Plag Elimina le Barriere dei Costi per l'Integrità Accademica
Tutti i Servizi Premium di Rilevamento del Plagio Ora Gratuiti per gli Educatori in Tutto il Mondo
Plag, una piattaforma multilingue leader nel rilevamento del plagio e dell'IA, ha annunciato oggi che tutti i servizi premium sono ora gratuiti per gli educatori verificati in tutto il mondo. L'iniziativa fornisce a insegnanti, docenti e professori il controllo del plagio di livello professionale, il rilevamento dei contenuti IA, il rilevamento del plagio tradotto tra lingue diverse e l'accesso a un database di oltre 100 milioni di articoli accademici senza alcun costo.
Questa iniziativa di Plag affronta una sfida persistente nell'istruzione: i budget istituzionali limitati per gli strumenti di integrità accademica. Molti educatori hanno pagato di tasca propria i servizi di rilevamento del plagio, creando incoerenze nel modo in cui viene valutato il lavoro accademico.
"Continuavamo a sentire da insegnanti che volevano mantenere standard elevati di integrità accademica ma non potevano accedere agli strumenti per farlo correttamente", ha dichiarato Nazim Tchagapsov, CEO di Plag. "Molti educatori attualmente affrontano una scelta difficile: usare i propri soldi per pagare gli strumenti di integrità accademica, o chiudere un occhio e lasciare il problema della disonestà accademica senza attenzione. Questo non ci è sembrato giusto e volevamo offrire una soluzione per rimediare alla situazione".
Cosa Ricevono gli Educatori
Gli educatori verificati ottengono accesso immediato ai controlli premium illimitati dei documenti con accesso completo a tutte le funzionalità (soggetto alla politica di utilizzo corretto). Questi includeranno la tecnologia di rilevamento del plagio in tempo reale che identifica i contenuti pubblicati in pochi secondi, il rilevamento dei contenuti generati dall'IA e la funzione di rilevamento del plagio tradotto tra lingue diverse. Tutte queste caratteristiche sono supportate in più lingue.
Va da sé che il rilevamento avanzato del plagio copia-incolla, delle citazioni improprie e delle funzionalità di parafrasi sono anche inclusi nel pacchetto di funzionalità accessibili.
Report dettagliati di somiglianza con evidenziazione codificata per colore e collegamenti diretti alle fonti saranno anche disponibili per essere archiviati o condivisi con gli studenti.
A differenza di molti modelli freemium, gli educatori ricevono accesso al database completo di Plag e all'insieme completo di funzionalità senza funzionalità ridotte.
Privacy e Sicurezza
Plag è confidenziale al 100% e sicuro da usare - non memorizza nessun documento inviato nei suoi database. Ciò significa che nessun altro rilevatore di plagio, rilevatore di IA o piattaforma accademica può tracciare o rilevare che un documento è stato analizzato da Plag, garantendo completa privacy per studenti e autori.
Tutti i documenti caricati su Plag rimangono confidenziali e non vengono mai aggiunti a database comparativi o condivisi con terze parti. Questo affronta le preoccupazioni che molti educatori hanno riguardo al fatto che il lavoro degli studenti venga utilizzato come materiale di riferimento per altri rilevatori di plagio.
Come Possono gli Educatori Accedere ai Servizi Gratuiti
La registrazione è facile e richiede meno di pochi minuti:
Crea un account su plag.ai utilizzando un indirizzo email istituzionale
Carica la documentazione di verifica (ID dell'istituzione accademica, lettera istituzionale, usa indirizzo email istituzionale, ecc.)
Inizia a controllare i documenti immediatamente dopo la verifica
Gli studenti possono anche creare account gratuiti e condividere i loro report di somiglianza direttamente con gli educatori senza alcun costo, semplificando il processo di invio e revisione.
Portata Globale
Plag opera in oltre 200 paesi e supporta 129 lingue, rendendolo accessibile a educatori e studenti in diversi contesti educativi in tutto il mondo. Le capacità multilingue della piattaforma soddisfano le esigenze di istituzioni internazionali e aule con popolazioni studentesche diverse.
Informazioni su Plag
Plag è una piattaforma online per il rilevamento del plagio e l'analisi dei contenuti IA, al servizio di istituzioni educative, studenti ed educatori in tutto il mondo. La piattaforma utilizza algoritmi avanzati di corrispondenza del testo per confrontare i documenti con un ampio database che include fonti web pubbliche e oltre 100 milioni di articoli accademici da editori accademici leader. Operando in 200 paesi e supportando 129 lingue, Plag mantiene standard rigorosi di riservatezza e non aggiunge mai documenti degli utenti ai database comparativi. La piattaforma fornisce capacità di rilevamento in tempo reale, identificando somiglianze con contenuti pubblicati anche solo 10 minuti prima.
Per ulteriori informazioni, visita plag.ai
