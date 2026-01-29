أكوينيكس تستعرض مأكولات بحرية عمانية فاخرة في معرض جلفود دبي 2026

Aquinex at Gulfood 2026 Aquinex at Gulfood 2026 Logo

فمنذ بداية المعرض، عقدت كل من أكوينيكس، والمياه الزرقاء، وأوسارا عددًا من الاجتماعات المهمة مع مشترين محتملين ورؤساء تنفيذيين يمثلون شركات من الأسواق الإقليمية والعالمية.” — متحدث باسم شركة أكوينكس

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 29, 2026 / EINPresswire.com / -- أكوينيكس تستعرض مأكولات بحرية عمانية فاخرة في معرض جلفود دبي 2026دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "أكوينيكس" الشركة الرائدة في قطاع إدارة وتشغيل مشاريع الاستزراع السمكي، عن مشاركتها في معرض جلفود دبي 2026، حيث ستعرض الشركة بالتعاون مع شركائها المياه الزرقاء وأوسارا نخبة متنوعة من منتجات المأكولات البحرية العمانية الفاخرة.وتعد هذه المشاركة فرصة استراتيجية ممتازة للتواصل والتعرف على مشترين دوليين والدخول إلى أسواق جديدة واعدة، واستكشاف الفرص في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (هوريكا).سعداء جداً لما حققناه حتى الآن من إنجازات رائعة في غلفود. فمنذ بداية المعرض، عقدت كل من أكوينيكس، والمياه الزرقاء، وأوسارا عددًا من الاجتماعات المهمة مع مشترين محتملين ورؤساء تنفيذيين يمثلون شركات من الأسواق الإقليمية والعالمية.والعمل جارٍ الآن لمناقشة وبحث كيفية تعزيز العلاقات واكتشاف الفرص بهدف تصدير منتجاتنا في أسواق دول الخليج العربي والأسواق العالمية والتوسع فيها. إن ما شهدناه من ردود أفعال وآراء التمسناها من زوارنا يعكس مدى الاهتمام المتنامي في بقدرات سلطنة عُمان في ما يتعلق بالاستزراع السمكي، ومنتجات المأكولات البحرية، وجودتها، وأهمية توفرها دائما. وتطمح فرقنا المشاركة في هذا المعرض بعقد مزيد من النقاشات والاستمتاع أكثر إلى آراء أصحاب القرار واكتشاف فرص نمو وعقد شراكات لتنمية أعمالنا.هذا وستقدم أكوينيكس خلال مشاركتها في معرض جلفود 2026 مجموعة متكاملة من منتجات الاستزراع السمكي من سلطنة عُمان، والتي تُنتَج بأعلى المعايير والعمليات المستدامة، وتحمل شهادات دولية معتمدة في الجودة لإنتاج مأكولات بحرية مثل المحار، والروبيان، والأسماك الزعنفية. وتعكس هذه المشاركة دور شركة "أكوينيكس" في إدارة عمليات الاستزراع السمكي والتوسع بها من أجل خدمة وتلبية الاحتياجات المستمرة لمشتري ومستخدمي خدمات المأكولات والضيافة.إلى جانب ذلك، تستعرض شركة المياه الزرقاء مجموعة من منتجاتها الفاخرة لأسماك الدنيس والمحار، إذ تعد المياه الزرقاء أكبر منتِج لأسماك الدنيس في منطقة دول الخليج العربي، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 5,000 طن متري في السنة وتعمل على توسعة الإنتاج ليصل إلى 10,000 طن متري مع نهاية 2026. ويتم استزراع أسماك الدنيس في مزارع ذات أقفاص عائمة بموقع المشروع في ولاية قريات بسلطنة عُمان، وتحرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة، وتوفير الإمدادات اللازمة لتغطية متطلبات سوق الفنادق والمطاعم والمقاهي.وفي خطوة رائدة، تفخر المياه الزرقاء بكونها أول شركة عمانية منتجة للمحار، حيث يتم استزراع المحار في جزيرة مصيرة بسلطنة عُمان باستخدام تقنية نيوزلندية متقدمة تسمى "Flip Farm"، وتتيح هذه التقنية بإنتاج محار يتميز بعضلات أقوى، وقوام أكثر تماسكًا وذو جودة عالية.حاليًا، مشروع استزراع المحار في مرحلة تجريبية ويتم تصدير كميات منه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مع تصنيفات حجمية تتراوح من 0 إلى 4. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحار يلعب دورًا بيئيًا طبيعيًا مهمًا في تنقية مياه البحر، وتحرص المياه الزرقاء على تعزيز التزامها بتطبيق أفضل قيَم الاستدامة في مجال الاستزراع السمكي.تَلقى منتجات "المياه الزرقاء" من أسماك الدنيس والمحار بالإضافة إلى الروبيان الفاخر من "أوسارا" رواجًا وطلبًا كبيرًا في السوق المحلي، إذ تقوم الشركتين بتزويد منتجاتها لعدد من الفنادق الفاخرة، والنوادي الشاطئية، ومرافق الضيافة الخاصة في عُمان، مما يؤكد قبول هذه المنتجات من قبل قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي.ردود فعل وآراء إيجابية تلقتها المياه الزرقاء من قبل مستخدمي منتج المحار الخاص بها، وعلّق أحد العاملين في قطاع هوريكا قائلاً:"أعجبني هذا المحار كثيرًا، وهو واحد من أفضل الأنواع التي جربناها، ويشبه المحار الذي اعتدنا عليه في خليج كوفين بأستراليا ومدينة شينجوكو اليابانية. وأرى أن هذه التجربة ناجحة جدًا بفضل استخدام تقنيات استزراع المحار النيوزلندية ودمجها بخبرات الإنتاج العمانية وتطبيق معايير الاستدامة."كما عبّر آخرون من قطاع الفنادق ومرافق الضيافة عن إعجابهم بجودة المحار مما يؤكد جاهزية المنتج للانتشار في الأسواق.وتعزيزًا لهذا القطاع، تركز شركة أوسارا على استزراع الروبيان من خلال مشروع الروبيان المستزرع الواقع بمنطقة جنوب الشرقية بسلطنة عُمان. وتم تصميم هذا المشروع وفق معايير طبيعية صديقة للبيئة ليوفر إنتاجًا متواصلاً طوال العام، ويتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالاستزراع السمكي والاستدامة. وتم اختيار ساحل بحر العرب كموقع لإقامة المشروع لما يتميز به من مياه نقية خالية من الملوثات وبعيد عن أي أنشطة صناعية أو كيميائية، لضمان إنتاج روبيان نقي وعالي الجودة.تبلغ السعة الإنتاجية لمزارع الروبيان التابعة لأوسارا حوالي 4,600 طن متري سنويًا من الروبيان الأبيض والمعروف باسم (Litopenaeus Vannamei). وتتميز عمليات استزراع وإنتاج الروبيان بأنها خالية من المضادات الحيوية والمواد الكيميائية التي قد تهدد صحة الإنسان، بل هي عملية طبيعية بدءًا من مرحلة الحضانة إلى الحصاد. وتؤكد الشركة حرصها على ضمان سلامة وجودة الغذاء من خلال عمليات المراقبة والاختبارات المستمرة من خلال توظيف مختبر دولي مختص داخل المنشأة.إن عملية حصاد ومناولة الروبيان تمران عبر إجراءات دقيقة للمحافظة على جودة المنتج. إذ يتم حصاد الروبيان آليًا، ويُبرّد سريعًا ليبقى طازجًا، ويُنظف بمياه صالحة للشرب، ويصنف حسب الحجم، ثم يعبأ مع الثلج قبل شحنه، ويشار إليه بروبيان مبرّد كامل (مع الرأس والقشرة). وبهذا يحصل المشترين المحليين والدوليين على أنقى وأطيب أنواع الروبيان الذي يتوافق مع متطلبات وذوق المستهلكين.وتحمل كلا من المياه الزرقاء وأوسارا شهادات معتمدة من قبل (HACCP)، و(BAP) في مجال أمن وسلامة الغذاء، مما يجعلهما أول شركتين في سلطنة عُمان تحصلان على شهادة (BAP) في مجال الاستزراع السمكي.وهذا يؤكد التزام المجموعة نحو ضمان جودة وسلامة الغذاء والاستدامة عبر تطبيق معايير الالتزام الدولية.وفي الختام، تطمح أكوينيكس من خلال مشاركتها في معرض جلفود دبي 2026 بالتعارف والتواصل وتبادل الأفكار والآراء مع أصحاب القرار في قطاع الفنادق، والمطاعم، والموزعين، والتجار الراغبين في استيراد وشراء مأكولات بحرية مستزرعة بجودة عالية وقدرات تشغيلية كبيرة. فعُمان اليوم تعتبر مركزًا مهماً وصاعداً في قطاع الاستزراع السمكي في المنطقة.

