Riyad accueillera l’édition 2026 d’ARQA ART FAIR

ARQA ART FAIR 2026 s’installe à Riyad, réunissant galeries internationales et collectionneurs autour d’une sélection curatoriale d’œuvres majeures.

ARQA ART FAIR a été conçue comme un lieu d’échanges, d’acquisitions et de dialogue culturel, à la hauteur de l’élan artistique que connaît aujourd’hui Riyad.” — Johnessco Rodriguez, Directeur d’ARQA ART FAIR

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, December 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- À un moment charnière de son essor culturel, Riyad a été choisie pour accueillir l’édition spéciale 2026 d’ARQA ART FAIR. Pensée pour ce tournant historique, la foire réunira un cercle soigneusement sélectionné de galeries invitées et de collectionneurs internationaux. Conçue comme une plateforme exclusive, ARQA ART FAIR rassemblera des collectionneurs de premier plan du Moyen-Orient et d’ailleurs, autour d’une présentation curatoriale d’œuvres internationales, dans un cadre culturel raffiné.

L’événement se tiendra du 29 octobre au 1er novembre 2026, affirmant Riyad comme un nouveau point d’ancrage pour l’exposition, l’acquisition et les échanges culturels de haut niveau en Arabie Saoudite.

Créée comme une marque destinée à structurer une plateforme internationale majeure dédiée au commerce de l’art au Moyen-Orient et en Asie, ARQA ART FAIR est produite par Impetus Corp, société canadienne soutenue par une équipe cumulant plus de vingt ans d’expérience dans l’organisation de foires d’art exclusives et d’événements culturels en Europe et en Amérique du Nord.

L’édition de Riyad réunira jusqu’à 120 galeries internationales, présentant environ 2 000 œuvres couvrant les Beaux-Arts, l’art contemporain et moderne, l’art digital, ainsi qu’une sélection d’antiquités et d’objets historiques.

La direction de la foire est assurée par le producteur international d’événements, collectionneur et conseiller en art Monsieur Johnessco Rodriguez, dont les projets précédents ont été salués par la presse internationale pour la qualité exceptionnelle de leur public de collectionneurs. À propos d’un événement organisé à Monte-Carlo, Fine Art Magazine écrivait :

« S’il avait eu lieu à une autre époque, la liste d’invités de Johnessco Rodriguez aurait très certainement compté Brigitte Bardot, la Princesse Grace, Sean Connery… et Picasso lui-même. »

Cette observation illustre la rare convergence de collectionneurs, de familles royales, de mécènes et de figures culturelles présentes lors des événements organisés sous son invitation — un positionnement auquel ARQA ART FAIR | Riyad 2026 entend rester fidèle.

ARQA ART FAIR s’articule autour de quatre sections distinctes:

• NĀR (Feu) – Crown Collection | Une sélection d’œuvres de qualité muséale.

• MA’A (Eau) – The Sapphire Room | Dédiée aux galeries établies d’art contemporain et moderne.

• RĪH (Air) – The Mirage Room | Espace consacré aux jeunes galeries et aux programmes d’innovation.

• ARD (Terre) – The Royal Heritage | Section dédiée à l’héritage culturel, aux maîtres anciens, aux œuvres historiques et aux objets d’exception.

Ces sections composent une narration cohérente et ambitieuse, reflet de l’héritage artistique de l’humanité. Elles établissent un équilibre maîtrisé entre des galeries internationales actives depuis 20, 30 ou 40 ans et des voix contemporaines émergentes comptant sept années d’activité ou moins, offrant ainsi aux collectionneurs un panorama à la fois ciblé et diversifié des opportunités d’acquisition.

Des galeries en provenance de Monaco, d’Espagne, d’Italie, de France, de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, de Russie, de Corée, du Japon, de Turquie et du Portugal figurent parmi les pays attendus, soulignant l’envergure résolument internationale de la foire. La participation se fait exclusivement sur invitation, à l’issue d’un processus de sélection rigoureux aligné sur les valeurs de qualité, de valeur artistique et d’engagement durable auprès des collectionneurs.

Inscrite dans la dynamique culturelle portée par la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, ARQA ART FAIR contribue à positionner Riyad comme un nouveau carrefour international stratégique pour l’acquisition d’œuvres d’art et les échanges culturels de haut niveau.

