أكاديمية جديدة لتنمية مهارات الشباب تربط التعليم بوظائف سوق العمل في مصر

أكاديمية «شباب بلد» تفتتح مقرّها الرئيسي في القاهرة من أجل مساعدة الشباب المصري في تحويل مهاراتهم إلى سبُل عيش مستدامة

يتحقق الأثر المستدام عندما تتضافر القيادة الوطنية والمؤسسات والشراكات للاستثمار في الإنسان بأساليب عملية، قابلة للتوسّع، وتركز على تحقيق النتائج>” — معالي عبد العزيز الغرير

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 12, 2026 / EINPresswire.com / -- افتتحت أكاديمية وطنية جديدة لتنمية مهارات الشباب أبوابها في القاهرة بهدف مساعدة الشباب المصري على الانتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف من خلال مواءمة التعلّم مع احتياجات سوق العمل، ودعم الجهود طويلة المدى لتعزيز قابلية توظيف الشباب، وفرصهم، ومشاركتهم في تمكين الاقتصاد في مصر.تُعتبر أكاديمية «شباب بلد»، التي أطلقتها حكومة مصر بالشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" (مبادرة Generation Unlimited) في مصر، ركيزة أساسية للمبادرة الوطنية «شباب بلد»، ويتم تنفيذها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهي أول أكاديمية من نوعها، إذ تقدّم مسارات متكاملة للانتقال من التعلم إلى الكسب الوظيفي، مع خطط للتوسّع مستقبلاً لتشمل الإسكندرية وأسوان.تمّ تصميم الأكاديمية كمنصّة تربط تنمية المهارات بالتوظيف، وريادة الأعمال، وسُبل العيش ذات التوجُّه المستقبلي، حيث تجمع بين المسارات الرقمية، والمهنية، والخضراء، وريادة الأعمال ضمن نموذج متكامل واحد. وتستند البرامج في محتواها إلى بيانات سوق العمل، ويتم تطويرها بمشاركة الشباب وأصحاب الأعمال وشركاء القطاع العام، بما يضمن ملاءمتها وقدرتها على التكيُّف وتحقيقها لأثر مستدام. كما تتماشى هذه المبادرة مع «رؤية مصر 2030» والأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتحقيق نمو شامل.وقد افتتح معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير، الأكاديمية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثّلين عن الأمم المتحدة.وعن هذا الإنجاز، وقال معالي عبد العزيز الغرير: "لطالما كان شعب مصر هو ركيزتها، ويُعدّ الاستثمار في مهارات شبابها أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل؛ إذ إن تمكين الشباب من اكتساب مهارات ترتبط بمسارات حقيقية للعمل وريادة الأعمال يُمكّنهم من بناء سبل عيش مستدامة والمساهمة في تحقيق نمو وطني طويل الأمد". وأضاف أن الأكاديمية تعكس تنامي التوافق حول بناء منظومات قادرة على تحويل التعلّم إلى فرص عمل ذات جدوى، قائلًا: "يتحقق الأثر المستدام عندما تتضافر القيادة الوطنية والمؤسسات والشراكات للاستثمار في الإنسان بأساليب عملية، قابلة للتوسّع، وتركز على تحقيق النتائج".ويمثّل إطلاق الأكاديمية مرحلة جديدة تجسّد مشاركة مؤسسة عبد الله الغرير في مصر، استناداً إلى ما يقرب من عقد من الخبرة في دعم التعليم وتنمية المهارات في مختلف أنحاء المنطقة العربية. ويركّز نهج المؤسسة على تعزيز منظومات الانتقال من التعليم إلى التوظيف من خلال شراكات طويلة الأمد وتصميم قائم على الأدلة والمعطيات لبرامجها.وفي هذا الإطار، تجاوز التزام مؤسسة عبد الله الغرير تجاه التعليم وتنمية المهارات في مصر حالياً 1.5 مليار جنيه مصري، دعماً للشباب في بناء المهارات، واغتنام الفرص، وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية. وهذا الأمر يتيح لبرامج مثل أكاديمية «شباب بلد» العمل على نطاق وطني، مع توقُّع وصولها إلى ما يقرب من 200,000 شاب وشابة في مرحلتها الأولى.وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية: "تقوم مبادرة شباب بلد على تحويل الإمكانات إلى إنجازات ملموسة. فمن خلال تزويد الشباب بالمهارات ذات الصلة وربطهم بفرص حقيقية، نعمل على بناء قوة عمل مرنة قادرة على دفع النمو الشامل، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم التحول طويل الأجل في مسار التنمية الاقتصادية في مصر. وتمثل أكاديمية شباب بلد منصة وطنية تجمع هذه المسارات معًا، من خلال ربط تنمية المهارات بالإرشاد وفرص العمل ضمن منظومة متكاملة واحدة. ويسعدني أن أشارك في رئاسة هذه المبادرة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، وأن أكون عضوًا في المجلس العالمي لمبادرة «Generation Unlimited»، بما يسهم في ترجمة الطموحات الوطنية إلى فرص حقيقية للشباب في جميع أنحاء مصر."وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية: إن افتتاح مقر أكاديمية شباب بلد يُمثل خطوة محورية في مسار الدولة المصرية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتمكين الشباب، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الشباب في صدارة أولويات التنمية. وأكد الوزير أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير يعكس الثقة الدولية في التجربة المصرية، ويُسهم في دعم خطط التوسع في إنشاء فروع الأكاديمية بالمحافظات، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتعلم والتوظيف، بما يضمن إتاحة فرص عادلة ومتكافئة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحويل مراكز الشباب إلى مساحات فاعلة للتعلم، والابتكار، وريادة الأعمال.وقالت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثل يونيسف في مصر: "اليوم، لا نحتفل بافتتاح منشأة جديدة فحسب، بل نفتح آفاقًا جديدة للإمكانات. وتمثّل هذه اللحظة محطة فارقة في عزم مصر على ضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات والثقة والدعم اللازمين لبناء المستقبل الذي يستحقونه".وخلال الزيارة، شارك معالي عبد العزيز الغرير أيضاً في جلسة نقاشية غير رسمية استضافتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر (AmCham Egypt) ومركز «كوو شاربر» التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث ناقش مع قادة الأعمال والعمل الخيري دور العمل الخيري الاستراتيجي في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري.من جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، إنّ الأكاديمية تعكس تحوّلاً نحو الاستثمار القائم على النتائج في طاقات وإمكانات الشباب. وأضافت: "في كثير من الأحيان، يكتسب الشباب مهارات دون وجود جسر واضح يوصلهم نحو الفرص. فنحن نركز على جَسْر هذه الفجوة من خلال دعم مسارات عملية وملائمة لسوق العمل تساعد الشباب المصري على تحويل التعلّم إلى عمل مستقر ودخل مستدام وقدرة طويلة الأمد على توجيه مسارات مستقبلهم".ملاحظات للمحررينحول مؤسسة عبد الله الغريرتأسست مؤسسة عبد الله الغرير عام 2015، وقد أعادت تعريف مفهوم العمل الخيري في مجال التعليم في المنطقة العربية، مساهمةً في تمكين الشباب الإماراتي والعربي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة والحصول على وظائف مجدية وفرص قيادية. وبالتعاون مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، نجحت المؤسسة في الوصول إلى أكثر من 400,000 شاب وشابة، من خلال بناء مسارات تعليمية ومهارية تحوِّل التعلّم إلى فرصة، والفرصة إلى أثر مستدام.

