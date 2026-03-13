Le modèle saoudien des initiatives caritatives pour le logement pendant le Ramadan

RIYAD, SAUDI ARABIA, March 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Une analyse publiée par la plateforme médiatique Mediapart, signée par la journaliste Nathalie Beasnael, s’est penchée sur la manière dont les initiatives philanthropiques structurées peuvent contribuer à répondre aux défis croissants liés au logement.L’article, intitulé « La gouvernance du don : la charité peut-elle résoudre une crise du logement ? », examine la place croissante de la question du logement dans le débat public international, dans un contexte marqué par la hausse des loyers, une offre limitée et des inégalités sociales accrues dans plusieurs grandes villes.Selon l’analyse, de nombreux gouvernements annoncent de nouveaux objectifs de construction et expérimentent différents mécanismes de régulation du marché immobilier afin de répondre à ces défis. Toutefois, l’article souligne que la philanthropie a historiquement joué un rôle limité dans la résolution des problématiques structurelles liées au logement, se concentrant souvent sur des aides ponctuelles ou des solutions d’urgence.L’analyse évoque également des modèles internationaux de philanthropie organisée, notamment l’exemple du Community Chest à Singapour, qui centralise les contributions privées et les redistribue à des organisations sociales à travers un système structuré et transparent.Dans ce contexte, l’article cite l’initiative saoudienne Jood Housing, supervisée par la Fondation Sakan pour le logement, comme un exemple d’effort visant à structurer les contributions caritatives afin de soutenir la stabilité résidentielle.Pour le Ramadan 2026, la campagne vise à faciliter la mise à disposition de 8 000 unités de logement et à mobiliser environ 1,2 milliard de riyals saoudiens de dons. Des événements de collecte baptisés « Layali Al Jood » (Les nuits de la générosité) sont organisés dans six régions : La Mecque, Riyad, la Province orientale, Qassim, Aseer et Médine, avec un objectif de collecte de 500 millions de riyals.L’article indique que l’initiative repose sur un modèle de gouvernance associant plusieurs acteurs. Les autorités publiques définissent les priorités en matière de logement, les organisations caritatives identifient et vérifient les bénéficiaires, tandis que des plateformes technologiques permettent de centraliser les dons et de les orienter vers des résultats mesurables.Selon l’analyse, ce type d’approche reflète une tendance internationale visant à appliquer la logique des plateformes numériques à la philanthropie, afin d’améliorer la transparence et de garantir que les contributions caritatives se traduisent par des résultats concrets.L’article conclut que face aux pressions croissantes sur le logement dans de nombreux pays, des modèles combinant politiques publiques, société civile et philanthropie structurée sont de plus en plus explorés afin de soutenir la stabilité résidentielle.

