إطلاق 'خدمة دعم البحث وحضور اعمال تجارية في اليابان' للحكومات والشركات الاجنبية، عبر شبكة تضم 1500 بلدية في اليابان

إطلاق خدمة "دعم الزيارات والشراكات التجارية في اليابان للجهات الأجنبية" (اسم مؤقت)، لدعم البحث والشراكات للهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الأجنبية.

CHUO-KU, TOKYO, JAPAN, February 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- بدأت شركة SP JAPAN,Inc مقرها Chuo City, Tokyo، مديرها التنفيذي Hideki Nakamoto، بتقديم ”خدمة دعم البحث وحضور اعمال تجارية في اليابان للحكومات والشركات الاجنبية“ (اسم مؤقت) للهيئات الادارية والمؤسسات التعليمية والشركات الاجنبية، وتوفر دعما شاملا للبحث عن اعمال تجارية في اليابان ودعم الشراكة معها.

تقدم هذه الخدمة خططًا مخصصة بالكامل تتجاوز الترجمة وترتيبات السفر، بهدف تسهيل الدخول إلى السوق الياباني وتحقيق تعاون وشراكات عملية مع الشركات والسلطات المحلية اليابانية.

خلفية اطلاق هذه الخدمة

منذ جائحة COVID-19، ازداد اهتمام العالم بسوق اليابان مرة اخرى، خاصة في دول اسيا والشرق الاوسط حيث شهدت زيادة حادة في الطلب على زيارة اليابان في جميع المجالات، بما في ذلك دخول سوق اليابان، وتكوين شراكات تجارية مع الشركات اليابانية والتبادل العلمي والتقني، فضلا عن الاستثمار والتعاون في مجال الشركات الناشئة.

من ناحية اخرى، بخصوص المنظمات الاجنبية التي ترغب في تعزيز التعاون مع اليابان

- يصعب العثور على جهة اتصال سريعة الاستجابة في اليابان

- عدم احراز تقدم بسبب نقص فهم الهيكل الاداري والنظام والعادات التجارية

- حتى لو امكن اجراء بحث، فإنه لن يؤدي الى اعمال تجارية او شراكات

وغيرها من التحديات.

لذلك، اطلاقنا هذه الخدمة ستنادا الى خبرة تمتد لاكثر من 20 عاما في جميع انحاء اليابان في مجالات السياحة واحياء المناطق والتعاون مع الادارات، بالاضافة الى خبرة في الاعمال التجارية في 56 دولة في العالم.

محتوى الخدمات الرئيسية

(امثلة على الخدمات)

دعم الأعمال والاستثمار

- التوافق بين الشركات اليابانية والشركات الناشئة

- دعم البحث والتفاوض مع الشركاء

- المساعدة في دخول السوق الياباني وتوسيع الامتيازات التجارية

- دعم الاستثمار للشركات الناشئة

- البحث عن السوق ودعم التسويق

دعم التعليم والادارة والتبادل الدولي

- دعم الزيارات والشراكات مع المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والكليات التقنية والمعاهد المهنية

- تصميم برامج الزيارات والتبادل الثقافي بين الهيئات الادارية والسلطات المحلية

- تنظيم وادارة مشاريع التعاون الدولي وشراكات عبر توئمة المعاهد

دعم الجولات التفقدية والمعارض والخدمات السياحية والطبية

- تخطيط وتشغيل برامج البحث عن الاعمال التجارية

- دعم المشاركة في المعارض التجارية داخل اليابان

- البحث في مجال السياحة وتصميم برامج سياحية

- دعم التخطيط للسياحة العلاجية وتنفيذ برامجها

دعم وتشغيل العمليات

- دعم الحصول على الفيزا واستقبال الضيوف

- ترتيبات الاقامة والتنقل (عبر وكالات السفر الشريكة)

- تقديم خدمات الترجمة والمرافقة والتنسيق المحلي

الانجازات السابقة والافاق المستقبلية

قامت شركتنا بتسهيل زيارات لحوالي 20 جامعة وكلية تقنية من جميع انحاء جمهورية كازاخستان الى الجامعات والكليات التقنية والمعاهد المهنية اليابانية، ودعمنا شراكات توئمة الجامعات وتبادل الطلاب والتعاون في البرامج التعليمية. كما دعمنا السلطات التنفيذية والوكالات ذات الصلة في تايوان لتنظيم معارض في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مما سهل في اقامة شراكات تجارية بين الشركات الناشئة التايوانية والشركات اليابانية. وفي استراليا، نسهل عملية التوفيق بين الشركات والمشترين اليابانيين، ونقدم الدعم لتطوير قنوات التسويق والمبيعات التي تستهدف السوق الياباني.

بالاضافة الى ذلك، نقدم دعما واسعا للاعمال التجارية الدولية في منطقة اسيا وأوقيانوسيا بشكل اساسي، حيث نخدم القطاعات الحكومية والتعليمية والشركات.

في هذه الفترة، سنركز على هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة العربية السعودية، وعلى مدى الثلاث سنوات القادمة، سنتوسع الى دول اجنبية اخرى.

- شراكات مع مؤسسات حكومية وتعليمية في اكثر من 10 دول

- تنفيذ اكثر من 50 مشروعا للبرامج الدراسية في اليابان سنويا

- نهدف الى انشاء تعاون دولي مع اكثر من 100 حكومة محلية وشركة يابانية، ونعمل على بناء مركز اعمال سيكون مقره اليابان.

موجز الشركة

اسم الشركة: SP JAPAN,Inc

المديره التنفيذي: Hideki Nakamoto

العنوان: 2F Ginza Otake Bidence, 1-22-11 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

الرابط:https://www.sb-ja.jp

الموقع باللغة الانجليزية: https://sb-ja.jp/for_english

