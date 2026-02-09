Plag poistaa akateemisen rehellisyyden kustannusesteet
Kaikki premium-plagioinnintunnistuspalvelut saatavilla nyt ilmaiseksi opettajille maailmanlaajuisestiVILNIUS, LITHUANIA, February 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- 129+ toimialuetta palveleva monikielinen alusta tarjoaa opettajille, professoreille ja luennoitsijoille rajattoman pääsyn edistyneeseen plagioinnintunnistukseen ja tekoälyn sisällönanalyysiin.
Plag, johtava monikielinen plagioinnin- ja tekoälyntunnistusalusta, ilmoitti tänään, että kaikki premium-palvelut ovat nyt ilmaisia vahvistetuille opettajille maailmanlaajuisesti. Aloite tarjoaa opettajille, luennoitsijoille ja professoreille ammattitason plagioinnintarkistuksen, tekoälysisällön tunnistuksen, käännettyjen kielten väliset plagioinnintunnistukset ja pääsyn yli 100 miljoonan tieteellisen artikkelin tietokantaan ilmaiseksi.
Tämä Plagin aloite vastaa koulutuksen jatkuvaan haasteeseen - rajallisiin institutionaalisiin budjetteihin akateemisen rehellisyyden työkaluille. Monet opettajat ovat maksaneet plagioinnintunnistuspalveluista omasta pussistaan, mikä luo epäjohdonmukaisuuksia tieteellisen työn arviointiin.
"Kuulimme jatkuvasti opettajilta, jotka halusivat ylläpitää korkeita standardeja akateemisessa rehellisyydessä, mutta eivät päässeet käsiksi työkaluihin tehdäkseen sen kunnolla", sanoi Nazim Tchagapsov, Plagin toimitusjohtaja. "Monet opettajat käsittelevät tällä hetkellä vaikeaa valintaa: käyttää omia rahojaan akateemisen rehellisyyden työkaluihin tai sulkea silmänsä ja jättää akateemisen epärehellisyyden ongelma huomiotta. Se ei tuntunut meistä oikealta ja halusimme tarjota ratkaisun tilanteen korjaamiseksi".
Mitä opettajat saavat
Vahvistetut opettajat saavat välittömän pääsyn rajattomaan premium-dokumenttitarkistukseen täydellä ominaisuuksien saatavuudella (kohtuullisen käytön käytäntöjen mukaisesti). Näihin sisältyy reaaliaikainen plagioinnintunnistusteknologia, joka tunnistaa julkaistun sisällön sekunneissa, tekoälyllä luodun sisällön tunnistus ja käännettyjen kielten väliset plagioinnintunnistustoiminnot. Kaikkia näitä ominaisuuksia tuetaan useilla kielillä.
On sanomattakin selvää, että edistynyt kopioi-liitä-plagioinnin, epäasianmukaisten viittausten ja uudelleenmuotoilun ominaisuuksien tunnistus sisältyy myös saatavilla olevien toimintojen pakettiin.
Yksityiskohtaiset samankaltaisuusraportit värikoodatulla korostuksella ja suorilla lähdelinkeillä ovat myös saatavilla tallennettavaksi tai jaettavaksi opiskelijoiden kanssa.
Toisin kuin monissa muissa freemium-malleissa, opettajat saavat pääsyn Plagin täydelliseen tietokantaan ja ominaisuuksiin ilman vähentynyttä toiminnallisuutta.
Yksityisyys ja turvallisuus
Plag on 100% luottamuksellinen ja turvallinen käyttää - se ei tallenna mitään lähetettyä dokumenttia tietokantoihinsa. Tämä tarkoittaa, että mikään muu plagioinnintarkistin, tekoälyntunnistin tai akateeminen alusta ei voi seurata tai havaita, että dokumenttia on analysoitu Plagilla, mikä varmistaa täydellisen yksityisyyden opiskelijoille ja kirjoittajille.
Kaikki Plagiin ladatut asiakirjat pysyvät luottamuksellisina, eikä niitä koskaan lisätä vertailutietokantoihin tai jaeta kolmansille osapuolille. Tämä vastaa monien opettajien huoliin siitä, että opiskelijoiden töitä käytetään vertailumateriaalina muissa plagioinnintarkistimissa.
Miten opettajat voivat käyttää ilmaisia palveluita
Rekisteröityminen on helppoa ja kestää muutamia minuutteja:
1. Luo tili osoitteessa plag.ai käyttämällä instituution sähköpostiosoitetta
2. Lataa vahvistusdokumentaatio (akateemisen laitoksen henkilöllisyystodistus, laitoksen kirje, käytä instituution sähköpostiosoitetta jne.)
3. Voit aloittaa dokumenttien tarkistamisen heti vahvistuksen jälkeen
Myös opiskelijat voivat luoda ilmaisia tilejä ja jakaa samankaltaisuusraporttinsa suoraan opettajille ilmaiseksi, mikä tehostaa lähetys- ja tarkistusprosessia.
Globaali ulottuvuus
Plag toimii yli 200 maassa ja tukee 129 kieltä, mikä tekee siitä saavutettavan opettajille ja opiskelijoille erilaisissa koulutuskonteksteissa maailmanlaajuisesti. Alustan monikieliset ominaisuudet vastaavat kansainvälisten laitosten ja luokkahuoneiden tarpeisiin, joissa on monipuolisia opiskelijapopulaatioita.
Tietoa Plagista
Plag on verkkoalusta plagioinnintunnistukseen ja tekoälysisällön analyysiin, joka palvelee koulutuslaitoksia, opiskelijoita ja opettajia maailmanlaajuisesti. Alusta käyttää edistyneitä tekstinvastaavuusalgoritmeja vertaillakseen asiakirjoja laajaan tietokantaan, joka sisältää julkisia
verkkolähteitä sekä yli 100 miljoonaa tieteellistä artikkelia johtavilta akateemisilta julkaisijoilta. Plag toimii 200 maassa ja tukee 129 kieltä, ylläpitäen tiukkoja luottamuksellisuusstandardeja, eikä se koskaan lisää
käyttäjien dokumentteja vertailutietokantoihinsa. Alusta tarjoaa reaaliaikaista tunnistuskykyä tunnistaen samankaltaisuudet sisällön kanssa, joka on julkaistu vain 10 minuuttia aiemmin.
Lisätietoja: plag.ai
Nazim Tchagapsov
UAB Lingua Intellegens
ceo@plag.ai
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.