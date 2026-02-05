Plag eliminerer kostnadsbarrierer for akademisk integritet

Alle premiumtjenester for plagieringsdeteksjon er nå gratis for lærere over hele verden

Plag eliminerer kostnadsbarrierer for akademisk integritet: Alle premiumtjenester for plagieringsdeteksjon er nå gratis for lærere over hele verden” — Nazim Tchagapsov, CEO of Plag

VILNIUS, LITHUANIA, February 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Plag eliminerer kostnadsbarrierer for akademisk integritet: Alle premiumtjenester for plagieringsdeteksjon er nå gratis for lærere over hele verdenPlag, en ledende flerspråklig plagiat- og AI-deteksjonsplattform, kunngjorde i dag at alle premiumtjenester nå er gratis for verifiserte lærere over hele verden. Initiativet gir lærere, forelesere og professorer profesjonell plagiatkontroll, AI-innholdsdeteksjon , oversatt plagiatdeteksjon på tvers av språk og tilgang til en database med over 100 millioner vitenskapelige artikler uten kostnad.Dette initiativet fra Plag tar for seg en vedvarende utfordring i utdanningssektoren – begrensede institusjonsbudsjetter for verktøy for akademisk integritet. Mange lærere har betalt for plagiatdeteksjonstjenester av egen lomme, noe som har skapt uoverensstemmelser i hvordan vitenskapelige arbeider blir vurdert.«Vi hørte stadig fra lærere som ønsket å opprettholde høye standarder for akademisk integritet, men som ikke hadde tilgang til verktøyene for å gjøre det på riktig måte», sa Nazim Tchagapsov, administrerende direktør i Plag. «Mange lærere står for tiden overfor et vanskelig valg: å bruke egne penger på verktøy for akademisk integritet, eller å lukke øynene og la problemet med akademisk uredelighet være ubehandlet. Det føltes ikke riktig for oss, og vi ønsket å tilby en løsning for å avhjelpe situasjonen.»Hva lærere fårVerifiserte lærere får umiddelbar tilgang til ubegrenset premium dokumentkontroll med full funksjonalitet (underlagt retningslinjer for rimelig bruk). Dette inkluderer teknologi for plagieringsdeteksjon i sanntid som identifiserer publisert innhold på få sekunder, AI-generert innholdsdeteksjon og oversatt funksjon for plagieringsdeteksjon på tvers av språk. Alle disse funksjonene støttes på flere språk.Det sier seg selv at avansert deteksjon av kopierings- og limingsplagiering, feilaktige sitater og omskrivinger også er inkludert i pakken med tilgjengelige funksjoner.Detaljerte likhetsrapporter med fargekodet utheving og direkte kildelenker vil også være tilgjengelige for lagring eller deling med studenter.I motsetning til mange freemium-modeller får lærere tilgang til Plags komplette database og funksjonssett uten redusert funksjonalitet.Personvern og sikkerhetPlag er 100 % konfidensielt og trygt å bruke – det lagrer ikke innleverte dokumenter i sine databaser. Dette betyr at ingen andre plagiatkontrollere, AI-detektorer eller akademiske plattformer kan spore eller oppdage at et dokument har blitt analysert av Plag, noe som sikrer fullstendig personvern for studenter og forfattere.Alle dokumenter som lastes opp til Plag forblir konfidensielle og blir aldri lagt til sammenlignende databaser eller delt med tredjeparter. Dette imøtekommer bekymringene mange lærere har om at studenters arbeid blir brukt som referansemateriale for andre plagiatkontrollere.Hvordan lærere kan få tilgang til gratis tjenesterRegistreringen er enkel og tar mindre enn noen få minutter:1. Opprett en konto på plag.ai ved å bruke en institusjonell e‑postadresse2. Last opp verifikasjonsdokumentasjon (akademisk institusjons-ID, institusjonsbrev, bruk institusjonell e-postadresse osv.)3. Begynn å sjekke dokumenter umiddelbart etter bekreftelse.Studenter kan også opprette gratis kontoer og dele likhetsrapportene direkte med lærere uten kostnad, noe som effektiviserer innleverings- og vurderingsprosessen.Global rekkeviddePlag opererer i mer enn 200 land og støtter 129 språk, noe som gjør det tilgjengelig for lærere og studenter i ulike utdanningskontekster over hele verden. Plattformens flerspråklige funksjoner imøtekommer behovene til internasjonale institusjoner og klasserom med en mangfoldig studentmasse.Om PlagPlag er en online plattform for plagieringsdeteksjon og AI-innholdsanalyse, som betjener utdanningsinstitusjoner, studenter og lærere over hele verden. Plattformen bruker avanserte tekstsammenligningsalgoritmer for å sammenligne dokumenter mot en omfattende database som inkluderer offentlige nettkilder og over 100 millioner vitenskapelige artikler fra ledende akademiske forlag. Plag opererer i 200 land og støtter 129 språk. Plag opprettholder strenge fortrolighetsstandarder og legger aldri til brukerdokumenter i sammenligningsdatabaser. Plattformen tilbyr deteksjonsfunksjoner i sanntid og identifiserer likheter med innhold som er publisert så sent som 10 minutter tidligere.For mer informasjon, besøk plag.ai.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.