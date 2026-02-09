CDPHE to send reminder texts and emails to families about RSV immunizations
Messages urge families to provide immediate protection against RSV, the leading cause of infant hospitalizations
Denver (Feb. 9, 2026) — Beginning today, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email notifications to families of nearly 24,000 children under 8 months old whose records in the Colorado Immunization Information System show their child/children may be due for an RSV immunization.
The text messages will come from 45778 and read:
From CDPHE: Our records show your baby (under 8 months) may be due for their RSV immunization. (If their birth parent received an RSV vaccine during pregnancy, your baby is already protected – no action needed.) RSV is the leading cause of hospital visits for infants and is increasing in Colorado. The RSV immunization gives your baby ready-made antibodies to help protect them right away. One dose of the RSV immunization is all your baby needs this RSV season.
Contact a vaccine provider today to schedule an appointment! Find one near you: cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated.
Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:
Dear parent(s) or guardian(s),
Our records indicate that as of Feb. 6, 2026 your baby under 8 months may be due for their respiratory syncytial virus (RSV) immunization.
RSV is the leading cause of hospital visits for infants, and activity is increasing in Colorado. Over the last several weeks, RSV-related hospitalizations have increased by 18%. Babies are most at risk during their first RSV season.
Unlike a vaccine that helps the body build its own defenses over time, the RSV immunization provides ready-made antibodies to help protect your baby right away. One dose of the RSV immunization is all your baby needs this RSV season. If your baby’s birth parent received an RSV vaccine during pregnancy, your baby is already protected and no further action is needed.
To help protect your baby from serious illness, contact your health care provider or a local public health agency to schedule an appointment today. You can also find a provider near you on our website.
If your baby has already received their RSV immunization, let us know, so we can update their records. You can submit their vaccine record using this secure form. A separate form is required for each child.
You can access the immunization record for yourself or your child from the online Colorado Immunization Information System self-serve portal. For more information, including step-by-step directions on how to use the portal, visit our Get a copy of your immunization records from CIIS webpage.
Most health insurance plans, including Medicaid and CHP+, cover the cost of routine childhood immunizations, so you don't have to pay anything at providers that accept your health plan. Even if you don't have any health insurance, you can get recommended vaccines for free at one of nearly 600 vaccine providers statewide.
###
Los mensajes instan a las familias a brindar protección inmediata contra el VRS, la principal causa de hospitalizaciones infantiles
Denver (9 de febrero de 2026) — A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico a los padres y tutores de casi 24.000 niños menores de 8 meses cuyos registros en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado muestran que su hijo/a puedan necesitar una inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS).
Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:
De CDPHE: Según nuestros registros, puede que su bebé (menor de 8 meses) deba aplicarse la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS). (Si la madre biológica recibió la vacuna contra el VRS durante el embarazo, su bebe ya está protegido; no es necesario hacer nada). El VRS es la principal causa de hospitalización en bebés y está aumentando en Colorado. La inmunización VRS proporciona a su bebe anticuerpos listos para usar que lo protegen de inmediato. Una sola dosis de la inmunización contra VRS es suficiente para su bebe durante esta temporada.
Comuníquese con un proveedor de vacunas hoy para programar una cita: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese.
Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:
Estimado(s) padre(s) y/o tutor(es),
Según nuestros registros, a partir del 6 de febrero de 2026, puede que su bebé menor de 8 meses, deba aplicarse la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS).
El VRS es la principal causa de hospitalización en bebés y la actividad está aumentando en Colorado. En las últimas semanas, las hospitalizaciones relacionadas con el VRS han aumentado un 18%. Los bebés corren mayor riesgo durante su primera temporada de VRS.
A diferencia de una vacuna que ayuda al cuerpo a construir sus propias defensas con el tiempo, la inmunización contra el VRS proporciona anticuerpos listos para ayudar a proteger a su bebé de inmediato. Una dosis de la inmunización contra el VRS es todo lo que su bebé necesita esta temporada del VRS. Si la madre biológica de su bebé recibió una vacuna contra el VRS durante el embarazo, su bebé ya está protegido y no se necesita ninguna otra acción.
Para ayudar a proteger a su bebé de enfermedades graves, comuníquese con su proveedor de atención médica o con una agencia local de salud pública para programar una cita hoy mismo. También puede encontrar un proveedor cerca de usted en nuestro sitio web.
Si su bebé ya ha recibido la inmunización contra el VRS, háganoslo saber para que podamos actualizar sus registros. Puede enviar el comprobante de vacunación a través de este formulario seguro. Se requiere un formulario separado para cada niño.
Acceda su tarjeta de vacunación o a la de su hijo/a desde el portal en línea del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Para más detalles, incluyendo instrucciones paso a paso sobre cómo utilizar el portal, visite cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.
La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y CHP+, cubren el costo de las vacunas de rutina para niños; usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que acepten su plan de salud. Incluso si no tiene seguro médico, puede obtener las vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado.
###
