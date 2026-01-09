2026 世界未来能源峰会：共话中阿绿色未来，共谋清洁能源协作新机遇
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, January 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- 2026 年世界未来能源峰会将聚焦并支持阿联酋与中国日益增强的合作关系，共同加速全球清洁能源转型进程，推动整体经济实践走向更可持续发展的道路。随着两国迅速提升各自的净零排放目标，本次活动将成为该区域最具影响力的平台，为海水淡化、智能电网、电动出行、绿色氢能、人工智能以及碳捕集、利用与封存这六大高影响力领域解锁新机遇。
基于十年的伙伴关系，阿联酋与中国正准备开启全新合作新阶段——这一阶段的核心特征在于技术交流、联合投资，以及在全球脱碳关键领域开展创新实践。
峰会新任活动总监希亚姆·帕尔马尔表示：“世界未来能源峰会旨在促成这类合作——让雄心与能力相遇，让区域愿景与全球创新同频。中国拥有卓越的技术专长和清洁能源解决方案规模化的丰富经验，而阿联酋则为大规模清洁能源解决方案提供了量身定制的试验场。这种伙伴关系为各国相互支持可持续发展树立了新的全球标准。”
智能电网：推动能源转型
随着阿联酋将清洁能源在国家能源结构中的目标占比提升至 44%，其能源分配系统也必须同步升级。中国在智能电网技术与大规模集成领域全球领先，既拥有技术实力，又具备投资潜力，能够有力支持阿联酋的智能电网转型战略。该战略计划通过智能自动化、企业集成架构和先进计量基础设施，实现全国电网覆盖。
中国已展现出对电网全面转型的迫切需求，在 2020 至 2025 年间，为其智能电网转型投入了 415 亿美元。阿联酋希望运用中国企业在大型智能电网集成方面的丰富经验，并为其打开了进入中东 1820 亿美元清洁能源市场的门户。即便是在起步阶段，到 2030 年阿联酋智能电网市场规模也将达到 26.8 亿美元，这为中国企业在当地立足，并与阿联酋供应商及能源相关政府机构建立更紧密的合作关系开辟了渠道。
与此同时，中阿合作将加速推进阿联酋智能电网转型的进程，助力其提前实现能源安全与多元化目标。完成自身转型后，阿联酋有望成为智能电网卓越建设与投资的高地。
电动出行：引领中东电动革命
中国在电动汽车和充电基础设施领域的领先地位日益凸显，与阿联酋的电动出行愿景完美契合。阿联酋计划到 2030 年实现 30% 的车辆为电动或混合动力车型，并在 2050 年前建成 7 万个充电站。中国在推出动态新型电动汽车及配套基础设施方面，无论在速度还是规模上均位居世界前列。
阿联酋企业与中国车企的合作正逐步成型，目前已有 10 家企业在阿联酋市场推出电动汽车，其中多数企业计划在当地建立产能。阿联酋民众将能够接触到更多品类丰富，性价比高的电动汽车，同时享受到更完善的充电网络覆盖，也为更清洁的交通出行和减排奠定了基础。
“阿联酋是电动出行领域最具活力的新兴市场之一，”将出席 2026 年世界未来能源峰会的[比亚迪汽车销售公司-中东非市场总监 李娜敏]表示，“关键在于，政府深知电动汽车只是发展全局的一部分；要实现智能交通的突破，必须将公共交通、私家车、配套基础设施与管理平台无缝衔接。通过融合中国电动汽车专业技术与阿联酋前瞻性政策支持，我们可进一步推进这一举措，从而更快为阿联酋各城市带来更优质的交通发展成效。”
绿色氢能：助力低碳未来
绿色氢能在两个国家的长期脱碳战略中占据重要地位。阿联酋计划到 2031 年在低碳氢领域投资超 540 亿美元，目标是到 2050 年实现年产 1500 万吨。目前中国的氢气产量占全球总产量的 50%，在电解槽制造、储存和运输方面拥有无可比拟的专业技术，有望在实现这一目标的过程中发挥关键作用。
阿联酋是大规模可再生能源驱动绿色氢能设施的理想试验场，这些被称为"氢绿洲"的综合生产与终端应用枢纽，可同时构建并推动供需两端的常态化发展。这与中国在氢气生产、储存、运输及终端应用全价值链中已被验证的能力完美契合。除直接合作外，中国还能快速为大型项目提供资金支持，其 2025 年在国内外项目的投资总额已突破 1000 亿元人民币（合 140 亿美元）。
海水淡化：建设更绿色的水未来
阿联酋超 90% 的饮用水依赖海水淡化——这使得可持续水资源生产成为其长期韧性发展的基石。在提升水资源安全的同时，阿联酋还需将其水资源生产率指标提高至每立方米 110 美元，从经济层面确保水行业具备未来保障能力。
实现这一目标意味着将全国循环水与安全再利用水的比例提升至 95%，同时将海水淡化的电力消耗从占全国总消耗量的 30% 降至 15% 以下。这需要在提升阿联酋现有海水淡化产能的同时，通过技术创新提高其效率。
中国已开发出先进的膜法和太阳能海水淡化技术，可帮助阿联酋降低整个水网系统的排放、用电与成本。同样，规模化能力是中国在阿联酋项目中可发挥的重要优势——中国已建成多座全球最大的反渗透工厂，且中国海水淡化市场规模预计将从 2024 年的 18.4 亿美元增长至 2033 年的 46.6 亿美元。
可再生能源驱动的海水淡化联合项目有望改变阿联酋的水安全策略，同时助力中国科技企业在这一预计将引领全球水创新的地区站稳脚跟。当海湾合作委员会希望引领全球可持续海水淡化发展的当下，它需要中国的技术，来将其设施及配套基础设施提升至新水平。
[上海电气电站集团市场副总监，朱伟文]表示：“上海电气拥有世界一流的海水淡化技术，丰富的大型海水淡化水厂建设和运营经验，还可以充分利用我们在光伏、风电、储能、制氢等新能源领域技术装备优势和先进系统集成能力，为阿联酋提供“可再生能源+海水淡化”的整体解决方案和工程服务，助力阿联酋水资源安全保障，实现绿色低碳可持续发展的海水淡化与水再利用发展目标。
人工智能：构建清洁能源转型的核心引擎
优化发电、提升电网可靠性、预测可再生能源供应——人工智能正成为能源转型的重要推动力。阿联酋快速发展的人工智能生态系统，与中国深厚的人才储备和快速创新周期高度契合。通过在人工智能驱动的能源预测、电网优化及城市分析领域开展合作，两国可加速推进智能基础设施与智慧城市解决方案的落地应用，从而提升可持续发展的高效性与可扩展性。
[姓名、职务、机构]表示：“从太阳能电站的预测性维护到实时的碳排放监测，人工智能正在重塑可持续性价值链的每个环节。阿联酋与中国之间的合作确保我们能够在最关键的领域运用这项技术。我们必须设法发挥人工智能的巨大潜力，使其通过大幅降低各方能源成本，实现自身能源消耗的自给自足。”
阿联酋与中国在人工智能领域的具体合作路径包括开发新一代数据中心。中国已开始大规模投资建设适合人工智能平台集成的设施。2025 年 9 月，中国联通在青海省西宁市揭幕其最新投资 3.9 亿美元的 数据中心，该中心采用可持续制冷技术，其中 72% 的芯片来自国内供应商。凭借这种大规模规模的资金投入和技术韧性，中国有能力帮助阿联酋快速建成同等规模的设施。
此外，中国企业会是极有价值的合作伙伴，通过战略合作和本土人才培养，将协助阿联酋在人工智能领域抢占先机。中国拥有 3 万名人工智能研究人员，每年还有数千人从世界顶尖大学毕业加入这一行列。通过合资企业、教育交流项目和共享培训平台，阿联酋可以借鉴中国经验，深化本国人工智能人才储备。
碳捕集、利用与封存：将减碳承诺转化为切实的气候进展
碳捕获、利用与封存技术对两国实现净零排放目标仍至关重要。阿联酋拥有中东首个商业规模的碳捕集、利用与封存设施，计划到 2030 年实现每年减少 500 万吨二氧化碳排放的目标。中国有 50 多个正在运营的碳捕集、利用与封存项目——这些项目到 2030 年将累计减少二氧化碳排放量达 2 亿吨——中国可以分享其在现有油气设施中融合最新碳捕集、利用与封存技术的丰富经验。
合资企业能够帮助两国加速碳捕集技术部署，通过规模效应降低成本，并打造新的低碳产业中心，为实现深度脱碳提供切实可行的路径。这使两国能够拓展在碳捕集、利用与封存领域的专业知识、技术能力和人才储备，加速推进各自的净零排放进程，并增强在预计到 2030 年规模将达 550 亿美元的新兴全球碳捕集、利用与封存市场中的影响力。
可持续未来的共同愿景
阿联酋与中国之间的伙伴关系体现了创新、投资和可持续发展在国与国之间日益增长的相互依存性。每个领域都蕴藏着变革潜力——从清洁水源和可再生能源，到人工智能驱动的基础设施和交通解决方案。
2026 年世界未来能源峰会将成为两国利益相关方探索机遇、建立新伙伴关系、塑造可持续能源合作未来的全球交流平台。
