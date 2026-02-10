Submit Release
News Search

There were 1,657 press releases posted in the last 24 hours and 431,471 in the last 365 days.

Wilson Rivas inicia 'Buscando Mis Canciones', un proyecto que documenta la recuperación de su catálogo perdido

Wilson Rivas con 4 discos encontrados.

Wilson Rivas memoria en las manos.

Wilson Rivas con 3 lentes. Buscando sus canciones

Wilson Rivas el silencio antes del regreso.

Wilson Rivas en una búsqueda interior con la mano en la cabeza y sus lentes.

Wilson Rivas en una nueva etapa artística

¿Qué pasa cuando un artista pierde sus canciones y su historia se borra del mundo, pero no pierde la necesidad de cantarlas?

No estoy persiguiendo lo que fui. Estoy documentando lo que sigue vivo. Estoy Buscando Mis Canciones”
— Wilson Rivas
MEXICO, February 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- El artista y compositor Wilson Rivas presenta Buscando Mis Canciones, un proyecto documental íntimo que narra su regreso al estudio para recuperar y regrabar un catálogo musical que se creyó perdido, pero que nunca dejó de existir en su memoria ni en su necesidad de cantarlo.

Con más de 25 años de trayectoria, Wilson Rivas construyó un legado que incluye seis discos, presentaciones en escenarios internacionales y el sencillo “El Gran Bailador”, que alcanzó el puesto #23 en la lista Billboard. Tras una pausa creativa para dedicarse a su vida personal y trabajar detrás de cámaras en la industria cinematográfica, todo su archivo musical —másters, demos y registros originales— desapareció.

En su momento, la pérdida no se sintió como una despedida definitiva. Con el paso del tiempo, regresó transformada en una necesidad profunda: reencontrarse con una parte de sí mismo que nunca se fue.
Hoy, Wilson vuelve al estudio con un propósito claro. No busca repetir lo que fue, ni perseguir fama o fortuna, sino devolverle vida a canciones que todavía tienen voz y sentido. Como parte de este proceso, ya ha comenzado a regrabar y presentar nuevas versiones de temas como “La Suegra”, “Traje Blanco” y “La Vida”, entre otros, marcando los primeros pasos visibles de este reencuentro musical. Estas canciones ya se encuentran disponibles para ser escuchadas en plataformas digitales.

Buscando Mis Canciones documenta este proceso creativo a través de videos, grabaciones y contenido exclusivo, invitando al público a ser testigo del renacer de historias que se negaron a desaparecer.
“No estoy persiguiendo lo que fui. Estoy documentando lo que sigue vivo.” — Wilson Rivas
El proyecto se desarrollará de forma abierta en redes sociales y plataformas digitales, donde seguidores, oyentes y medios podrán acompañar fragmentos del proceso creativo, compartidos por partes a lo largo del camino. El documental completo se encuentra actualmente en producción y su grabación concluirá después del otoño de 2026; una vez finalizado, será presentado como obra documental, sin que exista aún una fecha oficial de estreno.
Porque la música verdadera no se olvida: regresa.

Sobre Wilson Rivas
Wilson Rivas es un artista y compositor con más de dos décadas de carrera musical. Su trabajo ha cruzado fronteras y géneros, combinando sensibilidad artística con una fuerte identidad narrativa. Tras una etapa alejada del foco público, regresa con un proyecto que conecta memoria, creación y verdad artística.

Fotos y videos cortesía de Heroboy Productions

Heroboy
Weras Music
+1 717-232-7390
wilson@heroboy.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
X

"La Suegra" Video Oficial

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Wilson Rivas inicia 'Buscando Mis Canciones', un proyecto que documenta la recuperación de su catálogo perdido

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Media, Advertising & PR, Movie Industry, Music Industry, Social Media


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.