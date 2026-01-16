مؤتمر صحفي خاص بعدائي النخبة في ماراثون الدوحة من أريدُ 2026

يكشف عن أبرز العدّائين القطريين والدوليين ومنظّمي السرعات الرسميين المشاركين في النسخة الرابعة عشرة من الماراثون

DOHA, QATAR, January 16, 2026 / EINPresswire.com / -- استضافت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، المؤتمر الصحفي الخاص بعدّائي النخبة في ماراثون الدوحة من أريدُ 2026؛ حيث كشفت رسميًا عن كوكبة من ألمع العدّائين الذين سيشاركون في النسخة الرابعة عشرة من هذا الحدث الرياضي البارز.وجمع المؤتمر نخبة من عدّائي الماراثون من قطر ومن مختلف أنحاء العالم، مؤكّدًا مكانة السباق بوصفه حاصلًا على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وكونه أحد أكثر سباقات الطرق تنافسية في المنطقة.ومثّلت العدّاءة القطرية للمسافات الطويلة لولوة المري الحضور المحلي لعدائي النخبة في المؤتمر الصحفي؛ حيث ستشارك ضمن فئة 42 كم من ماراثون الدوحة من أريدُ لهذا العام، ساعيةً إلى تحطيم رقمها الشخصي، وفي الوقت ذاته إبراز دور المنافسة الصحية في إلهام ودعم وتمكين الجيل القادم من النساء القطريات في المجال الرياضي.وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب العدّاء والبطل البارالمبي ريتشارد وايتهيد عن فخره بالعودة إلى الدوحة، فيما يستعد لخوض سباقه رقم 101، مستهدفًا إنهاء الماراثون بزمن يقل عن ثلاث ساعات. ووصف وايتهيد الماراثون بأنه فعالية مجتمعية قوية تعكس المعنى الحقيقي للرياضة وتُلهم الجيل القادم.كما ضمّت قائمة عدّائي النخبة من الرجال مجموعة دولية قوية، من بينهم الإثيوبي تاميرات تولا، والكيني سامي كيتوارا، والإريتري عقبي كبروم روسوم، وجميعهم يتمتّعون بسجل حافل من المشاركات والنتائج المتميّزة في أبرز سباقات الماراثون العالمية والبطولات الكبرى.أمَّا في فئة السيدات، فتضمّ قائمة النخبة الدولية لهذا العام مجموعة إثيوبية لافتة، من بينهن تيغيست غيرما ومولوهبت تسيغا، اللتان تحضران إلى الدوحة بأرقام شخصية قوية، وسبق لهما تحقيق مراكز متقدّمة في سباقات ماراثون دولية مرموقة.وسيدعم السباق فريق من منظّمي السرعات الرسميين القادمين من تونس، والذي يضم نخبة من عدّائي الطرق وسباقات التريل والألترا تريل ممن يتمتّعون بخبرة واسعة في السباقات الدولية.وتتمثّل مهمتهم في مساعدة المشاركين على الحفاظ على وتيرة ثابتة، وإدارة استراتيجيات السباق، وتحفيز المشاركين على امتداد المسار، بما يضمن تجربة سباق آمنة ومتوازنة وداعمة لجميع المستويات.وفي تعليقه على قائمة نخبة العدائين المشاركين، قال صباح ربيعة الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظّمة لماراثون الدوحة من أريدُ: «تعكس قائمة عدّائي النخبة في ماراثون الدوحة من أريدُ 2026 المستوى العالي والتنافسية والمكانة العالمية التي يحظى بها هذا الحدث، فمن حضور لافت لعدائي النخبة القطريين إلى جانب أبطال أولمبيين وعالميين، ومرورًا بمواهب دولية صاعدة ومنظّمي سرعات ذوي خبرة، يقدّم سباق هذا العام أفضل ما في عالم الماراثون ويعزّز موقع الدوحة على خارطة ألعاب القوى العالمية«.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم بث ماراثون الدوحة من أريدُ 2026 دوليًا عبر قناتي الكاس وSNTV، ما يوسّع نطاق وصول الماراثون إلى قاعدة جماهيرية أوسع حول العالم.ويواصل ماراثون الدوحة من أريدُ الجمع بين الرياضة العالمية رفيعة المستوى والمشاركة المجتمعية، بما يعكس مكانة قطر الراسخة في مجال التميّز الرياضي. وسيُقام السباق يوم الجمعة 16 يناير 2026، بمشاركة 20,000 متسابق ومتسابقة عبر مختلف فئات السباقات، ما يجعله أحد أكثر الفعاليات الرياضية المجتمعية ترقّبًا في المنطقة.-انتهى-معلومات عن "أريدُ":تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.منصة X (تويتر سابقاً): OoredooQatar@انستجرام: @OoredooQatarفيسبوك: facebook.com/ooredooqatarلينكدإن: linkedin.com/company/ooredooQatarيوتيوب: youtube.com/user/OoredooQatarالموقع الإلكتروني: ooredoo.qa

