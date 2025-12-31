La app Fútbol Xtra de Tribuna.com gana el premio a Proyecto Tecnológico del Año en los SBC Awards 2025

Football Xtra de Tribuna.com recibió el premio Technology Project of the Year en los SBC Awards 2025, junto con el reconocimiento a Stanislav Oroshkevych como Periodista Deportivo del Año. Pantallas de la app Football Xtra de Tribuna.com con resultados en vivo, contenidos editoriales, debates de aficionados y estadísticas avanzadas. Pantallas de Football Xtra de Tribuna.com con alineaciones, estadísticas en tiempo real y datos confirmados de fichajes. Dmitry Navosha y Maks Berezinski, cofundadores de Tribuna.com. Dmitry Navosha, cofundador de Tribuna.com.

Football Xtra, la app de Tribuna.com, es reconocida como Technology Project of the Year en los SBC Awards 2025

Football Xtra representa nuestro enfoque orientado al producto: una base sólida de datos y una app pensada para aficionados que quieren entender el juego en profundidad. ” — Dmitry Navosha, cofundador de Tribuna.com

NICOSIA, CYPRUS, December 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Tribuna.com , una empresa internacional de medios y tecnología deportiva, anunció que su superapp de fútbol Fútbol Xtra, una aplicación de estadísticas futbolísticas y resultados en directo basada en datos, ha sido reconocida como Proyecto Tecnológico del Año en los Sport Business Club Awards 2025, celebrados en Kyiv.El premio reconoce a Fútbol Xtra como un producto creado para los aficionados al fútbol que esperan profundidad, estructura y rapidez — combinando datos de partidos en tiempo real estadísticas avanzadas , contexto editorial y funciones comunitarias dentro de una única experiencia centrada en la aplicación.Por qué el jurado reconoció a Fútbol XtraFútbol Xtra recibió el premio por su enfoque claro y orientado al producto del fandom futbolístico. La aplicación refleja cómo los aficionados siguen hoy el fútbol: siguen los partidos en directo, exploran estadísticas avanzadas, comparan rendimientos y debaten en tiempo real. En lugar de replicar la lógica de una app tradicional de marcadores, Fútbol Xtra integra resultados en directo, estadísticas detalladas, análisis editorial e interacción entre aficionados en una sola aplicación pensada para usuarios comprometidos.El jurado de los SBC Ukraine Awards evaluó Fútbol Xtra junto a proyectos de marketing deportivo, medios y tecnología deportiva. Un panel de 103 profesionales del sector analizó las candidaturas en 23 categorías, centrándose en el impacto práctico, la calidad de ejecución y la relevancia para el uso real dentro del ecosistema deportivo. Se priorizaron los productos que aportan valor medible y están diseñados para un uso a largo plazo, no para una visibilidad efímera.El premio posiciona a Fútbol Xtra como una aplicación de estadísticas y resultados en directo con amplia cobertura global y una experiencia pensada para aficionados que van más allá de los titulares o los marcadores finales.Al comentar el premio, Dmitry Navosha, cofundador de Tribuna.com, afirmó: “La tecnología es un pilar central de cómo entendemos el futuro de los medios deportivos. Fútbol Xtra refleja un enfoque impulsado por el producto: casos de uso claros, una infraestructura de datos sólida y un enfoque en los aficionados que quieren comprender el juego con más profundidad, no solo seguir los resultados”.Oleksiy Braga, CEO de Sport & Business Club, explicó el propósito de los premios: “La industria deportiva necesita una plataforma donde clubes, federaciones, marcas y medios puedan mostrar su trabajo y recibir un reconocimiento significativo. El deporte es una industria enorme, y existe una fuerte demanda de resultados reales y casos de éxito entre colegas.Nuestro objetivo es destacar los casos ucranianos más sólidos y motivar al mercado local a seguir avanzando. Las categorías reflejan las tendencias actuales del marketing deportivo — un ámbito que sigue estando infravalorado en muchos aspectos. Al reconocer los mejores proyectos, buscamos apoyar iniciativas que merecen convertirse en referentes del sector”.El rigor editorial se une a la innovación de productoLos dos premios reflejan distintas facetas del trabajo de Tribuna.com. Fútbol Xtra recibió el galardón a Proyecto Tecnológico del Año por su enfoque basado en datos, mientras que la redacción de Tribuna.com fue reconocida con el premio a Periodista Deportivo del Año, otorgado a Stanislav Oroshkevych por su labor investigativa y su periodismo en profundidad.Navosha añadió: “Para muchos en la industria, Tribuna.com sigue siendo un híbrido poco habitual — y estamos cómodos con ello. Invertimos mucho en tecnología y producto, al mismo tiempo que confiamos en la intuición, la valentía y el rigor periodístico de nuestros equipos editoriales. Nuestros productos fijan estándares altos en datos y experiencia de usuario, y nuestro periodismo busca investigar, explicar y dar forma al debate deportivo”.Y concluyó: “El premio a Fútbol Xtra como Proyecto Tecnológico del Año, junto con el reconocimiento al Periodista Deportivo del Año, confirma que la tecnología y el periodismo no son prioridades en competencia para nosotros. Son pilares igualmente importantes de cómo se desarrolla Tribuna.com y de cómo vemos el futuro de los medios deportivos”.Fútbol Xtra: una app de fútbol basada en datos para resultados en directo y estadísticas avanzadasFútbol Xtra está diseñada como una aplicación práctica que reúne resultados en directo, datos detallados de partidos y estadísticas avanzadas en un solo lugar.Resultados en directo y cobertura en tiempo realMarcadores, eventos del partido, alineaciones, clasificaciones y resultados finales en cientos de ligas y torneos en todo el mundo.Estadísticas avanzadasDatos de jugadores y equipos como pases, entradas, disparos, duelos y otros indicadores de rendimiento.Cobertura globalMás de 600 competiciones en 160 países, desde grandes ligas hasta nichos futbolísticos.Contexto editorialPrevias, explicaciones y reportajes integrados junto a los datos.Funciones socialesChats de partidos, encuestas, comentarios y blogs de usuarios.Personalización y alertasSeguimiento de equipos, jugadores y competiciones con notificaciones de eventos clave.Datos económicos del fútbolInformación sobre salarios, valores de mercado y comparativas financieras.Sobre Tribuna.comFundada en 2010, Tribuna.com es una empresa internacional de medios y tecnología deportiva que opera en múltiples mercados e idiomas. Desarrolla una plataforma editorial junto a productos digitales, aplicaciones para clubes, servicios basados en datos y funciones comunitarias para aficionados de todo el mundo.La compañía trabaja con un modelo distribuido y remoto desde antes de que el trabajo a distancia se generalizara en la industria. Esto permite escalar eficientemente manteniendo estándares editoriales y de producto consistentes.Su experiencia demuestra que el enfoque en el producto y la comprensión profunda del público pueden ser más determinantes que el tamaño o el presupuesto. Su estrategia se basa en crear productos prácticos impulsados por la tecnología y formatos mediáticos alineados con cómo los aficionados consumen deporte hoy: combinando datos en tiempo real, análisis, debate y narrativa profunda dentro de comunidades comprometidas.

Football Xtra de Tribuna.com es una app de fútbol basada en datos que combina resultados en vivo, estadísticas avanzadas y funciones para aficionados.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.