Wilson Rivas inicia 'Buscando Mis Canciones', un proyecto que documenta la recuperación de su catálogo perdido
¿Qué pasa cuando un artista pierde sus canciones y su historia se borra del mundo, pero no pierde la necesidad de cantarlas?
Con más de 25 años de trayectoria, Wilson Rivas construyó un legado que incluye seis discos, presentaciones en escenarios internacionales y el sencillo “El Gran Bailador”, que alcanzó el puesto #23 en la lista Billboard. Tras una pausa creativa para dedicarse a su vida personal y trabajar detrás de cámaras en la industria cinematográfica, todo su archivo musical —másters, demos y registros originales— desapareció.
En su momento, la pérdida no se sintió como una despedida definitiva. Con el paso del tiempo, regresó transformada en una necesidad profunda: reencontrarse con una parte de sí mismo que nunca se fue.
Hoy, Wilson vuelve al estudio con un propósito claro. No busca repetir lo que fue, ni perseguir fama o fortuna, sino devolverle vida a canciones que todavía tienen voz y sentido. Como parte de este proceso, ya ha comenzado a regrabar y presentar nuevas versiones de temas como “La Suegra”, “Traje Blanco” y “La Vida”, entre otros, marcando los primeros pasos visibles de este reencuentro musical. Estas canciones ya se encuentran disponibles para ser escuchadas en plataformas digitales.
Buscando Mis Canciones documenta este proceso creativo a través de videos, grabaciones y contenido exclusivo, invitando al público a ser testigo del renacer de historias que se negaron a desaparecer.
“No estoy persiguiendo lo que fui. Estoy documentando lo que sigue vivo.” — Wilson Rivas
El proyecto se desarrollará de forma abierta en redes sociales y plataformas digitales, donde seguidores, oyentes y medios podrán acompañar fragmentos del proceso creativo, compartidos por partes a lo largo del camino. El documental completo se encuentra actualmente en producción y su grabación concluirá después del otoño de 2026; una vez finalizado, será presentado como obra documental, sin que exista aún una fecha oficial de estreno.
Porque la música verdadera no se olvida: regresa.
Sobre Wilson Rivas
Wilson Rivas es un artista y compositor con más de dos décadas de carrera musical. Su trabajo ha cruzado fronteras y géneros, combinando sensibilidad artística con una fuerte identidad narrativa. Tras una etapa alejada del foco público, regresa con un proyecto que conecta memoria, creación y verdad artística.
