대한민국 국가 위기 타개 위한 무결점‘다면적 전방위 개입 전략’정부 제출

Contemplating suicide on a bridge Emergency Phone on a Bridge Leadership Scholar-Practitioner (Scientist) Kenneth-Maxwell Nance

다양한 위기의 요인들과 증상들의 타개법

LGT improves the lives and livelihoods of people globally.” — Kenneth-Maxwell Nance

SEOUL, GYEONGGI-DO, SOUTH KOREA, January 23, 2026 / EINPresswire.com / -- 대한민국 소재 맥스웰 리더십 연구소(MLI)는 우리 정부가 직면한 복합적 위기를 타개하고 대한민국을 다시 한번 '기적의 나라'로 도약시키기 위한 실패할 수 없는 솔루션인 ‘다면적 전방위 개입 전략(No-fail Multifaceted Intervention )’을 제안했다. 통상적으로 제시되는 대책들이 특정한 단일 위기 해결에 국한되는 것과 달리, MLI의 이번 전략은 단 하나의 해법이 아닌 다수의 국가 위기를 동시에 해소할 수 있는 입체적이고 전방위적인 타개책이다. MLI의 이 특단의 대책안은 지난 2025년 12월 11일 정부에 공식 제출되었다. 그 직후 정부는 2022년 용산으로 이전했던 대통령 청사를 서울 종로구 청와대로 재 이전에 착수했고, 이에 투입되는 예산은 560억 원 규모로 알려졌다. 맥스웰 리더십 연구소는 정부가 이러한 행정적 조치 속에서도 본 제안의 가치를 명확히 인식하고 응답하기를 기대하고 있다. 이는 1980년대부터 급증하여 2000년대 이후 전 세계적 주목을 받게 된 대한 민국의‘자살 위기’를 해결함에 있어, 본 연구소가 보유한 해법의 본질과 가치가 정부 측에 정확히 전달되도록 하기 위함입니다.대한민국은 1980년대 초반부터 높은 자살률을 유지해 왔으며, 특히 1990년대 후반과 2000년대 초반에 이르러서는 OECD 국가 중 최고 수준을 기록하기에 이르렀다. 이러한 비극적 추세는 20년이 넘게 지속되고 있다. 정부는 그동안 이 사안을 국가적 위기(National Crisis)로 규정해 왔음에도 불구하고, 단 한 번도 이를 '국가 비상사태(National Emergency)'로 선포하여 총력 대응한 적은 없었다. 정부가 추진한 ‘2018~2022 자살예방 국가행동계획’은 통계적으로 유의미한 자살률 감소를 이끌어내지 못한 것으로 나타났다. 현재 시행 중인 ‘제5차 자살예방기본계획(2023~2027)’ 역시 자살률 감소를 목표로 하고 있으나, 현행 수준의 대책으로는 목표 달성이 불가능하다는 것이 전문가들의 분석이다. 보다 강력하고 근본적인 개입(Intervention) 없이는 목표치 도달이 어렵다는 전망이 지배적이다.창립자 케네스-맥스웰 낸스는 과거 한 대기업이 마포대교에 설치했던 '생명의 전화' 사례를 언급하며, 자살 시도를 막기 위해 전화기를 설치한 것이 나쁜 일은 아니지만, 원인이 아닌 증상에 대한 대응조치는 사실 상 의미 없다면서, 실제 이 전화가 설치된 이후 자살 시도는 오히려 약 400% 급증하는 역설적인 결과를 초래했다. 그는 "정부가 그동안 자살 예방을 위해 다양한 대책을 내놓았으나, 이 또한, 근본 원인이 아닌 겉으로 드러난 '증상'만을 다스리는 임시방편에 불과하다"고 진단했다. 아울러 "1온스의 예방이 1파운드의 치료보다 가치가 크다"는 격언을 인용하며, 현상에 대한 사후 처방이 아닌 원천적인 예방의 중요성을 강력히 역설했다.이재명 대통령은 대한민국의 자살 위기를 정면으로 마주하고 이를 반드시 해결 하겠다는 의지를 대외적으로 명확히 천명해 왔다. 관련 보도에 따른 주요 핵심 사항은 다음과 같다.• 국정 우선순위의 전환 (조선일보): 이 대통령은 첫 국무회의에서 대한 민국의 자살률이 이토록 높은 근본적인 이유를 직접 반문하며, 회의의 핵심 의제를 자살 예방으로 전격 전환했다. 이는 자살 문제를 국정의 최우선 과제로 다루겠다는 강력한 신호로 풀이된다.• 개인적 경험을 통한 국가적 행동 촉구 (조선일보): 이 대통령은 과거 자신이 겪었던 고난과 사투를 진솔하게 언급하며 자살 위기를 매우 개인적이고 절박한 관점에서 기술했다. 동시에 이 문제를 해결하기 위한 범국가적 결단의 필요성을 강력히 역설했다.• ‘사회적 재난’규정 및 정책 패러다임 혁신 (The Korea Herald): 이후 발언을 통해 이 대통령은 대한민국의 자살률을 ‘사회적 재난’으로 규정했다.이에 대해 맥스웰 리더십 연구소 (MLI)는 현재 정부의 접근 방식에서 간과되고 있는 핵심적인 결핍 요소가 무엇인지 정확히 파악하고 있다.대한민국은 인구 고령화와 더불어 출생률이 40% 이상 급락하는 심각한 인구 위기에 직면해 있다. 이는 정부가 무려 380조 원에 달하는 천문학적인 예산을 투입한 이후에 나타난 참담한 결과다. 자금 투입은 그 자체로 유용할 수 있으나, 문제의 근본 원인을 정확히 파악하지 못하거나 이해하지 못한 상태에서의 자금 집행은 무용지물에 불과하다.창립자는 이러한 자살, 저출생, 직무 몰입도 저하 등의 문제들이 서로 밀접하게 연결되어 있어서 이 현상이 지속될 경우 결국 국가의 존립과 국민의 삶이 붕괴 되는 국가적 재앙을 초래할 것이라고 경고한다. 그는 인류의 역사를 바꾼 이들은 아인슈타인, 뉴턴, 에디슨과 같은 극소수의 선구자들이었음을 상기시키며, 이들이 오늘날 인류가 누리는 문명의 토대를 마련했다고 강조한다. 그러나 현재 대한민국은 이러한 혁신가와 발명가들을 포함한 수많은 소중한 인재들을 위기 속에서 잃어가고 있다.대한민국의 직무 몰입도(High Engagement Rate)는 현재 20% 수준에 머물러 있으며, 이는 인구 위기와 자살 문제의 지속이라는 엄중한 상황과 맞물려 있다. 전 세계적으로 낮은 직무 몰입도로 인해 발생하는 경제적 손실은 무려 8조 달러 (한화 약 1경 원)를 상회한다. 인구 5,200만 명 미만인 대한민국에서 직무 몰입도가 이토록 낮은 수준에 머물러 있는 데에는 여러 복합적인 요인이 작용 하고 있다. 이러한 저몰입도 현상은 국가 GDP뿐만 아니라 혁신과 창의성, 즉 국가 경제 전반에 치명적인 부정적 영향을 미친다.창립자는 수많은 고난을 이겨내 온 한국인의 강인함과 그 잠재력에 깊은 확신을 가지고 있다. 그는 대한민국을 비롯한 전 세계 곳곳에서 수많은 생명을 자살의 위기로부터 구해낸 실천하는 리더다. 세계 최대 규모의 조직 중 하나에서 대규모 조직 자원 재배치(Transition) 업무를 수행할 당시, 그는 97%라는 독보적인 업무 성과를 기록하며 그 실력을 입증했다. 상급자들은 그를 ‘수십 년 만에 만난 최고의 인재’로 평가했으며, 커리어 전반에 걸쳐 상위 10% 이내의 핵심 리더로 인정받았다. 그는 또한 ‘가장 천부적인 재능을 가진 인물’이자 ‘특별한 가능성을 지닌 소수 한 명’으로 불리워졌다.낸스 리더십 실천가는 백악관을 비롯해 전직 미국 대통령과 부통령으로부터 감사 편지를 수회 받았고, 미국 대통령 인증 표창을 4회나 수상한 경력자다. 이후 그는 수 세대에 걸쳐 전 세계 학자들이 갈망해 온 ‘리더십 대이론 (Leadership’s Grand Theory)’을 정립하여 학계의 오랜 숙원을 해결했다. 그 성과를 인정 받아 2024년과 2025년 연속으로 ‘세계 50대 글로벌 리더’ 및 ‘최고의 글로벌 비즈니스’ 부문에 선정되었으며, 과거 보스니아 위기 당시에는 NATO가 직면한 치명적인 문제들을 해결하는 데 결정적인 역할을 수행하기도 했다.한국과의 인연 또한 깊다. 국내 대학으로부터 공로상을, 경찰청으로 부터도 수상 한 바 있고, 고등 법원에서 리더들을 교육한 경험도 있다. 그는 노르웨이의 미켈센 전 총리가 수여 하는‘베이요넷 어워드(Bayonet Award)’의 수상자이기도 하다. 한때 미국 대통령 선거 출마를 고려하기도 했으나, 정치적 행보보다는 리더십 혁신을 통해 더 많은 사람을 돕는 것에 더 큰 가치와 기회가 있음을 깨닫고 현재의 길에 매진하고 있다.케네스-맥스웰 낸스는 USA 투데이(USA Today), 포브스(Forbes), LA 타임스(Los Angeles Times), LA 트리뷴 (Los Angeles Tribune), 리더스 다이제스트(Reader’s Digest), 아랍 타임스(Arab Times), 칼리지 타임스 (Khaleej Times), 더 월드 타임스(The Worlds Times), CIO 투데이(CIO Today), 디 엔터프라이즈 월드 (The Enterprise World) 등 뉴욕을 포함한 전 세계 주요 언론 및 국제 간행물에 비중 있게 보도된 바 있다. 국내에서도 검경합동신문, 자유일보, 대경일보, 뉴스선데이, 국민행복위원회 등을 통해 그의 활동이 알려지기 시작했다. 그는 약 31개의 국내외 어워드를 수상한 리더십 학자이자 실무가 (Scholar-Practitioner)로서, 교육적 탁월성과 업적을 인정받아 세계 3대 명예 학회에 입회하는 영예를 안았다. 특히 심리학 분야의 전설적인 인물들인 B.F. 스키너(B.F. Skinner), 필립 짐바르도(Philip Zimbardo), 앨버트 반두라(Albert Bandura)와 어깨를 나란히 하며 세계적인 심리학 명예학회인 ‘사이카이(Psi Chi)’의 멤버로 추대되었다.케네스-맥스웰은 ‘다면적 전방위 개입 전략’이 대한민국의 위기를 가장 완벽한 방식으로 해결해 낼 것이라고 확신한다. 이것이 바로 맥스웰 리더십 연구소 (MLI)가 국가 차원의 교육과 훈련 계획을 정부에 제출한 이유이며, 이를 통해 대한민국이 다시 한번‘기적의 나라’로 거듭나도록 기여하고자 한다.

Leadership's Grand Theory

