ماكس فاشون تكشف عن حقبة جديدة عنوانها الجرأة مع "ماكس — مولد جديد لأناقتك"
EINPresswire.com/ -- أعلنت ماكس فاشون -العلامة التجارية الرائدة في مجال الأزياء في الشرق الأوسط وعضو مجموعة لاند مارك- عن إطلاق هُويتها الجديدة، في لحظة محورية تعكس مسار تطور الشركة وهي تخطو بثقة نحو عصر جديد يميزه الأسلوب الراقي، والجودة المعززة، والالتزام الثابت بجعل الموضة في متناول الجميع. ويأتي هذا التحوُّل مع تقديم شعار أبيض بتصميم بسيط وهُوية بصرية حديثة تعكس التوجه المعاصر والجديد للعلامة التجارية، بما يتوافق مع توقعات المستهلك العصري الواعي بالأناقة والقيمة. كما يُجسد هذا المظهر الجديد التحوُّل نحو البساطة والوضوح، وتجربة أزياء مصممة خصيصاً لتكون أكثر وعياً، وأكثر حداثة، وأكثر خصوصية.
تأتي الحلة الجديدة للعلامة التجارية في وقت يبحث فيه العملاء في المنطقة عن قطع عصرية أنيقة تجمع بين الجودة، والأسعار المناسبة، والتعبير عن الذات. بوحي من هذه الاحتياجات المتغيرة، خضعت ماكس فاشون لعملية تحول شاملة شملت كل شيء، بدءاً من جودة المنتجات واختيار الأقمشة وصولاً إلى تصميمات المتاجر، ونقاط التفاعل الرقمية، وجماليات الحملات الإعلانية. تجمع الهُوية الجديدة كل هذه العناصر تحت رسالة واحدة "ماكس — مولد جديد لأناقتك". تدعو الحملة العملاء لاكتشاف العلامة التجارية من جديد من خلال رؤية معاصرة راقية تحتفل بالثقة التي ترافق قطع الملابس التي تمنح الراحة، وتتألق بقصات مثالية، وتعكس شخصية كل فرد.
وتحدث هارون رشيد -رئيس أول قسم التسويق لدى مجموعة لاندمارك- عن عملية التحوُّل قائلاً:
"يعكس هذا التجديد في العلامة التجارية ما أصبحنا عليه اليوم والمسار الذي نتجه نحوه. مع تطور أذواق عملائنا وتطلعاتهم، يواكب ماكس هذا التطور بخطى واثقة، من خلال الارتقاء بالتصميمات، وجودة المنتجات، وتجربة التسوق داخل المتاجر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جوهر التزامنا بتقديم أزياء عصرية بأسعار في متناول الجميع. تعكس الهُوية البصرية الجديدة تعبيراً أكثر حداثة عن العلامة التجارية، دون الابتعاد عن وعدنا الأساسي الذي يعمق ثقة عملائنا الدائمة بعلامتنا. شعارنا 'مولد جديد لأناقتك' ليس مجرد حملة تسويقية، بل دعوة لإعادة اكتشاف ماكس، التي تواصل تقديم الأناقة التي تناسب الحياة العملية كل يوم".
في إطار عملية التحديث، نجحت ماكس فاشون في الارتقاء بمجموعاتها من خلال قَصات محسنة، وتصميمات متعددة الاستخدامات، وأساسيات أكثر أناقة، وقطع عصرية تواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ما ينسجم مع ذوق وتفضيلات المنطقة. ولا يقتصر هذا التطور على المنتجات فحسب، بل يمتد ليشمل متاجر ماكس فاشون التي تم تجديدها لتقديم تجربة تسوّق أكثر بساطة وسلاسة، تبرز الإطلالات، والخامات، والقصص الموسمية بأسلوب أكثر رقياً وتناسقاً. كما تعكس المنصات الرقمية للعلامة التجارية هذه الهُوية الجديدة؛ لتضمن للعملاء تجربة متكاملة وراقية، وسلسة عبر جميع القنوات.
يُرسخ هذا التوجه الجديد مكانة ماكس فاشون القوية المتأهبة للمستقبل، ويعكس تطورها من علامة يُعتمد عليها في تقديم القيمة، إلى علامة تقدم أسلوباً يومياً راقياً دون المساس بمبدأ الأسعار المناسبة للجميع. وتؤكد الهُوية المحدثة وعد العلامة الدائم: جودة أفضل، وتجربة أفضل، وأسعار أفضل — جميعها مصممة لتلبية تطلعات العملاء ووضعهم في صميم كل ما نقدمه.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.maxfashion.com/
