La nouvelle version du protocole de ville intelligente continue de renforcer l’interopérabilité

A TALQ-certified CMS communicating with D4i-certified luminaires and sensors

Le Consortium TALQ lance la version 2.7.0 de sa norme d’interface

Avec la version 2.7.0, nous poursuivons notre mission et créons des écosystèmes de villes intelligentes évolutifs, pérennes et interopérables. ” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ vient de publier la version 2.7.0 de son protocole de ville intelligente, une norme d’interface internationale pour les réseaux de dispositifs des villes intelligentes. L’évolution continue du protocole veille à son adaptation constante aux exigences changeantes du marché. La nouvelle version 2.7.0 représente une avancée significative dans le développement de l’interopérabilité standardisée pour l’éclairage extérieur intelligent et les infrastructures urbaines intelligentes grâce à trois mises à jour importantes. La principale nouveauté est l’intégration des fonctionnalités DALI D4i, développées en étroite collaboration avec l’Alliance DALI et le Consortium Zhaga. Les deux autres mises à jour renforcent la cohérence du profil d’éclairage existant et accroissent la flexibilité des fabricants, grâce à l’introduction d’événements définis par les fournisseurs. Comme auparavant, la version mise à jour de la Spécification TALQ (à la fois le modèle de données et les définitions OpenAPI) est disponible en accès libre et gratuit sur GitHub.L’analyse et la priorisation des commentaires et retours des villes, services publics, membres, partenaires et autres experts en villes intelligentes en vue de parfaire et d’améliorer le protocole est un processus continu depuis la fondation du consortium. Au cours du mois dernier, le Consortium TALQ a intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités et apporté quelques correctifs mineurs au protocole dans l’objectif d’améliorer et de simplifier encore davantage son utilisation. La Spécification TALQ version 2.7.0 a été publiée officiellement en février 2026.Une meilleure clarté des données et un alignement des normes pour des solutions d’éclairage extérieur interopérablesLa liaison et les efforts coordonnés entre l’Alliance DALI, le Consortium Zhaga et le Consortium TALQ renforcent l’alignement entre les principales normes internationales et favorisent un échange de données cohérent, transparent et fiable dans le cadre d’intégrations complexes de systèmes multifournisseurs sur les réseaux d’éclairage public connectés. Cette nouvelle version introduit deux nouveaux profils : « DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga Profile » et « DALI D4i Sensors TALQ Zhaga Profile ». Toutes les fonctionnalités définies dans ces profils sont obligatoires.Grâce à un ensemble complet et standardisé de fonctionnalités, les nouveaux profils réduisent les variations d’implémentation et garantissent que les produits certifiés intègrent un périmètre fonctionnel complet et clairement défini. L’approche obligatoire renforce l’interopérabilité en garantissant un comportement prévisible des systèmes entre les différents fournisseurs et technologies, offrant ainsi une plus grande confiance aux fabricants, intégrateurs de systèmes, services publics et villes qui déploient des solutions multifournisseurs. L’intégration de DALI D4i introduit également des attributs spécifiques à la source, explicitement définis pour les dispositifs DALI dans le modèle de données TALQ. En différenciant clairement les données d’origine DALI, la version 2.7.0 améliore la clarté sémantique et assure une interprétation cohérente des informations sur les dispositifs dans des systèmes pouvant intégrer plusieurs technologies sous-jacentes.Exigences renforcées pour le profil d’éclairageLa version 2.7.0 renforce également la cohérence au sein du profil d’éclairage existant. Les fonctionnalités « Lamp Actuator » et « Lamp Monitor » deviennent obligatoires pour toutes les passerelles déployant le profil d’éclairage TALQ, alignant ainsi les exigences applicables aux passerelles avec celles déjà établies pour les logiciels de gestion centrale (CMS). Auparavant, la certification était possible avec une seule des deux fonctionnalités implémentées.Cette mise à jour garantit une implémentation complète des fonctionnalités essentielles de contrôle et de surveillance de l’éclairage, renforçant ainsi la fiabilité et la cohérence fonctionnelle des systèmes certifiés TALQ.Plus de flexibilité grâce aux événements définis par les fournisseursLa nouvelle version 2.7.0 offre également davantage de flexibilité aux fabricants grâce à la prise en charge des événements définis par les fournisseurs, qui s’inscrit dans le prolongement de l’approche structurée déjà établie pour les attributs des fournisseurs. Cette amélioration permet aux fournisseurs d’étendre leurs fonctionnalités tout en restant entièrement conformes au cadre TALQ standardisé.« Avec la version 2.7.0, nous poursuivons notre mission et créons des écosystèmes de villes intelligentes évolutifs, pérennes et interopérables. L’étroite collaboration avec DALI et Zhaga et l’introduction de profils entièrement standardisés reflètent notre engagement continu à réduire la fragmentation et à promouvoir la concurrence dans le secteur de l’éclairage extérieur intelligent », résume Simon Dunkley, secrétaire général du Consortium TALQ, à propos de cette nouvelle version du protocole.En exigeant des applications de ville intelligente certifiées TALQ dans les appels d’offres publics, les villes peuvent éviter la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur et compter sur une interopérabilité des données pour le contrôle et la supervision des dispositifs dans les écosystèmes de villes intelligentes.La version 2.7.0 du protocole de ville intelligente TALQ est disponible en téléchargement via le référentiel GitHub pour les développeurs de logiciels.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.