Convertigo annonce la mise en place de l'accessibilité RGAA sur sa plateforme No Code en partenariat avec Warren Walter

Convertigo, plateforme Low Code / No Code Open Source annonce avoir mis à jour sa plateforme No Code pour qu’elle respecte les dernières normes RGAA 4.1

C’est une fierté d’avoir pu accompagner Convertigo dans cette démarche, une première étape importante avant de multiplier notre impact auprès des entreprises et organisations utilisant la plateforme.” — Romain Dausset, Warren Walter

PARIS, FRANCE, September 25, 2023 /EINPresswire.com/ -- Convertigo, un acteur majeur des plateformes de développement Low Code / No Code Open Source en France, a annoncé avoir mis à jour sa plateforme No Code pour qu’elle respecte les dernières normes RGAA 4.1 (Référentiel général d'accessibilité pour les administrations) mises en vigueur.

Pour rappel, le RGAA impose des pratiques permettant de garantir l’accessibilité des informations, des produits et services par voie numérique aux personnes en situation de handicap. Avec ses 106 critères de contrôle, le RGAA propose une méthode technique qui est la référence en matière d’accessibilité en France.

De par la portée de notre plateforme No Code sur un large public, il nous a semblé primordial de rendre son usage accessible à toutes et tous. Pour ce faire, Convertigo s’est allié à son partenaire Warren Walter, ESN française engagée depuis 8 ans pour l’accessibilité numérique aux côtés de nombreuses entreprises.

La mise en place du RGAA est importante pour plusieurs raisons :

1. Il permet de garantir l'égalité d'accès à l'information et aux services en ligne pour tous les citoyens et toutes les citoyennes grâce à un environnement numérique adapté aux personnes en situation de handicap.

2. Il contribue à réduire les obstacles à l'emploi et à la participation sociale des personnes handicapées en leur permettant d'accéder aux informations et aux services en ligne de manière autonome.

3. Il peut aider les entreprises et les organisations à respecter les lois et les réglementations en matière d'accessibilité et encourage également une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Olivier Picciotto, fondateur et CEO de Convertigo, se réjouit de cette avancée : “La capacité de la plateforme No Code de Convertigo à produire des applications digitales web et mobiles conformes aux normes RGAA garantit la capacité à servir les services publics. Ces services ont la responsabilité de servir l'ensemble de la population française, sans exclusion. Ainsi, dans même optique de son engagement en tant que plateforme Open Source, Convertigo se distingue des plateformes propriétaires et non souveraines.”

Romain Dausset, co-fondateur de Warren Walter et principal acteur du projet, ajoute : “Cette collaboration avec Convertigo et la mise aux normes de leur service est dans la ligne de notre démarche d’éthique, de conformité et d’expansion de l’accessibilité numérique. Notre objectif chez Warren Walter est de faire avancer ce sujet à travers la sensibilisation, la formation et bien sûr l’intervention dans les projets digitaux de nos partenaires."

À Propos de Convertigo :

Convertigo (https://www.convertigo.com/) est un éditeur de logiciels spécialisé dans les plateformes de développement Low Code / No Code Open Source. La plateforme Convertigo offre une solution complète pour la création d'applications web et mobiles, qu'elles soient destinées à des processus métiers internes ou à des besoins externes, tels que les applications grand public.

La plateforme se distingue à travers ses deux studios de développement. Le premier, le studio Low Code permet de concevoir des applications complexes, plus facilement et plus rapidement, avec un résultat similaire à un "développement natif". Le second, le studio No Code, offre aux "Citizen developers'' la possibilité de créer des applications simples, sans avoir à écrire de code.

Grâce à Convertigo, les entreprises ont l'opportunité de numériser leurs processus, ce qui les rend plus efficaces tout en nécessitant moins de ressources et de dépenses.

Le siège social de Convertigo est situé à Paris (France) avec une présence à San Francisco (USA) et une équipe R&D basée dans le sud de la France.

À Propos de Warren Walter :

Warren Walter (https://www.warren-walter.com/) est une entreprise de services du numérique engagée depuis 2015, pour un monde digital accessible et inclusif.

Ses expertises portent sur toute la chaîne de valeur des produits digitaux, depuis l’innovation par le Design Sprint et tout au long des cycles de production avec nos pôles accessibilité numérique, design Ux Ui, développement et pilotage projet.

Les prestations en accessibilité numérique de Warren Walter portent sur la sensibilisation, l’audit de conformité, la formation à l’accessibilité (conception, développement, gestion et pilotage), l’accompagnement en régie et les tests utilisateurs par des porteurs et porteuses de handicap.

Warren Walter est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2022.

Le siège social de Warren Walter est situé à Paris (France).

