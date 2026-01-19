Convertigo rejoint l'alliance du LCNC Souverain

Lancement de l'Alliance du LCNC Souverain : La France fédère ses forces dans le Low-Code pour la souveraineté numérique

La création de l'Alliance du LCNC Souverain est un acte fondateur pour la filière technologique française," déclare le Président de l'association. "Nous ne sommes plus des acteurs isolés".” — Eric Monnoyer

PARIS, FRANCE, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- Alors que la dépendance technologique de l'Europe est un enjeu stratégique majeur, neuf des principaux éditeurs français de plateformes de développement Low-Code / No-Code (LCNC) annoncent aujourd'hui la création de l'Alliance du LCNC Souverain. Cette association loi 1901 a pour mission de promouvoir une alternative crédible, performante et de confiance aux solutions logicielles extra-européennes qui dominent le marché.

Face à un constat partagé où plus de 80% des technologies numériques clés sont importées, l'Alliance du LCNC Souverain se positionne comme une réponse opérationnelle pour permettre aux entreprises et administrations françaises de reprendre le contrôle de leur transformation numérique. Le LCNC est un levier puissant pour accélérer la création d'applications métiers, mais son adoption ne doit pas se faire au détriment de notre autonomie stratégique.

L'Alliance regroupe à son lancement neuf acteurs reconnus pour leur expertise et leur engagement en faveur d'un numérique de confiance : Convertigo, DAMAaas, Novabricks, Ontomatics, Simplicité, TimeTonic, UERP, VisionSoft, et Works Platform. Ensemble, ils représentent une force de frappe technologique capable de répondre aux besoins de digitalisation de tous les secteurs, en garantissant la sécurité, la conformité (RGPD) et la localisation des données sur le territoire national ou européen

L'alliance est une force collective, prête à relever le défi de la souveraineté. Le message aux DSI et aux dirigeants français est simple : l'alternative souveraine existe, elle est mature, compétitive et prête à vous accompagner. Elle est également le meilleur vecteur pour déployer l'IA de confiance au cœur de vos métiers.

L'Alliance fait sa première apparition publique lors du Sommet de la Souveraineté Technologique organisé par l'Innovation Makers Alliance le 20 janvier prochain au Ministère de l'Économie et des Finances. Elle y présentera sa vision et sa proposition de valeur pour accélérer la construction d'une France numérique réellement souveraine.

