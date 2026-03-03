UTAC 宣布扩大在华布局，建设高科技汽车试验场 UTAC与淮南市人民政府建立长期战略合作伙伴关系 UTAC 宣布扩大在华布局，建设高科技汽车试验场 UTAC 宣布扩大在华布局

车辆测试、检验与认证领域的市场领导者UTAC今日宣布，将在中国安徽省中部的淮南市新建一座汽车试验场，以此推进在华战略落地。 该高科技试验场由UTAC与淮南市政府联合打造，将作为UTAC集团在华的战略运营基地，为出行产业提供先进测试设施与专业技术支持。

UTAC专家团队将持续践行集团“推动出行迈向更安全、更清洁未来”的使命，依据最新国际标准与法规，提供测试与认证服务。新试验场将配备覆盖全场景的车辆测试赛道、集厂房与办公空间于一体的可租赁科技园区，以及定制化会议与展览中心。专属实验室将搭载最先进的设备，用于测试新一代智能网联新能源汽车。

安徽省常住人口约7000万，拥有成熟完善的出行产业生态，集聚比亚迪、长安、奇瑞、江淮、蔚来、大众等头部整车企业及其完整配套供应链。2025年，安徽省汽车产量约370万辆，是中国汽车生产、新能源汽车生产及汽车出口规模最大的省份。

安徽省是中国出行产业的重要枢纽，新建的淮南汽车试验场将成为UTAC集团在华发展的关键战略资产。

UTAC首席执行官康纳·麦科马克（Connor McCormack）表示：“我们为与淮南市达成合作伙伴关系深感自豪。淮南正在经历汽车产业的重要转型。UTAC非常荣幸能够参与这一进程，将我们百年积累的专业技术，以及我们参与制定并验证的欧洲标准，引入中国至关重要的汽车领域。”

淮南市市长张志强就UTAC淮南项目落地表示：“该项目是淮南加快智能网联汽车产业发展进程中的一件大事，对补齐区域汽车产业“生产—测试一出口”关键环节、打造国际级汽车专业测试认证平台具有重要意义。该项目的成功合作必将助力区域汽车产业向高端化、智能化升级，为安徽省打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群注入强劲动力。”

