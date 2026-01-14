Kuvings Thailand รุกหนักต้นปี เปิด Pop-up Store ห้างดังทั่วไทย เสริมทัพการตลาดออฟไลน์
ใครกำลังมองหาเครื่องทำสุขภาพ หรืออยากเริ่มต้นดื่มน้ำผักผลไม้แบบจริงจัง ห้ามพลาด! แวะมาหาเราที่บูธ Kuvings นะคะBANGKOK, THAILAND, January 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Kuvings Thailand เริ่มต้นปีอย่างคึกคักด้วยการเปิดตัว Pop-up Store ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริงและเข้าถึงแบรนด์ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
พิกัดจุดเช็คอิน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นไปที่ทำเลศักยภาพที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เช่น:
Central Plaza Pinklao (เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า)
Robinson Department Store (ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน)
รวมถึงศูนย์การค้าหลักอื่นๆ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดง
Kuvings ชูโรงด้วยเครื่องสกัดน้ำผลไม้รุ่นยอดนิยมในตระกูล AUTO Series ซึ่งโดดเด่นด้านความสะดวกสบายแบบ "Hands-free"
AUTO Series (AUTO6, AUTO8, AUTO10S, AUTO10S Plus):
มีขนาดให้เลือกตั้งแต่รุ่นกะทัดรัดสำหรับอยู่คนเดียว ไปจนถึงรุ่นความจุใหญ่พิเศษสำหรับครอบครัว
จุดเด่น: ช่องใส่วัตถุดิบขนาดใหญ่และระบบตัดอัตโนมัติ สามารถใส่ผักผลไม้ได้ทั้งลูกโดยไม่ต้องหั่น ประหยัดเวลาและใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
ทำได้ทั้งน้ำสกัดเย็น, สมูทตี้ และซอร์เบต์ (ไอศกรีมผลไม้)
Commercial Models (CS520, CS600):
รุ่นยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการร้านคาเฟ่และบาร์น้ำผลไม้ในไทย ที่ยังคงมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมภายในงาน
ผู้ที่แวะมาที่ Pop-up Store จะได้พบกับ:
Product Demonstration: การสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องจริงอย่างละเอียด
Fresh Juice Tasting: บริการชิมน้ำผลไม้สกัดสดๆ เพื่อพิสูจน์รสชาติและคุณภาพ
ทิศทางในอนาคต
Kuvings Thailand มีแผนที่จะขยายจุดสัมผัสลูกค้า (Consumer Touchpoints) ให้มากขึ้น โดยจะผสานกลยุทธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมออนกราวด์ (On-site) ควบคู่ไปกับการตลาดออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดียและ Live Commerce เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องสกัดน้ำผลไม้ในประเทศไทย
📌 ช่องทางการติดต่อ Kuvings Thailand (SHIMONO THAILAND)
🌎เว็บไซต์ : https://kuvings.in.th
📍 ที่อยู่: 292/3 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
📞 โทร: 02-056-1118
✉️ อีเมล: online@shimono.in.th
