Dec. 26 County Courthouse Schedule

See the attached schedule for a listing and court service availability for December 26, 2025.
|
Unit 1
|
County
|
Dec. 26
|
Coverage
|Benson
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Bottineau
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Cavalier
|Closed
|Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
|Grand Forks
|Regular Hours
|McHenry
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Nelson
|Closed
|Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
|Pembina
|Closed
|Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
|Pierce
|Closed
|Staff working remotely - 701-771-8490
|Ramsey
|Closed
|Staff available 701-662-1309
|Renville
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Rolette
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Towner
|Closed
|Ramsey 701-662-1309
|Walsh
|Closed
|Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
|
Unit 2
|
County
|
Dec. 26
|
Coverage
|Barnes
|Closed
|Barnes 701-845-8880
|Cass
|Regular Hours
|N/A
|Dickey
|Closed
|Barnes 701-845-8880
|Eddy
|Closed
|Stutsman 701-253-6243
|Foster
|Closed
|Stutsman 701-253-6243
|Kidder
|Closed
|Stutsman 701-253-6243
|LaMoure
|Closed
|Barnes 701-845-8880
|Logan
|Closed
|Stutsman 701-253-6243
|Ransom
|Open
|Richland
|Closed to in-person service
|Open for phones, email, and F&S
|Sargent
|Closed
|701-680-8521
|Steele
|Closed
|Stutsman
|Closed
|Office available at 701-253-6243
|Traill
|Closed
|Wells
|Closed
|Stutsman 701-253-6243
|
Unit 3
|
County
|
Dec. 26
|
Coverage
|Billings
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Bowman
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Burleigh
|Regular Hours
|Dunn
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Golden Valley
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Hettinger
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|McLean
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Mercer
|Regular Hours
|Morton
|Regular Hours
|Oliver
|Closed
|Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
|Sioux County
|Regular Hours
|Slope
|Regular Hours
|Stark
|Regular Hours
|
Unit 4
|
County
|
Dec. 26
|
Coverage
|Burke
|Closed
|Divide
|Closed
|McKenzie
|Regular Hours
|Mountrail
|Closed
|Ward
|Closed to in-person service
|Open for phones, email, and F&S
|Williams
|Closed