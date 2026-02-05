Plag fjerner omkostningsbarrierer for akademisk integritet

Alle premium-plagieringsdetekteringstjenester er nu gratis for undervisere over hele verden

Plag fjerner omkostningsbarrierer for akademisk integritet: Alle premium-plagieringsdetekteringstjenester er nu gratis for undervisere over hele verden” — Nazim Tchagapsov, CEO of Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Flersproget platform, der betjener mere end 129 domæner, giver lærere, professorer og forelæsere ubegrænset adgang til avanceret plagieringsdetektering og AI-indholdsanalyse. Plag , en førende flersproget platform til plagierings- og AI-detektion, meddelte i dag, at alle premium-tjenester nu er gratis for verificerede undervisere over hele verden. Initiativet giver lærere, forelæsere og professorer professionel plagieringskontrol, AI-indholdsdetektion , oversat tværsproget plagieringsdetektion og adgang til en database med over 100 millioner videnskabelige artikler uden omkostninger.Dette initiativ fra Plag adresserer en vedvarende udfordring inden for uddannelse – begrænsede institutionelle budgetter til værktøjer til akademisk integritet. Mange undervisere har betalt for plagiatdetekteringsservices af egen lomme, hvilket har skabt uoverensstemmelser i vurderingen af videnskabeligt arbejde.»Vi hørte hele tiden fra lærere, der ønskede at opretholde høje standarder for akademisk integritet, men ikke havde adgang til de værktøjer, der skulle til for at gøre det ordentligt,« sagde Nazim Tchagapsov, CEO hos Plag. »Mange undervisere står i øjeblikket over for et svært valg: at bruge deres egne penge til at betale for værktøjer til akademisk integritet eller lukke øjnene og lade problemet med akademisk uredelighed stå ubehandlet. Det var vi ikke tilfredse med, og vi ønskede at tilbyde en løsning, der kunne afhjælpe situationen.«Hvad undervisere fårVerificerede undervisere får øjeblikkelig adgang til ubegrænset premium-dokumentkontrol med fuld adgang til alle funktioner (underlagt politikken for rimelig brug). Disse omfatter teknologi til realtidsdetektering af plagiering, der identificerer indhold, der er offentliggjort inden for få sekunder, AI-genereret indholdsdetektering og den oversatte funktion til detektering af plagiering på tværs af sprog. Alle disse funktioner understøttes på flere sprog.Det siger sig selv, at avanceret detektion af kopieret-indsat plagiering, ukorrekte citater og parafraseringsfunktioner også er inkluderet i pakken med tilgængelige funktioner.Detajlerede lighedsrapporter med farvekodet fremhævning og direkte kildelinks vil også være tilgængelige til opbevaring eller deling med studerende.I modsætning til mange freemium-modeller får undervisere adgang til Plags komplette database og funktionssæt uden reduceret funktionalitet.Fortrolighed og sikkerhedPlag er 100% fortroligt og sikkert at bruge – det gemmer ikke nogen indsendte dokumenter i sine databaser. Det betyder, at ingen andre plagieringskontrolprogrammer, AI-detektorer eller akademiske platforme kan spore eller opdage, at et dokument er blevet analyseret af Plag, hvilket sikrer fuldstændig privatliv for studerende og forfattere.Alle dokumenter, der uploades til Plag, forbliver fortrolige og føjes aldrig til sammenligning databaser eller deles med tredjeparter. Dette imødekommer mange undervisere bekymringer om, at studerendes arbejde bliver brugt som referencemateriale for andre plagieringskontrolværktøjer.Hvordan undervisere kan få adgang til gratis tjenesterRegistrering er nemt og tager mindre end et par minutter:1. Opret en konto på plag.ai ved at bruge en institutionel e‑mailadresse2. Upload verificeringsdokumentation (akademisk institutions-ID, institutionsbrev, brug institutionel e-mailadresse osv.)3. Begynd at kontrollere dokumenter straks efter verifikation.Studerende kan også oprette gratis konti og dele deres lighedsrapporter direkte med undervisere uden omkostninger, hvilket strømliner indsendelses- og gennemgangsprocessen.Global rækkeviddePlag opererer i mere end 200 lande og understøtter 129 sprog, hvilket gør platformen tilgængelig for undervisere og studerende i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge over hele verden. Platformens flersprogede kapaciteter imødekommer behovene hos internationale institutioner og klasseværelser med en mangfoldig studenterpopulation.Om PlagPlag er en online platform til plagiatdetektion og AI-indholdsanalyse, der betjener uddannelsesinstitutioner, studerende og undervisere over hele verden. Platformen anvender avancerede tekstmatchning-algoritmer til at sammenligne dokumenter med en omfattende database, der indeholder offentlige webkilder og over 100 millioner videnskabelige artikler fra førende akademiske forlag. Plag opererer i 200 lande og understøtter 129 sprog. Plag overholder strenge fortrolighedsstandarder og tilføjer aldrig brugerdokumenter til sammenlignende databaser. Platformen tilbyder realtidsdetekteringsfunktioner og identificerer ligheder med indhold, der er offentliggjort for så lidt som 10 minutter siden.For mere information, besøg plag.ai.

