بلستنس تتوّج بجائزة HotelTechAwards 2026 كأفضل برنامج لحجوزات الفنادق في العالم

ROME, ROME, ITALY, January 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- (ITALPRESS) - روما، 19 يناير 2026: تُوِّجت شركة بلستنس، الرائدة في مجال تقنيات السفر الإيطالية وحلول حجز الفنادق، بجائزة HotelTechAwards 2026 عن فئة "برامج حجوزات الفنادق"، لتحصد لقب أفضل نظام عالمي لإدارة حجوزات الفنادق عبر الإنترنت. وفي التصنيف ذاته، حصد منتجان آخران من حلول الشركة، محرك الحجز ونظام إدارة الإيرادات، مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 10 عالمياً، ما يؤكد قوة وتكامل منظومة بلستنس التقنية.

وتُقام جوائز HotelTechAwards هذا العام في دورتها الثامنة، حيث تكرّم أبرز الشركات والحلول التقنية في قطاع الضيافة العالمي، استناداً إلى مراجعات موثوقة من أكثر من 2.5 مليون متخصص من أكثر من 120 دولة، يستخدمون منصة HotelTechReport، السوق العالمي الرائد لأبحاث وبرمجيات الفنادق.

وجاء فوز بلستنس بفضل نظام الحجز المركزي، الذي يُعد المحرك الأساسي للتوزيع الإلكتروني، ويتيح إدارة مركزية وذكية للأسعار والحجوزات وقنوات البيع الرقمية، ليُصنَّف كأكثر الأنظمة تفضيلاً لدى مجتمع الفنادق الدولي. ومنذ عام 2019 وحتى 2025، ومع معالجة حجوزات سنوية تتجاوز قيمتها 2 مليار يورو، شهدت منصة بلستنس نمواً ملحوظاً في حجم الحجوزات عبر الإنترنت، بنسبة تجاوزت 64% خلال سبع سنوات.

وساهمت القنوات المباشرة عبر الإنترنت، ولا سيما المواقع الرسمية للفنادق، في تحقيق النصيب الأكبر من هذا النمو، مسجلة زيادة متوسطة بلغت 104% لدى عملاء بلستنس خلال الفترة نفسها، مقابل نمو بنسبة 37% لمنصات الحجز الإلكترونية الأخرى. وفي عام 2025، شكّلت المبيعات المباشرة 30% من إجمالي الحجوزات عبر الإنترنت لفنادق عملاء بلستنس، مقارنة بـ 42% لمنصة Booking.com و28% لبقية منصات الحجز، ما يعكس فاعلية الاستراتيجيات التي تركز على تعزيز القنوات المباشرة.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة بلستنس التي تخدم أكثر من 2000 منشأة فندقية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً كمزود رائد لنظام الحجز المركزي للفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم في إيطاليا. وإلى جانب فوز نظام الحجز المركزي، حلّ محرك الحجز في المرتبة السابعة عالمياً، فيما دخل نظام إدارة الإيرادات قائمة أفضل 10 أنظمة لإدارة الإيرادات على المستوى الدولي للعام الثاني على التوالي، في تأكيد على تكامل وتنافسية حلول الشركة المصممة لتعظيم المبيعات والإيرادات وتحسين تجربة الحجز.

ويستند تصنيف HotelTechAwards إلى أكثر من 80 ألف مراجعة موثقة ومعايير تقييم دقيقة تشمل رضا العملاء، وقوة النظام التقني، والحضور في السوق، حيث تم اختيار نظام الحجز المركزي من بلستنس كأفضل حل بين أكثر من 200 تقنية عالمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أندريا ديلفيني، الرئيس التنفيذي لبلستنس: "يشكّل الاعتراف بنا كأفضل منصة لحجوزات الفنادق في العالم ضمن جوائز HotelTechAwards 2026، التي باتت معياراً عالمياً لتقنيات قطاع الضيافة، مصدر فخر واعتزاز كبير لنا. كما أن تصنيفنا ضمن أفضل 10 عالمياً في فئتي محرك الحجز ونظام إدارة الإيرادات يعزز رسالتنا في تزويد الفنادق بحلول تقنية مبتكرة ومتكاملة، مدعومة بتوجيه استراتيجي يساعدها على تعظيم الاستفادة من القنوات الرقمية، وزيادة المبيعات المباشرة، وتعزيز الإيرادات".

وأضاف: "نفخر بأن عملاءنا لا يقدّرون جودة وابتكار منصاتنا التقنية فحسب، بل يثمّنون أيضاً النهج الإنساني الذي نعتمده في التدريب والدعم والاستشارات، ومرافقة الفنادق في اختيار الحلول الأنسب لتطوير ربحيتها، وهو ما ينسجم مع شعارنا الدائم: تنمية أعمالكم".

واختتم ديلفيني قائلاً: "يمثل هذا التكريم العالمي خطوة مهمة تدعم خططنا للتوسع الدولي. فإلى جانب حضورنا في السوق الإيبيرية من خلال مكتبنا في البرتغال، نعمل حالياً على إطلاق مشروع جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مشاريع تطويرية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة".



