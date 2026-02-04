غايا كالتشر و زین زون يقدمان نموذجاً ريادياً جديداً لتمويل الفنانين في الشرق الأوسط

لوحات الفنان آكوش بورغ خلال فعالية إطلاق الرموز الحصرية الخاص به في فيينا، والذي أقيم بالشراكة مع غايا كالتشر باتريسيا باولينا كارير، مؤسِّسة غايا كالتشر زينة كوركي، مؤسِّسة زين زون

أبرمت «غايا كالتشر» شراكة استراتيجية مع «زين زون» لفتح آفاق ونماذج تمويل جديدة للفنانين في الشرق الأوسط

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- دخلت غايا كالتشر ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الثقافية تعمل على توظيف حقوق الملكية الفكرية للفنانين لابتكار نماذج تمويل جديدة، في شراكة استراتيجية مع زين زون ، وهي شركة استشارات إبداعية تعمل على الربط بين مجالات الفن والثقافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف الطرفان معاً إلى فتح آفاق جديدة لنماذج التمويل، ووصول المستثمرين، وبناء الشراكات، وتعزيز الحضور، والاستدامة للفنانين الناشئين في جميع أنحاء المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في وقت تستثمر فيه المنطقة بقوة في الاقتصاد الإبداعي وبناء الأنظمة الثقافية لتحقيق نمو طويل الأمد. ويقدم هذا التعاون نموذجاً مبتكراً يدمج بين الفن والتكنولوجيا والاستراتيجية الثقافية، حيث يتم طرح القيمة المعنوية للفنانين عبر التوكنات كفئة أصول جديدة في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.

نموذج جديد لتمكين الفنانين والقيمة الثقافية

تعتمد «غايا كالتشر» على تقنيات "البلوك تشين" والذكاء الاصطناعي لترميز القيمة التجارية للفنانين على المدى الطويل، مما يحول الملكية الثقافية إلى فئة أصول مالية واستراتيجية جديدة. ويتيح هذا النموذج توفير تمويل في المراحل المبكرة، ونماذج أعمال أكثر إنصافاً، ومشاركة شفافة وطويلة الأمد في نجاح المسيرة المهنية للفنان. وبعد أن أصدرت ما يزيد عن 3.8 مليون يورو في شكل أسهم تجارية، تهدف رؤية «غايا كالتشر» طويلة المدى إلى دمج حقوق ملكية الفنانين ضمن منصات الخدمات المصرفية والثروات عبر الإنترنت كفئة أصول بديلة وموثوقة.

وقالت باتريسيا باولينا كارير، مؤسِّسة «غايا كالتشر»: تتيح لنا الشراكة مع زين زون توسيع نطاق مهمة

غايا كالتشر في منطقة تعيد تعريف مستقبل الثقافة عالمياً بوتيرة متسارعة. فالمشهد الإبداعي في الشرق الأوسط يتميز بالديناميكية والطموح والابتكار، مما يجعله بيئة مثالية لإطار عمل الترميز الخاص بنا. إن فهم زين زون العميق للسرديات الثقافية وتمكين المجتمعات الإبداعية يجعلها شريكاً استثنائياً. نحن نعمل معاً على بناء فرص جديدة للفنانين وأصحاب المصلحة في القطاع الثقافي للاستفادة من قيمة علامتهم التجارية الخاصة.

من جانبها، تسخر «زین زون»، التي تهدف إلى دعم المجتمعات والأصوات الإبداعية، خبرتها الإقليمية في مجالات العلاقات العامة والتواصل المتكاملة، والإدارة الثقافية، وشبكاتها المحلية العميقة في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وانطلاقاً من جذورها الراسخة في فن سرد القصص والبرامج الثقافية والمشاركة المجتمعية، ستعمل «زین زون» على تقديم نموذج «غايا كالتشر» للمنطقة، واستقطاب مجموعة مختارة من الفنانين، والمشاركة في تنظيم المعارض وتجارب التفعيل بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.

وصرحت زينة كوركي، مؤسِّسة «زین زون»: تمثل هذه الشراكة مستقبل الاقتصاد الإبداعي. لدينا مواهب بارزة وشغف قوي بالابتكار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بالتعاون مع غايا كالتشر، نقدم نموذجاً يقدر القيمة الفنية، ويدعم النمو الثقافي طويل الأمد، ويفتح أبواباً جديدة للفنانين الناشئين لتمويل مسيرتهم المهنية بطرق مستدامة ومواكبة للمستقبل. لقد أُسست زين زون لتكون جسراً يربط بين الناس والإبداع والثقافة، وغايا كالتشر هي الشريك الأمثل لمساعدتنا في تحقيق هذه الرؤية.

شراكة ترتكز على الابتكار وسرد القصص والاقتصادات الإبداعية المستدامة

تهدف المؤسستان معاً إلى ربط الابتكار الثقافي العالمي بالأنظمة الإبداعية في الشرق الأوسط، ودعم الفنانين والرعاة والمؤسسات والمستثمرين الثقافيين في اكتشاف طرق جديدة للمشاركة في النمو الثقافي. ومع تسارع استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والاستثمارات المستمرة لدولة الإمارات وقطر في المناطق الثقافية، يتزايد الطلب على نماذج تمويل جديدة، وأطر عمل للأصول الرقمية، والابتكار العابر للثقافات.

وتوفر هذه الشراكة مسارات تمويل جديدة للفنانين الناشئين والمتمرسين، وتعاونات مع المؤسسات الثقافية، ومنصة للتكنولوجيا الثقافية من خلال أصول فنية مدعومة بتقنية "البلوك تشين"، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية وتنظيم معارض تدمج بين الثقافة والابتكار والمجتمع. ومن خلال الجمع بين البنية التكنولوجية لشركة «غايا كالتشر» وخبرة «زین زون» في المنظومة الإبداعية، يهدف هذا التحالف إلى تمكين الممارسين الثقافيين وترسيخ مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي للابتكار الثقافي.

نبذة عن غايا كالتشر

غايا كالتشر هي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا الثقافية تؤسس البنية التحتية لجعل القيمة المعنوية للفنانين قابلة للاستثمار على نطاق واسع. تقوم الشركة بترميز القيمة الثقافية للفنانين على المدى الطويل من خلال نظام تقييم مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية "البلوك تشين"، مما يقدم نماذج تمويل جديدة للفنانين ومشاركة شفافة للرعاة والمستثمرين. كما تتيح تمويلاً في المراحل المبكرة، وتمكين قيمة طويلة الأمد، ومواءمة ملموسة بين مسار الفنان المهني ومشاركة أصحاب المصلحة.

نبذة عن زين زون

زين زون هي شركة استشارات إبداعية تربط بين الفن والثقافة والسياحة في الشرق الأوسط. من خلال تقديم خدمات العلاقات العامة والتواصل المتكاملة والبرامج الثقافية والتجارب الترفيهية، تتعاون «زین زون» مع رواد الأعمال والمجتمعات الإبداعية والمنظمات لصياغة سرديات هادفة، والمشاركة في إنشاء فعاليات فنية، وتعزيز الحوار بين الثقافات . تكرس الشركة جهودها للارتقاء بالأصوات الإبداعية، ودعم الأنظمة الفنية، وتعزيز التبادل الثقافي في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.