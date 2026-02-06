利鑫集團以戰略發展與制度化治理深化對柬埔寨的長期承諾
利鑫集團重申對柬埔寨的長期投資承諾，聚焦治理體系與可持續城市發展。
我們專注於打造具有長期價值的項目，而非追求短期投機回報。”PHNOM PENH, CAMBODIA, February 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在柬埔寨持續運營超過十年後，利鑫集團（Lixin Group）正進一步強化其對該國的長期承諾，透過紀律化投資、專業治理體系以及對可持續城市發展的重點布局，持續推動區域發展。
— Kevin Hsu, Founder and Chairman, Lixin Group Cambodia
基於面向東南亞的區域發展願景，利鑫集團已建立涵蓋房地產開發、資產管理及基礎設施相關項目的多元化業務組合。關於集團背景及其運營模式的更多資訊，可透過官方企業平台查閱。
利鑫集團首席執行官許銘釗（Kevin Hsu）表示，公司戰略並非受短期市場波動驅動，而是基於對柬埔寨長期經濟基本面的結構性信心。
許銘釗指出：
“柬埔寨仍然是本區域最具發展潛力的新興市場之一，特別是在城市發展與基礎設施建設方面。我們始終專注於打造具有長期價值的項目，而非追求短期投機回報。”
位於金邊的 Lixin CEO Center 是集團的重要旗艦項目之一，該綜合商務中心旨在為區域企業、創新型公司及高階管理運營提供專業平台與服務環境。
除實體資產外，利鑫集團亦持續強化治理框架、合規標準及內部管理體系，使其與國際企業治理慣例保持一致。公司認為，穩健的治理體系是建立投資者信任與長期運營韌性的關鍵基礎。
許銘釗補充表示：
“我們相信，可持續發展建立在透明度、專業管理以及與當地法規高度一致的基礎之上。”
與此同時，集團亦透過多項社區合作計畫與專業夥伴關係深化本地參與，支持更廣泛的經濟發展目標，同時促進與柬埔寨商業生態的融合。
展望未來，利鑫集團將在整合既有資產的同時，選擇性拓展與房地產及基礎設施相關的戰略機會。
許銘釗最後表示：
“我們的長期目標是持續成為柬埔寨穩定且值得信賴的發展合作夥伴。”
