FANTOMPASS PRESENTA 'DARK NIGHT', ROCK PROGRESIVO INSPIRADO EN LA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA CRUZ
Portada de «Dark Night» reinterpreta «La visión de San Huberto» (1890) del pintor Franz von Stuck. El contraste entre la oscuridad y un ciervo luminoso refuerza la visión mística que inspiró la canción. Créditos: Elard S. Koch y Adolfo Ibáñez.
Fantompass presenta "Gates of Glory" en vivo en Concepción, Chile. El conjunto de nueve integrantes combina rock progresivo, puesta en escena conceptual y narrativa visual en una experiencia inmersiva en vivo.
Fantompass lanza Dark Night, un viaje de rock progresivo inspirado en la mística de San Juan de la Cruz, donde oscuridad, despojo y trascendencia se entrelazan.
Una versión demo temprana de Dark Night también fue incluida en la prestigiosa compilación europea Progotronics #54, dedicada a artistas emergentes de la escena progresiva internacional y disponible en Bandcamp.
Inspirada en “La Noche Oscura del Alma”, la célebre obra del poeta y teólogo español San Juan de la Cruz (1542–1591), Dark Night explora el viaje espiritual del alma hacia la unión con lo divino. En el texto original, el autor describe dos etapas fundamentales: la renuncia a los sentidos y pasiones terrenales, seguida de una purificación más profunda de las facultades superiores del alma — entendimiento, memoria y voluntad.
En la interpretación de Fantompass, este proceso místico se reimagina como la historia de un hombre que, tras perder a la mujer que ama, entra en su propia “noche oscura”. Los versos, cantados en inglés sobre un compás de 6/8, expresan despojo, silencio interior y apertura espiritual. Como declara la canción:
“Yes, my soul,
you will be deprived of all sensible consolation;
you will be deprived of that youthful smile;
you will be deprived, at last, of human love.”
Tras la sección vocal, la música se despliega en un viaje instrumental dramático que evoca una vida eremítica en un bosque frío y solitario, donde el protagonista se encuentra con un ciervo luminoso, símbolo de la Divinidad cristiana.
Desde el punto de vista musical, Dark Night se desarrolla a través de pasajes expresivos y rítmicamente complejos, con riffs de guitarra en compás de 10/8, mientras bajo, batería y teclados alternan métricas de 5/8 y 6/8. Sobre esta arquitectura rítmica se deslizan delicados contrapuntos de saxofón, flauta y armonías vocales, generando una atmósfera dramática de misterio y tránsito espiritual.
Con Dark Night, Fantompass reafirma su compromiso con un rock progresivo conceptual, metafísico y trascendental, dando continuidad al camino artístico iniciado con su sencillo anterior “Gates of Glory”. Ambos lanzamientos anticipan el primer álbum de estudio de la banda, actualmente en producción.
⸻
ARTE DE PORTADA
La portada de Dark Night, que incluye además un loop animado digital de 8 segundos en Spotify y un video promocional oficial de 70 segundos en YouTube, fue diseñada por los miembros de la banda Elard S. Koch y Adolfo Ibáñez, en colaboración con el artista audiovisual Enzo Cid, y producida por Fantompass.
La obra reinterpreta digitalmente “La Visión de San Huberto” (1890), del pintor alemán Franz von Stuck, donde un ciervo con un crucifijo resplandeciente entre sus astas ilumina la oscuridad del bosque. El ciervo es, de hecho, una imagen recurrente en la poesía de San Juan de la Cruz como representación simbólica de la Divinidad cristiana.
El contraste animado entre la oscuridad y la aparición repentina del ciervo luminoso intensifica la dimensión mística y espiritual del sencillo, reforzando visualmente la experiencia íntima y sobrenatural que inspira Dark Night.
⸻
VIDEOS
• “Dark Night” – video promocional oficial
• “Gates of Glory” – presentación en vivo
• HUMBLE – storyboard musical animado (versión completa)
⸻
SOBRE LA BANDA
Fantompass es una banda chilena de rock progresivo originaria de Concepción, formada en 2022. Combinando influencias del rock progresivo clásico y contemporáneo con elementos de jazz fusión, música celta y minimalismo, la banda destaca por sus composiciones conceptuales, su sonido innovador y sus experiencias escénicas inmersivas.
Actualmente, Fantompass está integrada por nueve músicos: Elard Simón Koch (teclados, cello eléctrico y guitarra acústica), Pablo Patricio Escobar (batería y percusión), Elard Martín Koch (bajo), Felipe Mardones (guitarra eléctrica), Claudia Faúndez (voz), Millaray Faúndez (voz y handpan), Miguel Inostroza (flauta), Cristian Fuentes Machardón (saxofón) y Adolfo Ibáñez (MIDI y efectos sonoros).
Su música se caracteriza por estructuras extensas, métricas complejas y una amplia paleta instrumental que integra flauta, saxofón y handpans, combinando profundidad melódica con pasajes más intensos y dinámicos. Inspirados en referentes como Renaissance, Genesis y Happy the Man, junto a influencias del metal progresivo contemporáneo, Fantompass fusiona poesía, misticismo y narrativa cinematográfica.
Sus letras exploran fuentes espirituales y literarias que van desde San Juan de la Cruz y T.S. Eliot hasta el monacato cristiano primitivo y las enseñanzas de los Padres del Desierto.
Tras el lanzamiento del tema en vivo “Gates of Glory” y del storyboard musical animado HUMBLE, Fantompass se encuentra trabajando en su álbum debut mientras presenta su ambiciosa producción escénica HUMBLE: A Prog-Rock Fable, un espectáculo de dos horas que integra música, animación y visuales conceptuales, e incluye un storyboard animado de 23 minutos realizado a mano por la joven artista conceptual Alex González Scollo, de la escuela de animación L’idem en Barcelona.
Con un fuerte énfasis en la exploración conceptual, la dimensión espiritual y la experiencia escénica, Fantompass se perfila como una voz distintiva del rock progresivo contemporáneo proveniente de Hispanoamérica.
Simon Koch
Fantompass
contacto@fantompassband.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
X
Vídeo Promocional Oficial para "Dark Night"
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.