CSI rend visite à l'archevêque emprisonné en Arménie

Christian Solidarity International (CSI) transmet le message de l'archevêque Bagrat Galstanyan au sommet de l'IRF à Washington

PARIS, FRANCE, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- « Je suis incarcéré aujourd'hui pour une raison simple », a déclaré l'archevêque arménien Bagrat Galstanyan dans une lettre publiée le 3 février depuis la prison. « Mon offense est de dire une vérité indésirable – que la nation arménienne chrétienne fait face à une menace existentielle. »John Eibner, président international de CSI, a lu à voix haute la lettre de l'archevêque lors d'une conférence de presse à Erevan , tenue conjointement avec le Centre Arménien pour les Droits Politiques ( ACPR ), une ONG basée à Erevan . L'ACPR a publié un rapport complet sur la campagne anti-église en décembre 2025.Plus tôt dans la journée, une délégation de CSI avait rendu visite à l'archevêque Bagrat en prison à Erevan.La visite a eu lieu alors que des experts en liberté religieuse, des avocats et des ONG étaient réunis à Washington pour le Sommet international sur la liberté religieuse, et qu’une visite du vice-président américain JD Vance est prévue en Arménie et en Azerbaïdjan ce mois-ci. L'archevêque a également écrit une lettre au vice-président Vance.L'archevêque Galstanyan est l'un des quatre évêques détenus par le gouvernement arménien au cours des huit derniers mois. Des dizaines d'autres personnes ont également été détenues, notamment des employés de l'église, des avocats du clergé détenu, des membres de la famille du clergé et des soutiens publics de l'église.Le Premier ministre s'est publiquement engagé à destituer le chef de l'Église apostolique arménienne mondiale, le Catholicos Karekin II, de ses fonctions, et à le remplacer par une figure choisie par un comité nommé par l'État.Ce week-end, le gouvernement a inculpé six évêques pour « entrave à un acte judiciaire » et leur a interdit de quitter le pays alors qu’une Assemblée épiscopale est prévue en Autriche du 16 au 19 février. En effet, l'Église a décidé de tenir cette Assemblée hors d'Arménie afin d’éviter toute ingérence de l'État arménien.« C'est une nouvelle escalade dans la campagne du gouvernement contre l'Église », a déclaré John Eibner lors de la conférence de presse.Selon la lettre de l'archevêque Bagrat, la campagne du gouvernement contre l'Église s'inscrit dans un effort plus large de la Turquie et de l'Azerbaïdjan visant à « transformer l'Arménie en un État vassal ». « Une partie cruciale de ce projet est de priver l'Église apostolique arménienne de sa capacité à s'exprimer avec une voix indépendante dans la société », a-t-il déclaré.L'Église arménienne a publiquement soutenu le droit des Arméniens du Haut Karabakh de retourner chez eux, ce qui a conduit de hauts responsables azerbaïdjanais à qualifier l'Église d’« obstacle à la paix ».Lorsque le pape Léon XIV a visité le patriarcat arménien à Istanbul il y a deux mois, il a expressément adressé des salutations au Catholicos Karekin II – le reconnaissant comme le véritable chef de l'Église arménienne.La solidarité de tous les chrétiens avec l’Eglise arménienne est plus importante que jamais.À propos de CSIChristian Solidarity International est un groupe international de défense des droits humains qui milite pour la liberté religieuse et la dignité humaine.

