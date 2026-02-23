Закулісся IEM Krakow 2026: кейс співпраці Tribuna.com та Acer у кіберспорті

Головна сцена турніру Intel Extreme Masters Krakow 2026 під час змагань із Counter-Strike 2.

Tribuna.com та Acer реалізували спільний проєкт під час IEM Krakow 2026, створюючи контент із закулісся одного з ключових CS2-турнірів.

KYIV, UKRAINE, February 23, 2026 / EINPresswire.com / -- IEM Krakow 2026 — один із ключових турнірів серії Intel Extreme Masters (IEM) у дисципліні Counter-Strike 2, що традиційно збирає провідні команди світової сцени та міжнародну аудиторію. Під час турніру Tribuna.com та Acer реалізували спільний проєкт , у межах якого команда українських журналістів працювала безпосередньо на міжнародному CS2-івенті, створюючи контент із місця подій та висвітлюючи ключові моменти турніру.Команда кіберспортивного напрямку Tribuna.com зосередилася на репортажах із закулісся, оперативному висвітленні матчів та матеріалах, які дозволяли показати подію ближче до реального досвіду учасників і глядачів. Такий формат поєднав редакційну експертизу з доступом до турнірної інфраструктури.“Acer послідовно підтримує кіберспорт і ігрові спільноти по всьому світу, створюючи пристрої Predator для професійних геймерів і контент-кріейторів”, — зазначив Олексій Семенченко, менеджер з маркетингу, Acer Україна. “Лінійка Predator орієнтована на високу продуктивність і стабільність, які мають практичну цінність як на змагальній сцені, так і під час комфортного геймінгу вдома або створення контенту. Участь бренду в таких знакових подіях, як IEM Krakow 2026, є логічним продовженням цієї стратегії та частиною довгострокової підтримки кіберспортивної екосистеми. Інтерес до кіберспорту залишається стабільно високим, і українська аудиторія дедалі активніше стежить за ключовими міжнародними турнірами.Портал Tribuna.com — один із провідних спортивних порталів в Україні, який поєднує традиційний спорт і кіберспорт. Завдяки широким медіаможливостям платформи — від редакційних матеріалів до активної присутності в соціальних мережах — розділ про кіберспорт дозволяє ефективно знаходити цільову аудиторію Acer Predator і доносити цінність продуктів бренду саме до геймерів.Партнерство з Tribuna.com під час IEM Krakow 2026 підтвердило ефективність такої співпраці. Команда продемонструвала глибоку експертизу в темі кіберспорту, залученість і увагу до деталей, а також ефективну взаємодію на всіх етапах — від анонсу до повного супроводу події безпосередньо під час турніру”.Кейс став прикладом того, як технологічний бренд і профільне медіа можуть ефективно працювати разом, поєднуючи доступ до подій, редакційну експертизу та контент, релевантний для цільової аудиторії.“Загалом приємно бачити, як бізнеси все більше звертають увагу на кіберспорт, особливо в контексті важливості українців на світовій арені”, — говорить Костянтин Федоченко, Account Manager Tribuna.com.Для редакційної команди участь у турнірі також стала важливим професійним досвідом.“Завжди спостерігав за IEM зі сторони і думав, наскільки круто було б побувати на такій події наживо”, — відзначив Валентин Юрчук, редактор відділу кіберспорту Tribuna.com. “Особливо цінним став доступ до закулісся та можливість побачити техніку, на якій грають професійні гравці. Це був унікальний досвід, який дозволив зробити висвітлення турніру глибшим і ближчим до аудиторії.”Кейс IEM Krakow 2026 став частиною системної роботи Tribuna.com із розвитку кіберспортивного напрямку та партнерств із міжнародними технологічними брендами, де поєднуються редакційна експертиза, доступ до подій і формат контенту, орієнтований на фанатські спільноти.Tribuna.com — міжнародна спортивна медіакомпанія, яка розвиває редакційну платформу, цифрові продукти, клубні застосунки, data-driven сервіси та ком’юніті-інструменти для спортивних уболівальників у різних країнах. Окремий напрямок — кіберспортивний розділ, сфокусований на міжнародних турнірах, історіях команд і гравців та розвитку спільнот.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.