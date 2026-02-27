La nueva versión del Protocolo Smart City impulsa aún más la interoperabilidad mediante los perfiles DALI D4i TALQ Zhaga

A TALQ-certified CMS communicating with D4i-certified luminaires and sensors

El Consorcio TALQ lanza la versión 2.7.0 de su estándar de interfaz

Con la versión 2.7.0, seguimos avanzando en nuestra misión de hacer posible ecosistemas de ciudad inteligente escalables, preparados para el futuro e interoperables. ” — Simon Dunkely, Secretary General, TALQ Consotrium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, February 27, 2026 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ anuncia el lanzamiento de la versión 2.7.0 de su Protocolo Smart City, un estándar global de interfaz para redes de dispositivos de ciudades inteligentes. La evolución continua del protocolo garantiza su adaptación permanente a las nuevas exigencias del mercado.La nueva versión 2.7.0 representa un paso decisivo para impulsar la interoperabilidad estandarizada en el ámbito del alumbrado exterior inteligente y las infraestructuras de ciudad inteligente, incorporando tres actualizaciones clave. La principal novedad es la integración de las funcionalidades DALI D4i, desarrolladas conjuntamente en estrecha colaboración con la DALI Alliance y el Consorcio Zhaga. Las otras dos actualizaciones refuerzan la coherencia dentro del actual “Lighting Profile” y aumentan la flexibilidad para los fabricantes mediante la incorporación de eventos definidos por el proveedor (vendor-defined events).Como en versiones anteriores, la Especificación TALQ actualizada —incluyendo tanto el modelo de datos como las definiciones OpenAPI— está disponible públicamente y de forma gratuita a través de GitHub.El análisis y la priorización de las aportaciones de ciudades, empresas de servicios públicos, miembros, socios y otros expertos en ciudad inteligente han sido un proceso continuo desde la creación del Consorcio. Esta colaboración permanente ha permitido perfeccionar y fortalecer el protocolo de manera constante.Durante el último mes, TALQ ha incorporado nuevas funcionalidades y realizado algunas correcciones menores al estándar, con el objetivo de mejorar y simplificar aún más su implementación y uso.La Especificación TALQ versión 2.7.0 fue publicada oficialmente en febrero de 2026.Mayor claridad de datos y alineación normativa para soluciones interoperables de alumbrado exteriorLa colaboración y el trabajo coordinado entre la DALI Alliance, el Consorcio Zhaga y el Consorcio TALQ refuerzan la alineación entre los principales estándares internacionales y favorecen un intercambio de datos coherente, transparente y fiable en integraciones de sistemas complejas y multi-fabricante dentro de redes de alumbrado público conectado.La nueva versión incorpora dos nuevos perfiles: “DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga Profile” y “DALI D4i Sensors TALQ Zhaga Profile”. Todas las funcionalidades definidas en estos perfiles son de carácter obligatorio.Con un conjunto de funcionalidades completo y estandarizado, los nuevos perfiles reducen la variabilidad en la implementación y garantizan que los productos certificados incorporen un alcance funcional integral y claramente definido. Este enfoque obligatorio refuerza la interoperabilidad al asegurar un comportamiento predecible del sistema entre distintos fabricantes y tecnologías, generando mayor confianza para fabricantes, integradores de sistemas, empresas de servicios públicos y ciudades que despliegan soluciones multi-fabricante.La integración de DALI D4i también introduce atributos específicos claramente definidos para dispositivos DALI dentro del modelo de datos TALQ. Al diferenciar explícitamente los datos originados en DALI, la versión 2.7.0 mejora la claridad semántica y garantiza una interpretación coherente de la información de los dispositivos en sistemas que pueden incorporar múltiples tecnologías subyacentes.Requisitos reforzados para el Lighting ProfileAdemás, la versión 2.7.0 refuerza la coherencia dentro del actual “Lighting Profile”. Las funciones “Lamp Actuator” y “Lamp Monitor” pasan a ser obligatorias para todos los Gateways que implementen el TALQ Lighting Profile, alineando así los requisitos de los Gateways con los ya establecidos para el Central Management Software (CMS). Anteriormente, era posible obtener la certificación implementando solo una de estas dos funciones.Esta actualización del Lighting Profile garantiza una implementación completa de las capacidades esenciales de control y supervisión del alumbrado, fortaleciendo aún más la fiabilidad y la consistencia funcional de los sistemas certificados por TALQ.Mayor flexibilidad mediante eventos definidos por el proveedorLa nueva versión 2.7.0 amplía también la flexibilidad para los fabricantes al incorporar soporte para eventos definidos por el proveedor (vendor-defined events), siguiendo el enfoque estructurado ya establecido para los atributos de proveedor. Esta mejora permite a los fabricantes ampliar sus funcionalidades manteniéndose plenamente alineados con el marco estandarizado de TALQ.“Con la versión 2.7.0, seguimos avanzando en nuestra misión de hacer posible ecosistemas de ciudad inteligente escalables, preparados para el futuro e interoperables. La estrecha colaboración con DALI y Zhaga, así como la introducción de perfiles completamente estandarizados, reflejan nuestro compromiso continuo con la reducción de la fragmentación y el impulso de la competencia en el sector del alumbrado exterior inteligente”, resume Simon Dunkley, Secretario General del Consorcio TALQ, en relación con el lanzamiento del nuevo protocolo.Al solicitar aplicaciones de ciudad inteligente certificadas por TALQ en licitaciones públicas, las ciudades pueden evitar la dependencia de un único proveedor y contar con interoperabilidad de datos al supervisar y controlar dispositivos dentro de sus ecosistemas de ciudad inteligente.La versión 2.7.0 del Protocolo Smart City de TALQ está disponible para su descarga por parte de desarrolladores de software a través del repositorio en GitHub

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.