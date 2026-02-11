بخبرة 35 عاماً... 'وكالة العمري' تطلق حلولاً مبتكرة لمواجهة تلف استيكرات السيارات في السوق السعودي

استيكر سيارات مشروع تركيب سيارات - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST مشروع تركيب مركبات بلدية الدرعية

وكالة العمري تعيد صياغة معايير الإعلانات على الشاحنات عبر حلول طويلة الأمد، تمكن الشركات من خفض تكاليف الملصقات الدعائية على الشاحنات بنسبة %54

نقدم اليوم حلاً جذرياً بملصقات تدوم حتى 5 سنوات، مع ضمان حقيقي يصل إلى 3 سنوات ضد احتراق الملصق، مما يوفر على العميل تكاليف إعادة التركيب الدورية إلى 54% لنفس المدة” — م. صالح محمد

RIYADH, SAUDI ARABIA, February 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- كشفت وكالة العمري للدعاية والإعلان، الرائدة في قطاع التجهيزات الإعلانية منذ عام 1991م، عن إطلاق تقنية جديدة في مجال استيكرات السيارات, صُممت خصيصاً لتحمل الظروف المناخية القاسية في المملكة. يأتي هذا التوجه لمعالجة مشكلة هدر الميزانيات التسويقية التي تواجه الشركات، حيث تتعرض استكرات السيارات التقليدية للتلف وفقدان الألوان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين.

وصرح المتحدث باسم وكالة العمري المهندس صالح محمد أن شركات الشحن والتوزيع التي تمتلك أسطول شاحنات في الرياض تواجه تحدياً مستمراً يتمثل في الحاجة المتكررة لإعادة تركيب استكرات السيارات بسبب تلفها واحتراقها من الشمس، وهو ما يكلف الشركات مبالغ طائلة سنوياً. وأضاف: "نقدم اليوم حلاً جذرياً بملصقات تدوم حتى 5 سنوات، مع ضمان حقيقي يصل إلى 3 سنوات ضد احتراق الملصق، مما يوفر على العميل تكاليف إعادة التركيب الدورية إلى 54% لنفس المدة، ويضمن استدامة الهوية البصرية للأساطيل في مواجهة مناخ مدينة الرياض القاسي."

وتعتمد الوكالة استراتيجية فريدة في وضع استيكر الشركة على السيارة، تشمل تقديم خصم 50% على عينة التجربة الأولى، وضمان إعادة التركيب لضمان خلو العمل من العيوب الفنية. ولتعزيز الهوية البصرية الشاملة، تقدم الوكالة هدايا إضافية تشمل قمصان "بولو" مطرزة بشعار المنشأة لسائقي المركبات، مع خدمة التركيب الميداني في مقر العميل لضمان عدم تعطيل حركة النقل.

الجدير بالذكر أن وكالة العمري تمتلك سجلاً حافلاً بالانجازات، حيث نالت ثقة جهات حكومية كبرى في مشاريع استيكر سيارات ضخمة، ومن أبرزها: وزارة الدفاع، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بلدية الرياض، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، بالإضافة إلى مشاريع وطنية في بوليفارد سيتي وجامعة الملك سعود.

وعلى مستوى القطاع الخاص، تدير الوكالة عمليات الهوية البصرية لأساطيل شركات عملاقة مثل شركة المراعي، مصرف الراجحي، والدانوب، مستندة إلى خبرة تمتد لـ 35 عاماً في فهم احتياجات السوق السعودي وتقديم أعلى معايير الجودة في طباعة و تركيب استيكرات السيارات.

لمعرفة المزيد حول حلولنا لتعزيز هوية أسطولك، تفضل بزيارة صفحة الخدمة: استيكرات سيارات - وكالة العمري

أحد المشاريع المنفذة لوزارة البيئة والمياة والزراعة

