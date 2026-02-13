'Donde Vive el Sol': El nuevo sencillo de Wilson Rivas

Wilson Rivas | Foto Oficial Wilson Rivas durante el rodaje del video “Donde Vive el Sol” Tequisquiapan, Mexico. Wilson Rivas "Donde Vive El Sol"

Wilson Rivas presenta “Donde Vive el Sol”, un sencillo que celebra despedirse con respeto y claridad, parte de Buscando Mis Canciones.

Terminar lo que no va bien no es cobardía; es proteger tu corazón y avanzar hacia la felicidad.” — Wilson Rivas

MEXICO, February 13, 2026 / EINPresswire.com / -- El cantante, compositor y productor Wilson Rivas presenta su nuevo sencillo “Donde Vive el Sol” , una canción que habla del momento exacto en que una relación termina y ambas partes deciden soltarse sin destruir lo que alguna vez existió. Lejos del dramatismo habitual, el tema propone un cierre consciente, directo y emocionalmente responsable.La letra expone una despedida clara y serena. Frases como “Ni amigos ni enemigos seremos, dos desconocidos, pero donde vive el sol tú y yo nos abrigaremos” conviven con un coro que afirma sin ambigüedad: “Que todo el mundo se entere, que ya tú y yo terminamos, pero no cambies la historia, tan solo porque peleamos.” El mensaje es firme: terminar no tiene que convertirse en una batalla emocional.En lo musical, “Donde Vive el Sol” fusiona mariachi contemporáneo y pop latino, utilizando arreglos sobrios que acompañan la narrativa sin exagerarla. El sonido sostiene la emoción sin imponerla, permitiendo que la historia respire y conecte desde la honestidad.El video oficial refuerza esta visión desde una estética poética y cercana, retratando la ruptura como un proceso humano e íntimo, donde el respeto y la madurez prevalecen incluso en la despedida.Este lanzamiento forma parte del proceso creativo que Wilson Rivas documenta en Buscando Mis Canciones, un proyecto que acompaña su regreso a la música y la recuperación de obras de su catálogo personal, ahora revisitadas desde una nueva etapa artística.Con más de 25 años de trayectoria, Wilson Rivas ha desarrollado una carrera que cruza géneros como pop, rock, mariachi y música tropical. Tras un período dedicado a la producción audiovisual y al trabajo detrás de cámaras en la industria cinematográfica, retoma su faceta musical con una propuesta centrada en la verdad emocional y la narrativa artística.“Donde Vive el Sol” ya se encuentra disponible en Spotify , Apple Music y todas las plataformas digitales de streaming, acompañado de su video oficial.Para entrevistas, material adicional o solicitudes de prensa, favor de contactar a través de los canales oficiales del artista.Wilson Rivas

Donde Vive El Sol

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.