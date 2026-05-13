bajji lance PoteerChat : l'IA qui transforme le handicap en outil de marketing digital et qui rémunère

Un nouvel environnement où l'IA générative est empreinte d'humanité et où chaque utilisation bénéficie aux créateurs

TAITO-KU, TOKYO, JAPAN, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Le 30 avril 2026, bajji, entreprise basée à Tokyo, dont l'objectif principal est de « mettre à profit la technologie afin de rendre le monde meilleur, ne serait-ce que d'un millimètre », a annoncé le lancement de PoteerChat, une plateforme professionnelle qui transforme les actions du quotidien des personnes en situation de handicap en contenus de marketing digital prêts à l'emploi (posts sur les réseaux sociaux, bannières publicitaires, présentations commerciales et bien d'autres encore). Basé sur le modèle de la plateforme d'IA générative Poteer, PoteerChat introduit un nouveau modèle dans lequel génération et rémunération sont directement liés : chaque design produit est relié à son créateur et chacune de ses utilisations lui donne droit à des royalties.

L'importance de ces royalties

L'IA générative a rendu la création de contenu drastiquement plus rapide et peu coûteuse, mais a également remis au grand jour un problème important : « Qu'advient-il des personnes qui nourrissent ces modèles ? ».

PoteerChat a été pensé jusque dans les moindres détails pour répondre à cette question. Plutôt que de s'entraîner sur des données anonymes ou extraites du web, PoteerChat tire son inspiration d'un ensemble consenti et soigneusement organisé d’expressions du quotidien de personnes en situation de handicap (trajets cartographiés, dessins, photographies, gestes, voix et trajectoires du regard) et les associe à des contenus créatifs générés par IA, optimisés pour un usage professionnel.

En résulte une plateforme qui permet aux entreprises d'obtenir ce qu'elles souhaitaient, une identité visuelle propre à leur marque et un véritable impact social. Tout en résolvant deux problèmes majeurs : « Identifier les données créatrices de valeurs et comment la restituer aux personnes derrière elles. ».

Ce qu'offre l'IA générative imprégnée d'expression humaine, PoteerChat. Chaque œuvre naît de la rencontre entre le quotidien d'une personne handicapée et l'IA signée bajji, donnant vie à des visuels originaux, loin des images génériques.

Une charte graphique respectée. Les entreprises peuvent préciser les couleurs, typographies et la tonalité de sorte à ce que les contenus générés se marient parfaitement à leur identité visuelle.

Une capacité polyvalente. PoteerChat prend en charge les textiles, les miniatures, les supports de présentation, les contenus publicitaires et bien plus encore, couvrant tous les besoins créatifs d'une entreprise au quotidien.

Des royalties reversées. Tout contenu généré est lié de manière permanente à la personne dont il est inspiré. Chaque utilisation signifie compensation, offrant aux participants une source de revenu stable, en concordance avec la demande réelle.

Suivi de l'impact social. Un dashboard intégré permet aux entreprises d'observer directement combien de royalties ont été reversées et leur impact social global. Des données prêtes à l'emploi pour venir compléter les rapports ESG et bilans de durabilité.

Tarifs

Version gratuite : 0 ¥ (limité à 5 générations par mois)

Starter : 3 300 ¥ (limité à 50 générations par mois)

Pro : 16 500 ¥ (limité à 200 générations par mois)

Entreprise : Contacter le service commercial (aucune limite de générations)

À suivre

Au fur et à mesure que les créateurs rejoignent la plateforme, la diversité de la base de données augmente, et avec elle, son éventail et sa précision de génération. Les prochaines mises à jours incluront des supports pour Slack et Microsoft Teams, ainsi qu'une bibliothèque de templates, dans l'optique d'intégrer PoteerChat directement au sein des processus créatifs des entreprises modernes au quotidien.

Site web : https://chat.poteer.life/ja

À propos de bajji

Fondée en avril 2019 et basée à Tokyo, bajji est une entreprise de technologie centrée sur l'idée qu'il faut « mettre à profit la technologie afin de rendre le monde meilleur, ne serait-ce que d'un millimètre ». À la croisée de l'innovation et de l'engagement social, l'entreprise propose des produits comme :

- AvatarBook : Protocole de confiance et règlement pour des agents IA autonomes.

- Poteer/ PoteerChat : Une plateforme d'IA générative qui transforme les actions du quotidien des personnes en situation de handicap en contenus de marketing digital et reverse des royalties à celles-ci.

- Feelyou : Une application de bien-être et de suivi émotif.

- capture.x : Une application qui transforme la transition écologique en une action personnelle et concrète.

Les réalisations de bajji ont été nommées lors des Google Play Best of 2020 (Grand Prix - Pépites cachées), du Nikkei Award (Super DX Summit) et du Good Design Award 2022. L'entreprise a également fait partie des « 100 entreprises qui bâtissent le marché de demain » lors du Nikkei Cross Trend édition 2023 et a plus récemment reçu le Social Products Award 2026 avec Poteer.

PDG: Noritaka Kobayashi, Ph.D.

Siège social : Barq SHINSO BLDG 403, 2-1-11 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo, Japon

Capital : 102,5 millions ¥

Site web : https://corp.bajji.life

Contact presse et partenariats

bajji : info@bajji.life

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