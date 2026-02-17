Gubernur Madinah Resmikan Proyek 'Ala Khutah', Turki Alalshikh Hadir

MADINAH, SAUDI ARABIA, February 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Gubernur Wilayah Madinah sekaligus Ketua Dewan Otoritas Pengembangan Wilayah Madinah, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdulaziz, meresmikan proyek “Ala Khutah”, dengan dihadiri Pangeran Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, Wakil Gubernur Wilayah Makkah, serta Turki bin Abdulmohsen Alalshikh, Ketua Dewan Otoritas Hiburan Umum (GEA), bersama sejumlah pejabat tinggi.Proyek ini bertujuan memungkinkan pengunjung mengikuti rute Hijrah Nabi dalam pengalaman yang terorganisasi, menampilkan dimensi historis peristiwa besar tersebut, meningkatkan pemahaman tentang Sirah Nabawiyah, serta mendorong pengembangan kawasan di sepanjang rute agar menghasilkan dampak budaya dan ekonomi yang berkelanjutan.Pangeran Salman menegaskan bahwa proyek “Ala Khutah” merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan pemerintah Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman, sejalan dengan target Visi Saudi 2030 dalam memperkaya pengalaman para pengunjung dan jemaah.Sementara itu, Turki Alalshikh menyatakan proyek ini terwujud berkat dukungan kepemimpinan dan menjadi langkah penting dalam pelayanan kepada pengunjung serta penguatan pengalaman historis dan kultural di Arab Saudi. Ia menjelaskan kunjungan yang dilakukan hari ini dapat dianggap sebagai pembukaan uji coba, sebelum penyempurnaan tahap operasional.Menurut Alalshikh, fase pertama menargetkan 1 juta pengunjung, dengan sasaran mencapai 5 juta pengunjung pada 2030, serta kemungkinan peningkatan hingga 10 juta di masa mendatang. Ia juga menyebut sedang dikaji pemasangan kereta gantung di kawasan Gua Tsur (Ghar Thawr) untuk memudahkan akses, dengan kapasitas operasional sekitar 3.000 orang per jam.Alalshikh menambahkan, uji awal menunjukkan minat besar dari negara-negara Muslim, dan permintaan dari Indonesia telah melampaui 2 juta permohonan, mencerminkan potensi tingginya kunjungan terhadap pengalaman yang memadukan dimensi budaya, olahraga, dan komersial.Dari sisi ekonomi, proyek ini diperkirakan menciptakan sekitar 25.000 lapangan kerja pada fase pertama, yang kelak dapat meningkat hingga 200.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung, dengan proses rekrutmen dikoordinasikan melalui otoritas terkait bekerja sama dengan Sela Company, serta pelatihan khusus sesuai pedoman yang berlaku.Dalam acara tersebut, hadirin menyaksikan presentasi visual mengenai proyek “Ala Khutah” yang menghadirkan pengalaman terstruktur menelusuri rute Hijrah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah. Rute ini membentang lebih dari 470 kilometer dan melintasi 41 situs bersejarah, termasuk lima titik utama yang terkait dengan peristiwa Hijrah.Acara juga menandai peluncuran aplikasi “Ala Khutah” yang memungkinkan pengunjung memesan paket pengalaman, mengakses peta perjalanan dan titik-titik pemberhentian, serta memanfaatkan berbagai layanan pendukung.

