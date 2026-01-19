Momcozy เปิดตัวเครื่องปั๊มนม Air1 Ultra-Slim ทั่วเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมพลังให้คุณแม่ยุคใหม่ในภูมิภาค
BANGOK, THAILAND, January 19, 2026 /EINPresswire.com/ -- โมมโคซี่ ภูมิใจประกาศเปิดตัวเครื่องปั๊มนมรางวัลชนะเลิศ Momcozy Air 1 Ultra-slim Breast Pump (https://cutt.ly/MomcozyAir1) เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย
สถานที่จำหน่าย
เครื่องปั๊มนมยอดนิยมรางวัลชนะเลิศ Momcozy Air 1 และผลิตภัณฑ์ครบเซ็ตจาก Momcozy
ขณะนี้พร้อมจำหน่ายให้คุณแม่ชาวไทยผ่านช่องทางดังนี้
● ร้านค้าออนไลน์: momcozy.com (https://cutt.ly/NtkhqPsA) , ช้อปปี้ (https://cutt.ly/ftkhq690), ลาซาด้า (https://cutt.ly/)UtkhwHte), ทิกท็อปช็อป (https://cutt.ly/3tkVuWVg)
ออกแบบมาสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการความลับ ความสบาย และประสิทธิภาพสูงสุด Momcozy Air 1 ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมด้วยความบางพิเศษระดับ 61 มม. ซึ่งทำให้มันเป็นเครื่องปั๊มนมสวมใส่ที่บางที่สุดเท่าที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน* นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอใสแบบมองจากด้านบนครั้งแรกของโลก ช่วยให้คุณแม่จัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำใน一眼มอง เพื่อการปั๊มที่ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น
ด้วยพลังดูดระดับโรงพยาบาลที่สูงสุดถึง -280mmHg ความจุน้ำนม 180 มล. และรองรับโดยเคสชาร์จไร้สายอัจฉริยะ ทำให้ Air 1 มอบอิสระและความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ประสบการณ์ยังถูกยกระดับด้วยแอปพลิเคชัน Momcozy ที่ช่วยให้คุณแม่ปรับการตั้งค่าเฉพาะบุคคลและติดตามช่วงการปั๊มได้อย่างราบรื่น
Air 1 ได้รับการยอมรับจากรางวัลระดับโลกอันทรงเกียรติ รวมถึง รางวัล TIME Special Mention ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Momcozy ในการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับการออกแบบที่เข้าใจคุณแม่เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
“การขยายเข้าสู่ภูมิภาคนี้สะท้อนถึงความเคารพอันลึกซึ้งของ Momcozy ที่มีต่อคุณแม่ในตลาดนี้” เอลเลน โจว ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Momcozy กล่าว “คุณแม่กำลังปรับสมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และความปรารถนาส่วนตัว พวกเธอสมควรได้รับโซลูชันที่มอบอิสรภาพและความมั่นใจอย่างแท้จริง Air 1 คือนวัตกรรมพรีเมียมสูงสุดของเรา สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นแม่โดยไม่มีการประนีประนอม”
เกี่ยวกับ Momcozy
ตั้งแต่ปี 2018 Momcozy ได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องปั๊มนมสวมใส่หมายเลข 1 ของโลก** นอกเหนือจากเครื่องปั๊มนมสุดฮิต Momcozy Air 1 Ultra-slim Breast Pump แล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการ อย่างเช่น เซ็ตปั๊มนมสวมใส่ชุด M Series ขายดี (เช่น เครื่องปั๊มนมไร้มือถือ Momcozy Mobile Flow Hands-Free Breast Pump M9 และเครื่องปั๊มนมสวมใส่ออล-อิน-วัน M5) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต Momcozy เป็นที่รักของคุณแม่กว่า 4.5 ล้านคน*** ใน 60 ประเทศ และมุ่งมั่นเสริมสร้างพลังในทุกช่วงเวลาของการเป็นแม่
● อ้างอิงจากการทดสอบภายในเมื่อเดือนกันยายน 2025 โดยเปรียบเทียบกับเครื่องปั๊มนมสวมใส่ 10 อันดับแรกที่จำหน่ายบน Amazon ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี และฝรั่งเศส
** อ้างอิงจากส่วนแบ่งการตลาดเครื่องปั๊มนมสวมใส่งะดับโลกจาก Grand View Research 2024
*** ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2025 จากแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Amazon
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.momcozy.com
Lee Tze Hui Lee Tze Hui
momcozy
+60 12-380 4862
lee.tze.hui@momcozy.com
