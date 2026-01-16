CDPHE selects community for Colorado’s first Environmental Equity and Cumulative Impact Analysis
Denver (January 16, 2026) — The Colorado Department of Public Health and Environment and its Office of Environmental Justice has selected the East Colfax neighborhood of Aurora for the state’s first Environmental Equity and Cumulative Impact Analysis. This initiative will help the state and local partners better understand how overlapping environmental factors — such as pollution, extreme heat, and other stressors — affect people’s health and quality of life.
“Partnering directly with community members allows us to develop more equitable and informed policies that protect everyone’s health,” said Meghan Guevara, director of the Office of Environmental Justice. “Community input is central to advancing our mission, and I’m excited to see the progress we’ll achieve through this collaboration.”
Between July 14 and August 8, the office accepted nominations from community members, Tribal and local governments, and local organizations. After reviewing all submissions, the office identified 11 finalists that met the eligibility criteria. Each finalist represents a disproportionately impacted community that experiences higher levels of environmental and health burdens.
The office will work closely with the Black Parents United Foundation, a nonprofit organization, to collect local data, listen to residents’ lived experiences, and explore opportunities to improve environmental quality. Findings from this project will be available to guide future state and local decisions on permitting, planning, and public health.
A committee that included community and expert representation evaluated all applications submitted by finalist communities. Based on their input and requirements in state law, the Office of Environmental Justice selected the East Colfax neighborhood of Aurora to participate in the analysis.
“Our community is proud to collaborate with CDPHE for this groundbreaking initiative,” said Sharnell Smith, Director of Programs with Black Parents United Foundation.“This partnership empowers our residents, amplifies their voices, and provides the data we need to drive real change for a healthier and more sustainable future.”
The analysis will help Colorado agencies identify communities most affected by environmental stressors, contribute to a state framework for measuring cumulative impacts, and inform future environmental and public health decisions.
To learn more about the project, visit the Environmental Equity and Cumulative Impact Analysis webpage.
###
Denver, Colorado (16 de enero de 2026) — La Oficina de Justicia Ambiental del CDPHE seleccionó al vecindario East Colfax de Aurora como finalista para el primer Análisis de equidad ambiental e impacto acumulativo del estado. Este proyecto pionero ayudará al estado y a sus aliados locales a comprender mejor cómo la concurrencia de factores ambientales —como la contaminación, el calor extremo y otros factores de estrés— afecta la salud y la calidad de vida de las personas.
“Colaborar directamente con los miembros de la comunidad nos permite desarrollar políticas más equitativas e informadas que protejan la salud de todas las personas”, afirmó Jill Hunsaker Ryan, Directora Ejecutiva del CDPHE. “Los aportes de la comunidad resultan fundamentales para nuestra misión, y me entusiasma ver los avances que lograremos a través de esta colaboración”.
Entre el 14 de julio y el 8 de agosto, la oficina aceptó nominaciones de miembros de la comunidad, gobiernos tribales y locales, y organizaciones locales. Tras revisar todas las postulaciones, la oficina identificó 11 finalistas que cumplen con los criterios de participación, incluidos los aportes de la comunidad, la disponibilidad de datos y la disposición para la colaboración. Cada finalista representa a una comunidad afectada de manera desproporcionada que experimenta niveles más altos de cargas ambientales y de salud.
Tras revisar las solicitudes presentadas por las comunidades finalistas, la Oficina de Justicia Ambiental seleccionó al vecindario East Colfax de Aurora para participar en el análisis.
La oficina trabajará en estrecha colaboración con la Black Parents United Foundation, una organización sin fines de lucro, para recopilar datos locales, escuchar las experiencias vividas de los habitantes y explorar oportunidades para mejorar la salud ambiental. Los hallazgos de este proyecto estarán disponibles para guiar decisiones estatales y locales en relación a gestión de permisos, planificación y salud pública.
“Nuestra comunidad se enorgullece de colaborar con el CDPHE en esta iniciativa innovadora”, afirmó la Dra. Shere Walker-Ravenell, Directora Ejecutiva de Black Parents United Foundation. “Esta alianza empodera a nuestros habitantes, amplifica sus voces y proporciona los datos que necesitamos para impulsar cambios reales hacia un futuro más saludable y sostenible”.
El análisis ayudará a las agencias de Colorado a identificar a las comunidades más afectadas por factores de estrés ambiental, contribuirá a un marco estatal para medir los impactos acumulativos y servirá para orientar futuras decisiones ambientales y de salud pública.
Para obtener más información sobre el proyecto, visite la página web del Análisis de equidad ambiental e impacto acumulativo.
###
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.