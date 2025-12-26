Submit Release
Dec. 26 County Courthouse Schedule

See the attached schedule for a listing and court service availability for December 26, 2025.

Unit 1

County

Dec. 26

Coverage
Benson Closed Ramsey 701-662-1309
Bottineau Closed Ramsey 701-662-1309
Cavalier Closed Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
Grand Forks Regular Hours  
McHenry Closed Ramsey 701-662-1309
Nelson Closed Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
Pembina Closed Grand Forks 701-787-2700 (option 1)
Pierce Closed Staff working remotely - 701-771-8490
Ramsey Closed Staff available 701-662-1309
Renville Closed Ramsey 701-662-1309
Rolette Closed Ramsey 701-662-1309
Towner Closed Ramsey 701-662-1309
Walsh Closed Grand Forks 701-787-2700 (option 1)

Unit 2

County

Dec. 26

Coverage
Barnes Closed Barnes 701-845-8880
Cass Regular Hours N/A
Dickey Closed Barnes 701-845-8880
Eddy Closed Stutsman 701-253-6243
Foster Closed Stutsman 701-253-6243
Kidder Closed Stutsman 701-253-6243
LaMoure Closed Barnes 701-845-8880
Logan Closed Stutsman 701-253-6243
Ransom Open   
Richland Closed to in-person service Open for phones, email, and F&S
Sargent Closed 701-680-8521
Steele Closed  
Stutsman Closed Office available at 701-253-6243
Traill Closed  
Wells Closed Stutsman 701-253-6243
     

Unit 3

County

Dec. 26

Coverage
Billings Closed  Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690
Bowman Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
Burleigh Regular Hours  
Dunn Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
Golden Valley Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
Hettinger Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
McLean Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
Mercer Regular Hours  
Morton Regular Hours  
Oliver Closed Stark County 701-227-3184 or Burleigh County 701-(701) 222-6690 
Sioux County Regular Hours  
Slope Regular Hours  
Stark Regular Hours

Unit 4

County

Dec. 26

Coverage
Burke Closed  
Divide Closed  
McKenzie Regular Hours  
Mountrail Closed  
Ward Closed to in-person service  Open for phones, email, and F&S
Williams Closed  

