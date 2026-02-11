YWO Trading Platform YWO Dashboard Platform YWO Trading Platform YWO Connect Referral Program Beyond the Ordinary

YWO تشارك لأول مرة في معرض iFX EXPO دبي 2026، مقدمةً حلولاً تنظيمية جديدة وعروضاً حصرية للشركاء والمتداولين في منطقة الخليج وشمال إفريقيا.

COMOROS, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- YWO تُطلق مشاركتها الأولى في معرض iFX EXPO دبي بعروض مزدوجة للشركات والمستهلكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 2 فبراير 2026 - غالبًا ما يُحدد معرض iFX EXPO مسار قطاع التكنولوجيا المالية للعام المقبل. ومع افتتاح أبوابه في دبي في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، ستُشارك YWO لأول مرة (الجناح رقم 225) مع تركيز واضح على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. وتأتي الشركة بسجل تنظيمي مُعزز، وتفويض لتوسيع شبكة شركائها، وعرضين حصريين للمعرض مصممين لإظهار التزامها بالمنطقة.

يمثل هذا الظهور تحولًا استراتيجيًا لشركة الوساطة، حيث تنتقل من مرحلة تطوير هادئة إلى توسع نشط في السوق. ويتزامن هذا مع حصول الشركة على ترخيص وسيط استثماري من هيئة الخدمات المالية في موريشيوس، مما يُوفر إطار الحوكمة اللازم للتفاعل مع الشركاء المؤسسيين والمستثمرين في الشرق الأوسط.

التركيز الاستراتيجي على دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب الشرق الأوسط نهجًا خاصًا في الخدمات المالية، حيث يُعطي الشركاء الأولوية للعلاقات الشخصية والموثوقية التقنية. وقد صممت YWO انطلاقتها لتلبية هذه التفضيلات مباشرة، حيث ستقدم الشركة منظومة شراكة حصرية مصممة خصيصًا للوسطاء المُعرّفين والشركات التابعة التي تُدير شبكات احترافية ذات حجم تداول كبير.

حصريًا في المعرض: عروض الشراكة والتجزئة يُمثل "حافز شراكة iFX" عنصرًا أساسيًا في حضور YWO في دبي. يُمكن للشركاء المؤهلين الذين يُؤمّنون 20 إيداعًا أوليًا (FTD) خلال شهر فبراير الحصول على مكافأة إضافية قدرها 1000 دولار أمريكي، وفقًا للشروط والأحكام. صُمّمت هذه المكافأة كآلية لمكافأة الأداء المتميز لشركاء المنطقة.

واحتفالاً بإطلاقها، تقدم YWO أيضاً "مكافأة iFX الإضافية" لعملاء التجزئة المؤهلين، والتي توفر رصيداً ترويجياً للتداول يصل إلى 100% من قيمة الإيداعات. يُسهم هذا العرض في تعريف المستخدمين ببيئة التداول الخاصة بـ YWO، والتي تتميز بالتنفيذ السريع وغياب فوائد التبييت.

الثقة التنظيمية والحضور الفعلي تُعدّ تراخيص الشركة من موريشيوس وجنوب أفريقيا وجزر القمر حجر الزاوية لهذا التوسع، مما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وكفاية رأس المال. وإدراكاً لأهمية التفاعل المباشر في العالم العربي، سيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين في الجناح رقم 225 لبناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء المهتمين.

نبذة عن YWO YWO هي شركة وساطة مالية عالمية تُقدم مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول، بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات. تركز الشركة على الابتكار التكنولوجي والشفافية، وتسعى لتوفير شروط تداول تنافسية للمتداولين على مستوى العالم.

