NEQSOL Holding nomme Kirill Rubinski Conseiller spécial de l’Actionnaire Unique et membre du Conseil consultatif

Kirill Rubinski rejoint le groupe pour conseiller Nasib Hasanov sur la stratégie d'investissement et la croissance technologique internationale.

AMSTERDAM, NETHERLANDS, December 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- NEQSOL Holding, groupe international présent dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des hautes technologies, de la construction et de l’industrie minière, annonce la nomination de Kirill Rubinski en qualité de Conseiller principal auprès de l’Actionnaire Unique de NEQSOL Holding et membre du Conseil consultatif du groupe.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Rubinski conseillera l’Actionnaire Unique, Nasib Hasanov, sur l’allocation du capital, la stratégie d’investissement internationale et la création de valeur à long terme. Il contribuera également aux travaux du Conseil consultatif sur les sujets liés à la technologie, aux investissements internationaux et aux meilleures pratiques de gouvernance. Cette nomination s’inscrit dans la volonté de NEQSOL Holding de poursuivre une croissance disciplinée et une expansion sélective sur les marchés internationaux, en cohérence avec ses activités principales.

M. Rubinski dispose de plus de 30 ans d’expérience dans la finance et l’investissement internationaux. Il a occupé des fonctions de direction au sein de Marsh & McLennan, du Crédit Lyonnais et du groupe East One, où il a exercé les fonctions de Directeur général et Président. Il a également été associé gérant dans des structures d’investissement privé et de capital-risque, conseillant et dirigeant des investissements dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, des technologies, des médias et de l’industrie en Europe et aux États-Unis. Il est actuellement basé aux Émirats Arabes Unis, où il gère un family office spécialisé dans les investissements directs et le capital-risque.

Commentant cette nomination, Yusif Jabbarov, Président de NEQSOL Holding, a déclaré :

« Alors que NEQSOL Holding poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de long terme, nous continuons de renforcer nos dispositifs de conseil et de gouvernance. L’expérience internationale de Kirill Rubinski en matière de finance, de technologies et de gouvernance des investissements constituera un apport précieux pour l’Actionnaire et pour le Conseil consultatif, alors que le groupe évalue de nouvelles opportunités alignées avec ses priorités stratégiques. »

Kirill Rubinski a ajouté :

« NEQSOL Holding a constitué un portefeuille solide à l’intersection des infrastructures et de la connectivité. Je suis heureux de rejoindre le groupe en tant que Conseiller spécial de l’Actionnaire Unique et membre du Conseil consultatif, et je me réjouis de pouvoir contribuer à sa stratégie internationale d’investissement et de développement technologique. »

À propos de NEQSOL Holding

NEQSOL Holding est un groupe international opérant dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des hautes technologies, de la construction et de l’exploitation minière. Le groupe emploie plus de 17 000 collaborateurs et est présent dans plus de 10 pays, avec un siège social à Amsterdam. Son portefeuille comprend notamment Nobel Energy, Nobel Upstream, Vodafone Ukraine, Bakcell, Azerconnect Group, Norm, UMCC Titanium, ainsi que d’autres sociétés. NEQSOL Holding est détenu à titre privé par Nasib Hasanov.

