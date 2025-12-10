تمكين الشباب العربي من رسم ملامح المستقبل الرقمي في المنطقة من خلال تطوير الألعاب الإلكترونية المبتكرة وتصميمها
شراكة جديدة بين مؤسسة عبد الله الغرير و«إتش بي» لتمكين الشباب العربي بمهارات الألعاب والمهارات الرقمية وتعزيز جاهزيتهم للاقتصاد الإبداعي المتنامي في المنطقة.
وترتكز هذه المبادرة على النجاح الذي حقّقه مخيم الغرير التدريبي لتطوير الألعاب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشكل يعكس كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص وقطاع العمل الخيري أن يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال وفرص توظيف الشباب.
وبخصوص هذا التعاون، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير:
"تسهم هذه الشراكة في مدّ الجسور بين التعليم والاقتصاد الحقيقي، بشكل يضمن للشباب المساهمة في مختلف القطاعات، وليس مجرّد اكتسابهم المهارات. ومن خلال الربط بين الإبداع والتكنولوجيا والهدف، نفتح الآفاق أمام القدرات البشرية باعتبارها أعظم أصول المنطقة، ونُرسي الأساس من أجل مستقبل أكثر مرونةً واعتماداً على المعرفة".
تم تسليط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الشراكة خلال تخريج الدفعة الأولى من مخيم الغرير التدريبي لتطوير الألعاب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قام المتدربون المشاركون — الذين شكّل الإماراتيون حوالي 80% منهم فيما شكّل الإناث 75% — بتطوير ألعاب مبتكرة لأول مرة مستوحاة من الثقافة والاستدامة والتعليم. وقد حصل العديد من الخرّيجين بالفعل على وظائف أو فرص تدريب داخلي في مجال تطوير الألعاب، مما يعكس الأثر العملي للبرنامج على أرض الواقع وأهميته المتزايدة للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ذكرت علياء، إحدى المتدرّبات المشاركات في برنامجنا: "بصفتي أول إماراتية تكمل تعليمها في مجال تصميم الألعاب والرياضات الإلكترونية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، أردتُّ تعميق مهاراتي في هذا المجال، وقد ساعدني هذا البرنامج على فهم ما يلزم لكي أصبح مطوّرة ألعاب وتحويل شغفي إلى واقع ملموس".
كما أكد مايانك دينغرا، المدير والرئيس العالمي لأعمال واستراتيجيات التعليم في إتش بي، على الأثر الأوسع للمبادرة، قائلاً:
"الألعاب الإلكترونية أكثر من مجرّد ترفيه، بل هي بوابة للإبداع والتعاون والوظائف. ومن خلال هذه الشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير، فإننا نزوّد الشباب العربي بالأدوات اللازمة التي تمكّنهم ليس فقط من لعب الألعاب، بل من تطويرها أيضاً. ومعاً، نفتح آفاقاً لمسارات جديدة نحو إحدى أسرع القطاعات نمواً في العالم، ونساهم في رسم ملامح مستقبل الابتكار الرقمي في المنطقة".
تم توقيع الشراكة في برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 (DP33)، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، والذي يواصل دوره المحوري في بناء منظومة تطوير الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإرشاد والاستفادة من خبرات القطاع والتواصل مع الخبراء في المجال. وتساهم مؤسسة عبد الله الغرير وشركة "إتش بي" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر التعاون المشترك بينها، في تشكيل جيل جديد من المبتكرين العرب القادرين على المساهمة في دعم الاقتصادات الإبداعية والرقمية المتنامية في المنطقة.
ملاحظات للمحررين
حول مؤسسة عبد الله الغرير
تأسست مؤسسة عبد الله الغرير عام 2015، وقد أعادت تعريف مفهوم العمل الخيري في مجال التعليم في المنطقة العربية، مساهمةً في تمكين الشباب الإماراتي والعربي من الوصول إلى تعليم عالي الجودة والحصول على وظائف مجدية وفرص قيادية. وبالتعاون مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، نجحت المؤسسة في الوصول إلى أكثر من 400,000 شاب وشابة، من خلال بناء مسارات تعليمية ومهارية تحوِّل التعلّم إلى فرصة، والفرصة إلى أثر مستدام.
