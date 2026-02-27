Centara Mirage Lagoon Maldives 荣获马尔代夫年度豪华亲子度假村称号
Centara Mirage Lagoon Maldives 荣获马尔代夫年度豪华亲子度假村称号DUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, February 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Centara Mirage Lagoon Maldives 荣获 Travel & Hospitality Awards 颁发的 Luxury Family Friendly Resort of the Year Maldives 大奖，彰显了度假村致力于为家庭宾客打造富有意义度假体验的承诺。
度假村坐落于 The Atollia by Centara Hotels & Resorts，专为多代同堂出行而设计，营造出一个如同置身私人岛屿般温馨而精心规划的环境，让父母、孩子与祖父母能够共享珍贵时光。
度假村的一大亮点，是以 Octo Splash 水上乐园为核心的专属水上乐园。乐园灵感源自奇幻海底世界，色彩明快、充满童趣，设有海洋主题滑梯与安全戏水区，在专人看护下，孩子们可尽情探索嬉戏。乐园的暖心主角 —— Uncle Octopus，更是深受小宾客喜爱，为旅途增添满满亲切感。一旁的马尔代夫首条懒人河，节奏舒缓悠然，全家可随波轻漂，在蓝天碧海间享受不被打扰的悠闲时光。
度假村提供多样化的住宿选择，满足不同宾客的个性化需求，涵盖水上别墅与沙滩别墅，适配各类家庭规模。房型配套匠心独具，包括露天浴室、阔景户外露台、按摩浴缸及私人泳池等。招牌幻影系列别墅更配备儿童上下床，部分房型设有连通室，让家庭既能亲密相伴，也可拥有各自私密空间。度假村全部 145 间别墅与客房，均可尽览泻湖美景或纯净沙滩，让宾客沉浸于马尔代夫的自然盛景，惬意放松。
六间餐厅与酒吧呈献丰富多元的美食体验，满足不同味蕾需求。从丰盛的国际自助早餐、匠心定制料理，到新鲜现做海鲜、意式分享佳肴，再到创意十足的正宗泰式美味，满足全家不同口味。
度假村为各年龄段孩子打造专属欢乐天地： 儿童可在 Kids Club 专业看护下体验丰富趣味活动；青少年则可前往专属的 E Zone 体验互动游戏与社交娱乐空间。让每位家庭成员都能找到属于自己的乐趣，同时鼓励全家一同探索海岛、共享美好时光。
若想享受更加宁静的时光，宾客可前往屡获殊荣的 SPA Cenvaree，沉浸于健康与宁静的空间。多款传统与现代护理项目悉心设计，帮助放松心灵、焕活身心。专为儿童打造的糖果主题 Cand Spa 提供别具一格的趣味水疗体验，孩子们可享受可食用护理项目以及充满乐趣的美甲与修甲服务，在安全且充满欢乐的环境中被细心呵护。
Centara Mirage Lagoon Maldives 及 Centara Grand Lagoon Maldives 集团总经理 Jorge Fernandez 表示：“在 Centara Mirage Lagoon Maldives，我们希望打造一个让家庭真正亲密相聚、珍惜共同时光的度假胜地，同时为不同年龄层提供专属体验。这一奖项肯定了我们通过匠心设计、创新设施与真诚待客之道，重新定义马尔代夫家庭度假的努力。”
此次荣誉进一步巩固了 Centara Mirage Lagoon Maldives 作为马尔代夫领先亲子度假村的地位。凭借精心打造的设施与温暖贴心的服务，度假村为家庭宾客营造理想环境，让彼此相聚、放松身心，并共同创造恒久难忘的美好回忆。
