Hypertherm Associates, Powermax33 XP 출시

Powermax33XP

더 높은 출력과 가치를 위해 설계된 컴팩트한 전문가용 플라즈마 시스템

HANOVER, NH, UNITED STATES, March 18, 2026 / EINPresswire.com / -- 미국에 기반을 둔 산업용 절단 시스템 및 소프트웨어의 선도적 제조업체인 Hypertherm Associates는 최신 Powermax플라즈마 절단 시스템인 Powermax33XP의 출시를 발표했습니다.고품질 절단, 더 높은 처리 용량, 그리고 휴대성을 요구하는 금속 작업자를 위해 설계된 이 새로운 에어 플라즈마 시스템은 더 강력한 출력, 더 높은 가치, 그리고 비교 불가의 6년 전원 공급장치 보증을 제공합니다. 여러 산업 전반의 폭넓은 절단 작업을 처리하도록 제작되었으며 더 낮은 가격대로 제공되는 Powermax33 XP는 향상된 절단 성능을 Powermax의 신뢰성 및 긴 소모품 수명이라는 명성과 결합합니다. 시스템의 다재다능함은 두꺼운 금속 절단을 위한 높은 출력을 제공하는 동시에, 얇은 소재에서 정교하고 고품질의 절단을 가능하게 하는 FineCut소모품도 지원합니다.“우리는 고객들이 직면한 실제 과제를 해결하기 위해 Powermax33 XP를 개발했습니다.”라고 Powermax 제품 매니저 제프 흐루치(Jeff Hluchyj) 는 설명합니다. “이 시스템은 오랜 기간 사용할 수 있도록 설계된 컴팩트하고 경량의 형태로 전문가급 성능을 제공합니다.”사용이 간편하고 휴대 가능한 이 플라즈마 시스템은 권장 절단 용량 13 mm(0.5 in.), 최대 절단 용량 20 mm(0.75 in.) 을 제공하며, 일부 경쟁사의 45암페어 시스템에 필적하는 절단 성능을 구현합니다. 듀얼 전압 설계를 통해 Powermax33 XP는 120V 또는 240V 전원에서 작동할 수 있어, 작업장과 현장 사용 모두에 적합합니다.Powermax33 XP의 주요 장점:• 더 두꺼운 금속과 더 빠른 절단 속도를 위한 더 높은 출력과 절단 용량• 휴대성과 사용 편의성으로 신속한 작업 시작 및 향상된 절단 품질 제공.• 경쟁 시스템 대비 최대 10배 긴 소모품 수명으로 장기 비용 절감• 견고한 설계로 혹독한 환경에서도 시스템 내구성 보장, 업계 선도적 보증 제공• 다재다능한 설계, 무게는 단 9.5 kg(21 lbs.)혹독한 작업 환경을 위해 제작된 Powermax33 XP는 미국에서 설계 및 조립되었으며, 현장에서 수십 년 동안 안정적으로 작동하도록 테스트되었습니다. 자동차 수리 및 복원, 금속 예술 및 간판 제작, 시설 및 공장 유지보수, HVAC 및 기계 설비, 농기계 유지보수, 교육 기관 및 기술 학교 프로그램 등 다양한 용도에 적합합니다.“Hypertherm Associates는 고객 중심의 혁신과 엔지니어링을 통해 플라즈마 기술 발전에 전념하고 있습니다.”라고 흐루치는 말합니다. “Powermax33 XP를 통해 우리는 고객이 요구하는 것—더 높은 출력, 더 높은 가치, 그리고 신뢰할 수 있는 성능—을 제공하고 있습니다.”Hypertherm Associates 소개:Hypertherm Associates는 미국에 기반을 둔 산업용 절단 제품 및 소프트웨어 제조업체입니다. Hypertherm 플라즈마 및 OMAX 워터젯 시스템을 포함한 제품들은 전 세계 기업에서 선박, 비행기 및 철도 차량을 제작하고, 강철 건물을 짓고, 중장비를 만들고, 풍력 터빈을 세우는 등에 이용되고 있습니다. 절단 시스템 외에도 Hypertherm Associates는 성능과 신뢰성에서 인정을 받고 있는 CNC와 소프트웨어를 제작하여 수십만 업체에 생산성과 수익성을 높이는 도움을 주고 있습니다. 1968년에 설립된 Hypertherm Associates는 100% 직원 소유의 기업으로, 2,000명 이상이 근무하고 있고 전 세계에 사업장과 파트너사를 보유하고 있습니다. 자세한 내용은www. HyperthermAssociates .com을 참조하세요.

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