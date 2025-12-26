FANTOMPASS PRESENTA 'DARK NIGHT', ROCK PROGRESIVO INSPIRADO EN LA MÍSTICA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Portada de «Dark Night» reinterpreta «La visión de San Huberto» (1890) del pintor Franz von Stuck. El contraste entre la oscuridad y un ciervo luminoso refuerza la visión mística que inspiró la canción. Créditos: Elard S. Koch y Adolfo Ibáñez.

Fantompass presenta "Gates of Glory" en vivo en Concepción, Chile. El conjunto de nueve integrantes combina rock progresivo, puesta en escena conceptual y narrativa visual en una experiencia inmersiva en vivo.