の最大10倍の寿命でコストを削減
• 耐久性の高い構造：過酷な環境にも耐える設計と業界トップクラスの保証
• 高い汎用性：重量わずか 9.5 kg（21 lbs） の軽量設計
Powermax33 XP は、要求の厳しい環境向けに設計され、米国で製造・組み立てられています。現場で数十年にわたり信頼性を発揮するようテストされており、以下の用途に最適です。
自動車の修理・レストア、金属アート・サイン製作、設備や建物の保守、HVAC・機械設備工事、農業機械メンテナンス、教育・職業訓練プログラムなど。
「Hypertherm Associates は、お客様のニーズに基づくイノベーションとエンジニアリングを通じて、プラズマ技術を進化させ続けています」と Hluchyj 氏は述べています。「Powermax33 XP によって、お客様が求める “より高いパワー、より高い価値、そして信頼できる性能” を提供することができました。」
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
高品質な切断性能、より大きな切断能力、そして優れた携帯性を求める金属加工のプロフェッショナル向けに設計された本製品は、より高い出力、より優れた価値、そして業界最高クラスの6年保証付き電源ユニット を提供します。幅広い産業の多様な切断作業に対応し、なおかつ手頃な価格帯を実現した Powermax33 XP は、強化された切断性能と、Powermax ブランドが誇る 高い信頼性と長寿命の消耗品 を兼ね備えています。厚板切断に十分なパワーを発揮し、薄板向けには微細で高品質な切断を可能にする FineCut® 消耗品にも対応するなど、高い汎用性を備えています。
「Powermax33 XP は、お客様が直面する現実的な課題を解決するために開発しました」と Powermax プロダクトマネージャーの ジェフ・ルーチー（Jeff Hluchyj） は述べています。「このシステムは、コンパクトで軽量でありながら、長年使えるよう頑丈に作られたプロフェッショナルグレードの性能を提供します。」
使いやすく携帯性に優れた本システムは、推奨切断能力13 mm（0.5インチ）、最大切断能力20 mm（0.75インチ） を発揮し、競合するワンランク・ワンモデル上の45Aクラスの一部システムに匹敵する切断パワーを提供します。さらに デュアル電圧（120V／240V）対応 により、工場内でも出先でも柔軟に使用できます。
Powermax33 XP の主な特長
• より高い出力と切断能力：厚い金属でも高速切断が可能
• 携帯性と使いやすさ：高品質な切断を素早く実現
• 消耗品寿命の大幅延長：競合他社製品の最大10倍の寿命でコストを削減
• 耐久性の高い構造：過酷な環境にも耐える設計と業界トップクラスの保証
• 高い汎用性：重量わずか 9.5 kg（21 lbs） の軽量設計
Powermax33 XP は、要求の厳しい環境向けに設計され、米国で製造・組み立てられています。現場で数十年にわたり信頼性を発揮するようテストされており、以下の用途に最適です。
自動車の修理・レストア、金属アート・サイン製作、設備や建物の保守、HVAC・機械設備工事、農業機械メンテナンス、教育・職業訓練プログラムなど。
「Hypertherm Associates は、お客様のニーズに基づくイノベーションとエンジニアリングを通じて、プラズマ技術を進化させ続けています」と Hluchyj 氏は述べています。「Powermax33 XP によって、お客様が求める “より高いパワー、より高い価値、そして信頼できる性能” を提供することができました。」
Hypertherm Associates について:
Hypertherm Associates は、米国に本社を置く、工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www.HyperthermAssociates.com をご覧ください。
Cherrist Chuah
Hypertherm Associates
+65 6841 2489
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.