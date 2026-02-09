El abogado Max Herrera apoya a los inmigrantes

Max Herrera, JD/MBA

El bufete destaca su enfoque centrado en las personas para ayudar a individuos y familias a superar los desafíos de la inmigración en Estados Unidos

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, February 6, 2026 / EINPresswire.com / -- El Grupo de Abogados de Inmigración Herrera, dirigido por el abogado principal de inmigración Max Herrera, JD/MBA, reafirma su misión de brindar servicios legales de inmigración compasivos, accesibles y orientados a resultados para individuos y familias en todo Estados Unidos. Con oficinas que atienden a clientes en todo el país, el bufete se concentra en visas de trabajo, inmigración por matrimonio, visas de prometido/a, visas U, VAWA, asilo afirmativo, exenciones, inmigración familiar, tarjetas de residencia permanente por motivos laborales, ciudadanía/naturalización estadounidense, visas de inversionista bajo el tratado E y visas EB-5.El enfoque de Herrera hacia la ley de inmigración está marcado por la historia migratoria de su propia familia: una historia de perseverancia, educación y éxito compartido. Su familia directa y extendida emigró de Asia, Europa y Sudamérica hace décadas, llegando con poco más que dos maletas y sus títulos profesionales. "Vi a mi familia estudiar para sus exámenes de médicos, mejorar su inglés y salir adelante con perseverancia y dedicación" recuerda Herrera.Esas experiencias sentaron las bases del profundo respeto que Herrera siente por las familias inmigrantes y su búsqueda de oportunidades. "Mi madre y mi padre trataban a todos con amabilidad y respeto. Mi madre solía decir: “ 'Trata a los demás como te gustaría que te traten.' ", añade. "Esa filosofía sigue guiando mi práctica legal, con empatía, dedicación y un respeto genuino por cada cliente".A medida que el panorama migratorio estadounidense se vuelve cada vez más complejo, The Herrera Immigration Law Group se propone ser un recurso confiable para los recién llegados que busquen claridad legal y esperanza. La firma prioriza la educación y la comunicación, asegurando que los clientes comprendan cada paso de su caso y construyendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza.“En definitiva, nuestro trabajo no se trata solo de trámites o presentaciones judiciales”, afirma Herrera. “Se trata de mantener a las familias unidas, ayudar a empleados y empleadores, y honrar los sacrificios que trajeron a los inmigrantes a los Estados Unidos”.Para obtener más información o programar una consulta, comuníquese con The Herrera Immigration Law Group al +1-917-547-9312 (teléfono o WhatsApp), envíe un correo electrónico a max@mbhimmigration.com o visite www.mbhimmigration.com Acerca de The Herrera Immigration Law GroupThe Herrera Immigration Law Group brinda servicios legales integrales en derecho migratorio estadounidense, incluyendo tarjetas de residencia permanente, asilo, ciudadanía estadounidense, visas de inversionista, exenciones y peticiones de visa basadas en el empleo. Fundada por Max Herrera, JD/MBA, la firma se guía por los principios de compasión, integridad y profesionalismo, ayudando a los clientes a construir un futuro seguro y exitoso en los Estados Unidos.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.