Comunicado de The Dolphin Company

The Dolphin Company, informa que está al tanto de los reportes recientes relacionados con la detención del ex director de la empresa, Eduardo Albor Villanueva.

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, February 16, 2026 / EINPresswire.com / -- The Dolphin Company, el operador más grande de América Latina y la compañía número uno de delfines en el mundo, informa que está al tanto de los reportes recientes relacionados con la detención del ex director de la empresa, Eduardo Albor Villanueva.El Sr. Albor dejó de formar parte de la administración, operación y dirección de la compañía en marzo de 2025, fecha en la que concluyó su relación laboral. A partir de entonces, se designó un nuevo equipo directivo. La nueva dirección —integrada por el Director Independiente, Steven Strom, de Odinbrook Global Advisors, y Robert Wagstaff, Director de Reestructura de Riveron Management Services— continúa administrando la compañía mientras avanza el proceso de reestructura financiera.Agradecemos a nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales por su continuo apoyo mientras el proceso de reestructura está próximo a concluir.Mayores informes:Departamento de Relaciones PúblicasThe Dolphin CompanyEmail: rpublicas@thedolphinco.comAcerca de The Dolphin Company:Por más de 30 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado ‘La experiencia de su vida’ a más de 21 millones de visitantes en sus más de 20 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal y la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.