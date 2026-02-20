Plag Novērš Izmaksu Šķēršļus Akadēmiskajai Godprātībai
Visi Augstas Kvalitātes Līmeņa Plaģiāta Konstatēšanas Pakalpojumi Tagad ir Bez Maksas Pedagogiem Visā Pasaulē
Pats par sevi saprotams, ka pieejamo funkciju paketē ir iekļauts arī uzlabotās kopēšanas un ielīmēšanas plaģiātisms, nepareizi citāti un pārfrāzēšanas funkcijas arī ir iekļautas pieejamās funkcionalitātes paketē.
Detalizēti līdzības ziņojumi ar krāsu kodētu apzīmējumu un tiešām avota saitēm būs arī pieejami saglabāšanai vai kopīgošanai ar studentiem.
Atšķirībā no daudziem bezmaksas modeļiem, pedagogi saņem piekļuvi Plag pilnīgajai datu bāzei un funkciju kopumam bez funkcionalitātes ierobežojumiem.
Privātums un Drošība
Plag ir 100 % konfidenciāls un drošs lietošanai — tas neuzglabā iesniegtos dokumentus savās datu bāzēs. Tas nozīmē, ka neviens cits plaģiāta pārbaudītājs, AI uztvērējs vai izglīdības platforma nevar izsekot vai noteikt, ka dokuments ir analizēts ar Plag, nodrošinot pilnīgu privātumu studentiem un autoriem.
Visi dokumenti, kas augšupielādēti Plag, paliek konfidenciāli un nekad netiek pievienoti komparatīvajām datu bāzēm vai nodoti trešajām pusēm. Tas novērš daudzu pedagogu bažas par to, ka studentu darbi tiek izmantoti kā atsauces materiāls citiem plaģiāta pārbaudītājiem.
Kā Pedagogi Var Piekļūt Bezmaksas Pakalpojumiem
Reģistrācija ir vienkārša un aizņem dažas minūtes:
1. Izveidojiet kontu vietnē plag.ai, izmantojot iestādes e-pasta adresi.
2. Augšupielādējiet apstiprinājuma dokumentus (izglītības iestādes identifikācijas numuru, iestādes vēstuli, izmantojiet iestādes e-pasta adresi utt.).
3. Sāciet pārbaudīt dokumentus uzreiz pēc apstiprināšanas.
Studenti var arī izveidot bezmaksas kontus un kopīgot savus līdzības ziņojumus ar pedagogiem bez maksas, vienkāršojot iesniegšanas un izvērtēšanas procesu.
Globālā Sasniedzamība
Plag darbojas vairāk nekā 200 valstīs un atbalsta 129 valodas, padarot to pieejamu pedagogiem un studentiem dažādos izglītības kontekstos visā pasaulē. Platformas daudzvalodu iespējas nodrošina starptautisko iestāžu un klasēs ar daudzveidīgu studentu sastāvu vajadzību apmierināšanu.
Par Plag
Plag ir tiešsaistes platforma plaģiāta noteikšanai un AI satura analīzei, kas apkalpo izglītības iestādes, studentus un pedagogus visā pasaulē. Platforma izmanto uzlabotus teksta salīdzināšanas algoritmus, lai salīdzinātu dokumentus ar plašu datu bāzi, kas ietver publiskos tīmekļa avotus un vairāk nekā 100 miljonus zinātnisko rakstu no vadošajiem akadēmiskajiem izdevējiem. Plag darbojas 200 valstīs un atbalsta 129 valodas, Plag ievēro stingrus konfidencialitātes standartus un nekad nepievieno lietotāju dokumentus komparatīvajām datu bāzēm. Platforma nodrošina reāllaika noteikšanas iespējas, identificējot līdzības ar saturu, kas publicēts pirms ne vairāk kā 10 minūtēm.
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet plag.ai
